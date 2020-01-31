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Все про:вірус (120) Китай (283) смерть (3796)

 Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 204, лише за останню добу померли 42 особи, - держкомітет КНР

За минулу добу в китайській провінції Хубей від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, померли 42 особи, зареєстровано 1 тис. 220 нових підтверджених випадків захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

Із 42 летальних випадків 30 припадають на адміністративний центр провінції місто Ухань, який є епіцентром поширення хвороби.

Загалом від початку спалаху захворювання, що викликається коронавірусом, у Хубеї зареєстровано 5 тис. 806 хворих, кількість смертельних випадків досягла 204, 159 осіб померли в Ухані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ оголосила режим надзвичайної ситуації через поширення китайського коронавірусу

Після успішного проходження курсу лікування 116 осіб виписано з медичних закладів, у лікарнях залишаються 5 тис. 486 осіб, ще понад 32 тис. перебувають під наглядом після контактів із хворими.

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172933
 
 
 Топ коментарі
 
Вважаєте, що у випадку, якщо Вас застрелять в пологовому будинку, то нічого страшного не трапиться?
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О, повір- так як лікують китайців, нас не лікуватимуть. Зараз у них смертність близько 60%.
У нас буде 90.
Тим більше, при реальній епідемії, коли не вистачатиме медикаментів, а медики і самі будуть помирати... До речі, медикаментів у нас і зараз нема.
І не гребіть ті маски, нічого вони не дають, окрім самозаспокоєння. Маску треба носити вже хворому, щоб менше інфікувати оточуючих.
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Ви плутаєте пеніс з пальцем, шановний.
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Вважаєте, що у випадку, якщо Вас застрелять в пологовому будинку, то нічого страшного не трапиться?
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вирусы уже давно стали оружием а в этом веке ещё и хорошим манипулятором гражданского общества........как легко можно потушить протесты против авторитаризма в Гоконге - теперь уже разгон демонстрантов это уже борьба с пандэмией и кровожадний режим становитса благодеятелем.....
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Офигительный успех! 116 человек выздоровело за месяц лечения! А в два раза больше умерло! Папа карло не собирается слетать на своём МАУ, чтоб убедить всех нас в попить кофе и успокоиться? Все цивилизованные страны закрывают авиесообщение, ну да, очём это я, нам до цивилизации...
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На вирусы толком ничего не действует, какое волшебное лекарство тут может быть?Меры конечно предприняты, но, судя по всему, он медленно но уверенно расползается по шарику и так или иначе дойдёт до всех стран.
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120 умерло за 1 месяц в Китае!
А в том же Китае в год в автомобильных авариях погибает 200000 человек!
Да - эмидемия на лицо!
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Ви плутаєте пеніс з пальцем, шановний.
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Вы, уважаемый, лечитесь! Речь идёт о скорости распространения и лечения!
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Ну тут, немножко разные степени угрозы. Аварии - стабильное явление, да и в какой-то степени предотвратимое, совершаемое по человеческой глупости. А распространение вируса непредсказуемое и от нас не всегда зависимо.
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это же не отрава какая-то. пневмония излечима, если её не запускать.
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Это только присказка,
Сказка впереди.(С)
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Я якось навіть не можу ще уявити собі це все ...
Поки не усвідомила всю картину і ситуацію.
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Я від самого початку моніторю.
І мені стрьомно.
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Моя колишня колега перехворіла А-типічною пневмонією, згадує про це з жахом, чудом вижила, інвалідність навіть отримала, не знаю ,що спрвокувала та хвроба правда. А цей вірус "покруче" буде.
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шо они там мрут как мухи? их лечить кто-нибудь пробовал?
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О, повір- так як лікують китайців, нас не лікуватимуть. Зараз у них смертність близько 60%.
У нас буде 90.
Тим більше, при реальній епідемії, коли не вистачатиме медикаментів, а медики і самі будуть помирати... До речі, медикаментів у нас і зараз нема.
І не гребіть ті маски, нічого вони не дають, окрім самозаспокоєння. Маску треба носити вже хворому, щоб менше інфікувати оточуючих.
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Кстати, если 10 тысчь подтвержденных инфицированных, то по идее лечение должно длиться недели две. Скоро эти 2 недели заканчиваются и тут два сценария: или все вылечатся или все умрут, ну те кто заболел... ждать, собственно, осталось не так и долго.
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"После успешного прохождения курса лечения 116 человек выписаны из медучреждений, в больницах остаются 5 тыс. 486 человек, еще более 32 тыс. находятся под наблюдением после контактов с больными.".
таки лечится эта зараза. и 204 померших из 7 с лишним тысяч заболевших (проскакивала такая инфа) - это не 60%. это шо-то около 3%.
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204 померло, 116 виписані. Решта ще висить у повітрі.
*****.
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имхо, считаются все смертельные случаи, а не только больничные. может большая часть умерших до больнички так и не добралась, мол само пройдёт.
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З 9000 інфікованих в тяжкому стані 600. Решта переносить порівняно легко. Але навіть якщо з 1000 помре 50- то вже не добре.
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Коли був спалах свиного грипу (років 6 тому), то маски розгрібали з шаленою швидкістю, а ціна підскочила скажено. Я якраз вдома ремонт робив, і через цю паніку доводилось переплачувати втридорога, щоб пилюкою не дихати.
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Маски ті до сраки. То коли вже сам хворий- щоб оточуючих менше заражати.
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Тепер зеленський може сміливо відповідати чого при вкладанні до того чи іншого пам"ятника квітів чи вшануванні якоїсь події він розганяє людей. А для того, щоб не підхопити якийсь коронавірус
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блин. ну вот зачем? Мандель сама бы до такого не додумалась.
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ну да. чтобы сопли с вирусом не разлетались на все четыре стороны.
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Аліекспрес припинив розсилку посилок.
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Зроби замовлення і побачиш. Тобі лист прийде.
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Подтверждаю. Впервые в жизни через них заказ сделал и такое вот. Та и х.. с ним.
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Ну все ж таки Китай випустив в світ хоч "один" ефективно діючий продукт. 204 людини за місяць - непогана "ефективність".
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Тут є надія на те що все що зроблене у Китаї довго не працює. Хоча... Китайський телефон я проносив 6 років і врешті перед дверима ;Алло; його переламав навпіл і викинув у урну.
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Будемо надіятися, що китайський коронавірус дешева підробка
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