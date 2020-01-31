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Все про:Дніпропетровськ (1259) кіно (441)

 Активісти пікетували кінофестиваль у Дніпрі, який відбувається за підтримки УПЦ (МП)

Увечері 30 січня в Дніпрі активісти пікетували міжнародний кінофестиваль "Кіноасамблея на Дніпрі", який відбувається за підтримки УПЦ (МП). Кілька десятків людей зібралися під будівлею Будинку спілок, де відкривався фестиваль, з плакатами "Ні русскому миру!", "Свободу в’язням Кремля".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Серед них були представники громадських організацій, ветерани бойових дій на Донбасі, батьки загиблих військових, волонтери.

За словами учасниці акції Людмили Кострюкової, пікетувальників обурило те, що серед фільмів-учасників фестивалю 10 фільмів виробництва Росії і лише один – український.

"Є хороші українські фільми, наприклад, "Міф" про учасника АТО – відомого оперного співака. Але вони не запропоновані для перегляду. Перед початком була провокація: нас не пропускали до будівлі якісь "тітушки". Тільки тому, що ми говоримо українською мовою. Мова як ідентифікатор", – сказала вона в коментарі Радіо Свобода.

Учасники акції також обурювалися назвою одного з фільмів, запропонованих для перегляду, – "Герой імперії". Один з активістів вимагав від організаторів показати ліцензійні дозволи на прокат фільмів у Дніпрі.

Організатори кінофестивалю заявили, що фільми програми – поза політикою. Серед стрічок-учасниць є фільми з Білорусі, Грузії, Росії, України, Сербії, Вірменії та Азербайджану.

"Ми не для цього тут зібрались. Ми зараз ведемо мову про кіно, про режисерів, це художники. Ми не говоримо про війну, бо війна – це тема, яка всім болить", – сказав протоієрей УПЦ (МП) Ігор Собко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкіно підтримуватиме фільми, які можна ідентифікувати з Україною, - Бородянський

Частина пікетувальників, залишивши за дверима плакати, змогла потрапити до глядацької зали, аби, за їхніми словами, проконтролювати, чи не містять фільми проросійської пропаганди. Там вони одразу після оголошення початку фестивалю заспівали гімн України.

Водночас інша частина пікетувальників блокувала вхід до будівлі, не пропускаючи частину глядачів.

В поліції заявили, що загалом акція була мирною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172931
 
 
 Топ коментарі
 
ни мишайте людЯм смареть кины,ани устали ат вайны.
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При цій владі з'являються плакати в Києві, які рекламують "русскій мір", а тепер і такий кінофестиваль... Тобто це реванш регіоналів і "русского міра".
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А МП не засмучує?

Так, бачила! На кінофестивалі представлені фільми з росєі, України, Сербії, Білорусі, Вірменії. Один із фільмів, не пам'ятаю назву, в заявці позначений як виробник - Крим.
Це капець якийсь з цим зеленим бидлом, вони цей срузький мир вже не знають як нам сюди пропхати.
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В 2010 бьіло 5%.
В 2019 стало 25%.
Тренд, плюс.
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При цій владі з'являються плакати в Києві, які рекламують "русскій мір", а тепер і такий кінофестиваль... Тобто це реванш регіоналів і "русского міра".
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ну петюнькаж на протяжении 5 лет все договаривался с регоналами выращивал вот они и повылазили
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Домовлявся і контролював регіоналів. Тепер до влади прийщли самі регіонали під ім'ям СН.
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"Домовлявся і контролював регіоналів" - то ви зараз стверджуєте, що регіонали працювали на Петра? Активисты пикетировали кинофестиваль в Днепре, который проходит при поддержке УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 8144
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хто знает хто знает. скажи почему зва всю петюнину каденцию ни один регионал не осужден?
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а должен был не домовляться а посадить, понимаешь сидеть они должны были. твари привыкли со всеми домовляться за бабло .поодевали вышиванки и под крики "Слава Украине " давай бабло тырить похлеще яныка. вот и выбрали люди вот ЭТО .
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Геніальну думку вчора почув для таких , як ти : Порошенко винуватий , що зебіли вибрали зе . Де були портнови , бєні та інша шваль при Порошенку ? Ще б пару років і мацк. патріархату тут не було . А ви хворі на голову адепти каналу Г+Г , які живуть сватами , кварталами та слугами уродів . І тільки на вас провина , що приходять до влади януковичі та зе .
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твой порох предатель хоть и в вышиванке. патриархат ему мешает . Активісти пікетували кінофестиваль у Дніпрі, який відбувається за підтримки УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 1622 страну не нужно было ему сливать и красть поменьше хотя бы последний год перед выборами люди за него проголосовали. народ голосовал не за ЗЕ а против пороха.
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Портников хорошо сформулировал "олигархический реванш, замаскированный под охлократический переворот"
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10 раіських фільмів та МП? Як таке можливо? Активисты пикетировали кинофестиваль в Днепре, который проходит при поддержке УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 2333
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Ты видела программу фестиваля или как всегда, веришь кому-то на слово?
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Нашел у кого спрашивать, у порохоботки, которая лавандосы тут рубит уже 6 лет Активисты пикетировали кинофестиваль в Днепре, который проходит при поддержке УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 4902
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А МП не засмучує?

