 Законопроєкт про дезінформацію відправлено на доопрацювання, - Бородянський

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив в ефірі Суспільного телебачення, передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо конструктивного діалогу і ми шукаємо відповіді на запитання постійно. Ми провели у вівторок (28 січня. - Ред.) стратегічну сесію з великою кількістю журналістів і медіаспільноти, ми отримали зворотний зв'язок, розбили всі зауваження на групи і зараз працюємо з кожною групою зауважень, а потім повернемося до суспільства, потім переробимо закон (проєкт) зі стейкхолдерами і повернемо його ще раз, покажемо цей закон (проєкт)", - зазначив Бородянський.
Міністр наголосив на важливості цього законопроєкту, оскільки "кількість фейків збільшується в геометричній прогресії".
Створення асоціації професійних журналістів глава МКМС пов'язав з тим, щоб забезпечувати журналістській спільноті дотримання етичного кодексу.
"Ми створюємо систему, в якій є можливість відокремити журналістів, які кажуть правду, від журналістів, які не кажуть правду. До того ж не державою розділити, а самими журналістами", - зазначив Бородянський.
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Фейків дійсно багато, але їх розповсюджує також сама влада, а коли у влади з'являється бажання припинити розповсюдження фейків, то це перетворюється на боротьбу із опонентами. Тому залишайте боротьбу із незалежними журналістами, а з фейками будуть боротися самі журналісти.
Так и вижу мосейчучку с Г+Г.
С лопатой
да и вам слугам давно пора тыквы циркулем мерять...
Законопроект про інформбезпеку від міністра культури Бородянського передбачає штрафи до 9 мільйонів гривень і 7 років тюрми за неперевірену інфу. В час НКВС паяли 2 роки за наклеп.
Прямо диву даюсь. Интересно, этот закон будет касаться ЗЕминистров и иных властьимущих с ихними официальными заявлениями? В данном случае УК Украины должен выступать в полный рост. Например, припечатать ст. 383 УК Украины всех лиц участвовавших в теленаезде на А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко с применением ст. 28 УКУ. Вот это весело, да ЗЕленые мрази!
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации".
Конечно, депутатом волошина называть не хочется, но очень хочется, чтобы он был навсегда изгнан из депутатов.
... тогда п#здаватая представительница от Украины Мария Мезенцева предлагает ТАЙНОЕ голосование (когда можно безпалевно выбрать кремлевского лоббиста - и никто не узнает, кто именно отдал свой голос)..
и вот - ТА ДАААМ! - голоса за толстого набрались.
https://24tv.ua/ru/rossijanina_tol…
"В первом туре Толстой не набрал необходимого количества голосов Кандидат от России провалился в первом туре выборов вице-президента ПАСЕ . Их определяет большинство от состава делегаций по спискам. Поэтому, согласно процедуре ПАСЕ, объявили второй тур. Здесь уже результаты определяет большинство от количества присутствующих в зале парламентариев....
К слову, предложение провести закрытое голосование относительно Толстого поступило от представителя украинской делегации Марии Мезенцевой (партия "Слуга народа")..."
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еще одно подтверждение, что "слуга урода" четко работает на врага..
вони ж не журналісти.
а от анекдоти про бубачку заборонені.
також в законі згадується термін ув'язнення за репост !!!!!! в соцмережі.
Копіюєте закончик в китайців ? Так там диктатура, а в нас все ж таки демократія.
внедрения вы всё равно не доживёте. Поэтому чем позже вы этот "закон"
примете- тем больше поживёте.
найбільше фейків плодять росіскі тролі.
як буба арештовуватиме їх, тобто вас ?
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что хочет собрать за одним столом представителей делегаций России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Украины, чтобы попытаться урегулировать противоречия между ними. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью росСМИ.
https://www.rbc.ua/rus/news/glava-pase-provedet-vstrechu-delegatov-ukrainy-1580437535.html
Еврей Бородянский хочет закрыть рот украинцам,шоб пахали на олигархов молча.
А кто назовёт олигарха не еврея в Украине? Или хотя бы ОЛИГАРХА - УКРАИНЦА