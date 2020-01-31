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 Здоров'я
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 Наразі немає вагомих підстав для введення обмежень на міжнародні поїздки і торгівлю, - ВООЗ

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєс у четвер заявив, що поки немає вагомих підстав для того, щоб вводити обмеження на міжнародні поїздки і торгівлю.

"ВООЗ виступає проти подібних заходів щодо Китаю, стосовно пасажирського транспорту і перевезення вантажів", - сказав він на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, немає необхідності для того, щоб вживати заходів, пов'язаних з обмеженнями міжнародних поїздок і торгівлі.

Глава ВООЗ зазначив, що організація "старанно працює з національними і міжнародними партнерами в галузі охорони здоров'я, щоб якнайшвидше взяти під контроль спалах" захворювання.

"Ми не знаємо, якої шкоди цей коронавірус може завдати, якщо він пошириться в країні, в якій слабка система охорони здоров'я. Ми маємо діяти зараз, щоб допомогти країнам підготуватися до такої можливої ситуації", - додав він.

Раніше в четвер ВООЗ оголосила спалах коронавірусу #nCoV2019 надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Він наголосив, що дуже високо оцінює заходи, що вживаються Китаєм для стримування поширення захворювання.

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Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172930
 
 
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Спасенийо утопающих- дело рук самих утопающих!©
Людишек ваще много развелося...
😎
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Да, вас людишек так много, что лучше бы вас не было вообще.
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Агга, толька нас-двое..
Но Вы не выживите..))
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Невже ВОЗ має стосунок до обмеження торгівлі? Можливо їм треба думати про попередження епідемії?
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А ХДЕ ВСЕ ПОРОХОБОТЫ? Почему во всех новостях их кол-во уменьшилось в 10000 раз? Где они? Улетели в теплые края?
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Сумуєш за інтелектуальними співрозмовниками?
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Казалось бы, при чем здесь торговая война США и Китая к внезапной мутации вируса.
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Как бы ,,нет оснований,, не перерасло в ,,уже поздно,,
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