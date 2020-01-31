 Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 204, лише за останню добу померли 42 особи, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

Із 42 летальних випадків 30 припадають на адміністративний центр провінції місто Ухань, який є епіцентром поширення хвороби.

Загалом від початку спалаху захворювання, що викликається коронавірусом, у Хубеї зареєстровано 5 тис. 806 хворих, кількість смертельних випадків досягла 204, 159 осіб померли в Ухані.

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Після успішного проходження курсу лікування 116 осіб виписано з медичних закладів, у лікарнях залишаються 5 тис. 486 осіб, ще понад 32 тис. перебувають під наглядом після контактів із хворими.

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.