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 Суспільство
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Все про:дезінформація (75) Бородянський Володимир (79)

 Законопроєкт про дезінформацію відправлено на доопрацювання, - Бородянський

Нині триває доопрацювання законопроєкту про дезінформацію на основі отриманих від медіаспільноти зауважень.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив в ефірі Суспільного телебачення, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо конструктивного діалогу і ми шукаємо відповіді на запитання постійно. Ми провели у вівторок (28 січня. - Ред.) стратегічну сесію з великою кількістю журналістів і медіаспільноти, ми отримали зворотний зв'язок, розбили всі зауваження на групи і зараз працюємо з кожною групою зауважень, а потім повернемося до суспільства, потім переробимо закон (проєкт) зі стейкхолдерами і повернемо його ще раз, покажемо цей закон (проєкт)", - зазначив Бородянський.

Міністр наголосив на важливості цього законопроєкту, оскільки "кількість фейків збільшується в геометричній прогресії".

Створення асоціації професійних журналістів глава МКМС пов'язав з тим, щоб забезпечувати журналістській спільноті дотримання етичного кодексу.

"Ми створюємо систему, в якій є можливість відокремити журналістів, які кажуть правду, від журналістів, які не кажуть правду. До того ж не державою розділити, а самими журналістами", - зазначив Бородянський.

Дивіться також: "Мета влади - влада", - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172932
 
 
 Топ коментарі
 
Министр подчеркнул важность этого законопроекта, поскольку "количество фейков увеличивается в геометрической прогрессии". Источник: https://censor.net.ua/n3172932
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Фейків дійсно багато, але їх розповсюджує також сама влада, а коли у влади з'являється бажання припинити розповсюдження фейків, то це перетворюється на боротьбу із опонентами. Тому залишайте боротьбу із незалежними журналістами, а з фейками будуть боротися самі журналісти.
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За словами цього пана ЗЕбіла журналістів не саджатимуть до в'язниці за дезінформацію, а відправлятимуть на суспільно-корисні роботи.

Так и вижу мосейчучку с Г+Г.
С лопатой
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Ідьот мужик по лєсу, бачить - дупло. Підходить він до дерева, засовує руку в дупло , вийма - нема руки... нігуязібє... засунув другу руку, виймає - і цієй нема. Тоді він голову в дупло встромляє і кричить:- Мы сделали єто вмєсте!
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Министр подчеркнул важность этого законопроекта, поскольку "количество фейков увеличивается в геометрической прогрессии". Источник: https://censor.net.ua/n3172932
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Фейків дійсно багато, але їх розповсюджує також сама влада, а коли у влади з'являється бажання припинити розповсюдження фейків, то це перетворюється на боротьбу із опонентами. Тому залишайте боротьбу із незалежними журналістами, а з фейками будуть боротися самі журналісти.
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Почитав законопроєкт "про дезінформацію" - зрозумів, що ЗЄбіл Бородянський професійний дурень.
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Да примите закон о срочной психиатрической принудительной помощи и лечении лобатомия мозга всех евреев в Украине и Слуг народа вместе с предводителем и Кварталом 95 компании Медиа гуано +гуано ++бабушка Бенито Муссолини #2
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Слухала сьогодні Рому Скрипіна в ютубі, як він матюкав цього Бородянського з цим законом. Подивіться, якщо буде час, не пошкодуєте. Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5886
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За словами цього пана ЗЕбіла журналістів не саджатимуть до в'язниці за дезінформацію, а відправлятимуть на суспільно-корисні роботи.

Так и вижу мосейчучку с Г+Г.
С лопатой
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До речі Рома Скрипін не сказав за кого він на виборах голосував і хто його кума?
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Напевно, за Зе голосував, судячи з того, як він Пороха мочив.
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Ідьот мужик по лєсу, бачить - дупло. Підходить він до дерева, засовує руку в дупло , вийма - нема руки... нігуязібє... засунув другу руку, виймає - і цієй нема. Тоді він голову в дупло встромляє і кричить:- Мы сделали єто вмєсте!
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Я дивився.. Рому аж вивертало -але він не переставав крутити бородянського на ... Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8973
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цитаты "великих": "А министр культуры Бородянский - я точно знаю, что он не дебил....он не дебил, а подонок"(с) коломойский
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73% всегда говорят правду потому что их больше, а остальных клеветников ликвидировать!
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есть возможность отделить журналистов?
да и вам слугам давно пора тыквы циркулем мерять...
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фейк что бубочка прокоцапский пополизун - не пройдет!
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Уже готовятся к борьбе с "дезинформацией" методами сраного запоребрика

Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8225
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це про ківу, який намагаєця анонізувати себе під час анонімізування *)
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С приговорёнными к виселице обсудили размер будущей удавки... По некоторым моментам пришли к консенсусу.
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стороны пообещали приложить усилия для достижения консенсуса,так висельник пообеща не дрыгать ногами,если палач в свою очередь намылит верёвку...обо всём можно договорится,не в средние века живём.
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ЗЕзена інквізиція готує касту "обраних" з подальшою видачею "індульгенцій" для так званих "професійних" і знищенням непрофесійних "відьм". Середньовічча повертається???
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міністр культури-спорту-і всього на світі Бородянський працював на "Альфа-медіа" Парашки, тепер пхає Закон проти ЗМІ наче з 30-х років...
Законопроект про інформбезпеку від міністра культури Бородянського передбачає штрафи до 9 мільйонів гривень і 7 років тюрми за неперевірену інфу. В час НКВС паяли 2 роки за наклеп.
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Кажется Мендель сказала: "Он читает фейсбук и расстраивается..."
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Вот бляха - муха, еще одни отделители "агнцев от козлищ" (с).
Прямо диву даюсь. Интересно, этот закон будет касаться ЗЕминистров и иных властьимущих с ихними официальными заявлениями? В данном случае УК Украины должен выступать в полный рост. Например, припечатать ст. 383 УК Украины всех лиц участвовавших в теленаезде на А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко с применением ст. 28 УКУ. Вот это весело, да ЗЕленые мрази!
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Режим Зє!льоной плєсєні - на часі питання: Україна це Україна???
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вопрос к небрито-немытому вонючему бородянскому - как такое происходит -" Дипломат и депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne раскритиковал реакцию делегации Украины на подтверждение полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что это событие было ожидаемым.
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации".

Конечно, депутатом волошина называть не хочется, но очень хочется, чтобы он был навсегда изгнан из депутатов.
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ПАСЕ. ... на голосовании казламордого ватного пропагандона п. толстого не хотели выбрать - не хватило голосов..

... тогда п#здаватая представительница от Украины Мария Мезенцева предлагает ТАЙНОЕ голосование (когда можно безпалевно выбрать кремлевского лоббиста - и никто не узнает, кто именно отдал свой голос)..

и вот - ТА ДАААМ! - голоса за толстого набрались.

https://24tv.ua/ru/rossijanina_tol…
"В первом туре Толстой не набрал необходимого количества голосов Кандидат от России провалился в первом туре выборов вице-президента ПАСЕ . Их определяет большинство от состава делегаций по спискам. Поэтому, согласно процедуре ПАСЕ, объявили второй тур. Здесь уже результаты определяет большинство от количества присутствующих в зале парламентариев....

К слову, предложение провести закрытое голосование относительно Толстого поступило от представителя украинской делегации Марии Мезенцевой (партия "Слуга народа")..."

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еще одно подтверждение, что "слуга урода" четко работает на врага..
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Юлія Льовочкіна проголосувала в ПАРЄ (парламентська асамблея Ради Європи) за повернення Росії і за "нову санкціонну процедуру", яка фактично знімає санкції з РФ.

Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5297
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А какое наказание будет тем, кто запустил фейк про Вальцмана? А тем, кто создал фейковый мультик Сказочная Русь с оскорблениями к действующей власти? А вообще ,сказки - это фейк? А фильмы про инопланетян? А духовные фильмы? Художественные? Или это только новостей касается?
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це комедійний жанр.
вони ж не журналісти.
а от анекдоти про бубачку заборонені.
також в законі згадується термін ув'язнення за репост !!!!!! в соцмережі.
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А чого ви в соцмережі полізли ?
Копіюєте закончик в китайців ? Так там диктатура, а в нас все ж таки демократія.
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Зебилы- называйте цензуру хоть так, хоть не так, но до её
внедрения вы всё равно не доживёте. Поэтому чем позже вы этот "закон"
примете- тем больше поживёте. Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8992 Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1297
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ты, главное, не нервничай.. и тоже дольше проживёшь
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а ти не погрожуй тут...
найбільше фейків плодять росіскі тролі.
як буба арештовуватиме їх, тобто вас ?
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тобто тому, хто писав вище, погрожувати можна? які ж ви, порохоботи, двуликі... єдине радує, шо вас вже нема при владі і ніколи вже не буде Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4544
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Анекдоти про Вовочку тепер будуть табу, про зелений колір- табу, про клоунів- табу, про євреїв- табу....
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А ти часом:
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что хочет собрать за одним столом представителей делегаций России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Украины, чтобы попытаться урегулировать противоречия между ними. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью росСМИ.

https://www.rbc.ua/rus/news/glava-pase-provedet-vstrechu-delegatov-ukrainy-1580437535.html
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И набьют там россиянам морды , а заодно и инициатору круглого стола впрок 😁
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Даремна витрата часу і сил. Винторогі не розуміють людей.
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Деликатное уточнение
Еврей Бородянский хочет закрыть рот украинцам,шоб пахали на олигархов молча.
А кто назовёт олигарха не еврея в Украине? Или хотя бы ОЛИГАРХА - УКРАИНЦА
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зе-минкульт сначала СОРВАЛ честный конкурс (где победила другая кандидатка) - а потом поставили "свою" Ну и что что укр@инофобка и из аграрного комитета? Зато "своя"
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Я замітив, що закони наших клоунів копіюють законопроекти кацапів - то що, нам тепер ждати змін до Конституції?
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когда миф о 73% развеется вас будут пизидить
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А на*ера у нас наплодили кучу правоохранительных органов начиная от полиции, СБУ, суды и т.д. это их задача бороться с дезинформацией которую распространяют сми которые финансируються агресором, а этот проект закона типичная борьба с опонентами и оппозицией и свободой слова, что бы заткнуть рот всем кто недоволен властью....
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