 Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 204, лише за останню добу померли 42 особи, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.
Із 42 летальних випадків 30 припадають на адміністративний центр провінції місто Ухань, який є епіцентром поширення хвороби.
Загалом від початку спалаху захворювання, що викликається коронавірусом, у Хубеї зареєстровано 5 тис. 806 хворих, кількість смертельних випадків досягла 204, 159 осіб померли в Ухані.
Після успішного проходження курсу лікування 116 осіб виписано з медичних закладів, у лікарнях залишаються 5 тис. 486 осіб, ще понад 32 тис. перебувають під наглядом після контактів із хворими.
Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
А в том же Китае в год в автомобильных авариях погибает 200000 человек!
Да - эмидемия на лицо!
Сказка впереди.(С)
Поки не усвідомила всю картину і ситуацію.
І мені стрьомно.
то я йому позвоню
У нас буде 90.
Тим більше, при реальній епідемії, коли не вистачатиме медикаментів, а медики і самі будуть помирати... До речі, медикаментів у нас і зараз нема.
І не гребіть ті маски, нічого вони не дають, окрім самозаспокоєння. Маску треба носити вже хворому, щоб менше інфікувати оточуючих.
таки лечится эта зараза. и 204 померших из 7 с лишним тысяч заболевших (проскакивала такая инфа) - это не 60%. это шо-то около 3%.
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