Так, бачила! На кінофестивалі представлені фільми з росєі, України, Сербії, Білорусі, Вірменії. Один із фільмів, не пам'ятаю назву, в заявці позначений як виробник - Крим.
Це капець якийсь з цим зеленим бидлом, вони цей срузький мир вже не знають як нам сюди пропхати.
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Це тут вже така собі проросіяська пропаганда пішла. На такі фільми ходить здебільшого молодь. А в пустий зомбований смартфоном мозок вклади якусь російську імперію, або взагалі якусь антилогіку - то вона там і проросте, ще й книжку напише про руську скрєпність чи ще якусь фігню.
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некому проверить будку протоиерея на пожаробезопасность...
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"проверить будку протоиерея "....звучит както.....неоднозначно
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"проверить будку протоиерея "....звучит както.....неоднозначно
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жаль, что в СБУ сидят не патриоты и профессионалы, а прахвисианалы0просто аналы и дебилы...
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Шокуючи факти: паламар - сепаратист МП Києво-Печерської Лаври вбивав українських воїнів на окупованому російськими фашистами Донбасі. З 52 бойовиків бандитського загону ФСБ РФ «Крим», який захопив Слов'янськ 12 квітня 2014 го, п'ятеро терористів були заслані російські агенти, які легально проживали в Києві і входили в охоронні структури терористичного бандитського лігва московського патріархату. Про це відверто і детально розповіли самі диверсанти - бойовики в своїх інтерв'ю. Снайпер диверсант Сергій Журик, «терорист паламар Києво-Печерської Лаври», він був керівником нападу на співробітників СБУ 13 квітня. Це був перший бій АТО на Донбасі, в результаті якого трагічно загинув капітан «Альфи» Геннадій Біліченко. Кривавий бандит паламар окупованій РПЦ -Лаври почав війну на Донбасі ».
А коли в селі Катеринівка на Тернопільщині, де всі жителі села вирішили покинути ворожий Московський патріархат (за перехід від чужого окупаційного Московського до рідного Київського патріархату проголосувало 148 жителів села і тільки 21 ворог сепаратист - проти). І там під час служби в храмі, в якому вперше стала молиться громада УПЦ КП, до віруючих увірвалися привезені бандити охоронці, сепаратисти -казачки і кацапи семінаристи з кацапського лігва МП злочинно захопленої за допомогою кривавого ЗЕКА янука Почаївської лаври, після чого сталася жахлива кривава бійка.
Скільки і як можна все це терпіти, терпіти цю московську заразу, ворогів сепаратистів в рясах? І куди дивиться наше незрозуміле продажне прокремлівське керівництво України ЗЕБілів - капітулянтів? Мабуть дивляться вони тільки на те чи не гнівається на них ворожий кремль.
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Опачки, Собко нарисовался... Это же бандюган еще тот, "шестерошники" помнят. Кстати был в базе "Скорпион".
Обалдеть, протоирей етить - колотить.
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Перед началом была провокация: нас не пропускали в здание некие "титушки". Только потому, что мы говорим на украинском языке. Язык как идентификатор
Джерело: https://censor.net.ua/n3172931

А дехто каже, що не важливо чи то мова чи то язик.. бо сам спілкується язиком, а отже свідомо чи несвідомо перебуває на стороні окупанта та вбивці.
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Ще б декілька років і Порошенко витурив би ракову пухлину під назвою мацковскій патріархат з України .
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"Ловушка культурного обмена". З російською шовіністичною та імперською пропогандою у вигляді кіно, теле серіалів, концертів та різного рашамедіа продукту можна боротися цивілізованим шляхом нічого не забороняючи в рамках договорів СОТ = всю московитську продукцію прирівняти до політичної реклами на ТВ, десь так 5000грн. за хвилину, на їхню друковану продукцію ввести ввізне мито 10 євро за 1кг книжок, по пісеньках на ФМрадіо 100долСША за хвилину трансляції, виступи в концертних залах елементарний збір по 10дол США з кожного наявного місця в залі до початку виступу, з кожного російського виконавця фіксований податок від 1до 10 тис дол США за день перебування в Україні. Газпром такого не осилить
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Боже мой, опять вылазят полуграмотные чучмеки, которые считают, что должны нам говорить, что нам слушать и что смотреть. Скрытый коммунист Бородянский - утихомирьтесь уже. Эта оголтелая реакция - не пройдет.
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Это я о подготовке закона о цензуре. Само слово даже зловещее. Мерзкие открытые и скрытые коммунисты!
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РПЦ заявляет что:
Организаторы кинофестиваля заявили, что фильмы программы - вне политики.
"Мы не для этого здесь собрались Источник: https://censor.net.ua/n3172931

Спасибо поржал Активісти пікетували кінофестиваль у Дніпрі, який відбувається за підтримки УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 9458
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Организаторов привлечь за сепаратизм, где прокурор, штаны протирает?
А если я скажу что "Майн кампф" - вне политики, а солдаты Вермахта вообще гениальные художники маслом кровью?
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