 Активісти пікетували кінофестиваль у Дніпрі, який відбувається за підтримки УПЦ (МП)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Серед них були представники громадських організацій, ветерани бойових дій на Донбасі, батьки загиблих військових, волонтери.
За словами учасниці акції Людмили Кострюкової, пікетувальників обурило те, що серед фільмів-учасників фестивалю 10 фільмів виробництва Росії і лише один – український.
"Є хороші українські фільми, наприклад, "Міф" про учасника АТО – відомого оперного співака. Але вони не запропоновані для перегляду. Перед початком була провокація: нас не пропускали до будівлі якісь "тітушки". Тільки тому, що ми говоримо українською мовою. Мова як ідентифікатор", – сказала вона в коментарі Радіо Свобода.
Учасники акції також обурювалися назвою одного з фільмів, запропонованих для перегляду, – "Герой імперії". Один з активістів вимагав від організаторів показати ліцензійні дозволи на прокат фільмів у Дніпрі.
Організатори кінофестивалю заявили, що фільми програми – поза політикою. Серед стрічок-учасниць є фільми з Білорусі, Грузії, Росії, України, Сербії, Вірменії та Азербайджану.
"Ми не для цього тут зібрались. Ми зараз ведемо мову про кіно, про режисерів, це художники. Ми не говоримо про війну, бо війна – це тема, яка всім болить", – сказав протоієрей УПЦ (МП) Ігор Собко.
Частина пікетувальників, залишивши за дверима плакати, змогла потрапити до глядацької зали, аби, за їхніми словами, проконтролювати, чи не містять фільми проросійської пропаганди. Там вони одразу після оголошення початку фестивалю заспівали гімн України.
Водночас інша частина пікетувальників блокувала вхід до будівлі, не пропускаючи частину глядачів.
В поліції заявили, що загалом акція була мирною.
В 2019 стало 25%.
Тренд, плюс.
Так, бачила! На кінофестивалі представлені фільми з росєі, України, Сербії, Білорусі, Вірменії. Один із фільмів, не пам'ятаю назву, в заявці позначений як виробник - Крим.
Це капець якийсь з цим зеленим бидлом, вони цей срузький мир вже не знають як нам сюди пропхати.
А коли в селі Катеринівка на Тернопільщині, де всі жителі села вирішили покинути ворожий Московський патріархат (за перехід від чужого окупаційного Московського до рідного Київського патріархату проголосувало 148 жителів села і тільки 21 ворог сепаратист - проти). І там під час служби в храмі, в якому вперше стала молиться громада УПЦ КП, до віруючих увірвалися привезені бандити охоронці, сепаратисти -казачки і кацапи семінаристи з кацапського лігва МП злочинно захопленої за допомогою кривавого ЗЕКА янука Почаївської лаври, після чого сталася жахлива кривава бійка.
Скільки і як можна все це терпіти, терпіти цю московську заразу, ворогів сепаратистів в рясах? І куди дивиться наше незрозуміле продажне прокремлівське керівництво України ЗЕБілів - капітулянтів? Мабуть дивляться вони тільки на те чи не гнівається на них ворожий кремль.
Обалдеть, протоирей етить - колотить.
Джерело: https://censor.net.ua/n3172931
А дехто каже, що не важливо чи то мова чи то язик.. бо сам спілкується язиком, а отже свідомо чи несвідомо перебуває на стороні окупанта та вбивці.
Организаторы кинофестиваля заявили, что фильмы программы - вне политики.
"Мы не для этого здесь собрались Источник: https://censor.net.ua/n3172931
Спасибо поржал
А если я скажу что "Майн кампф" - вне политики, а солдаты Вермахта вообще гениальные художники
масломкровью?