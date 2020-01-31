 Активісти пікетували кінофестиваль у Дніпрі, який відбувається за підтримки УПЦ (МП)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Серед них були представники громадських організацій, ветерани бойових дій на Донбасі, батьки загиблих військових, волонтери.

За словами учасниці акції Людмили Кострюкової, пікетувальників обурило те, що серед фільмів-учасників фестивалю 10 фільмів виробництва Росії і лише один – український.

"Є хороші українські фільми, наприклад, "Міф" про учасника АТО – відомого оперного співака. Але вони не запропоновані для перегляду. Перед початком була провокація: нас не пропускали до будівлі якісь "тітушки". Тільки тому, що ми говоримо українською мовою. Мова як ідентифікатор", – сказала вона в коментарі Радіо Свобода.

Учасники акції також обурювалися назвою одного з фільмів, запропонованих для перегляду, – "Герой імперії". Один з активістів вимагав від організаторів показати ліцензійні дозволи на прокат фільмів у Дніпрі.

Організатори кінофестивалю заявили, що фільми програми – поза політикою. Серед стрічок-учасниць є фільми з Білорусі, Грузії, Росії, України, Сербії, Вірменії та Азербайджану.

"Ми не для цього тут зібрались. Ми зараз ведемо мову про кіно, про режисерів, це художники. Ми не говоримо про війну, бо війна – це тема, яка всім болить", – сказав протоієрей УПЦ (МП) Ігор Собко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкіно підтримуватиме фільми, які можна ідентифікувати з Україною, - Бородянський

Частина пікетувальників, залишивши за дверима плакати, змогла потрапити до глядацької зали, аби, за їхніми словами, проконтролювати, чи не містять фільми проросійської пропаганди. Там вони одразу після оголошення початку фестивалю заспівали гімн України.

Водночас інша частина пікетувальників блокувала вхід до будівлі, не пропускаючи частину глядачів.

В поліції заявили, що загалом акція була мирною.