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 Економіка, Технології
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Все про:премія (155) Prozorro (99)

 Система закупівель Prozorro здобула міжнародну нагороду

Електронна система державних закупівель Prozorro здобула міжнародну нагороду від глобальної навчальної платформи для світових урядів Apolitical.

Українська система здобула нагороду в категорії Doing More with Less (приблизно можна перекласти як "Робити більше з меншими ресурсами"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році. Як повідомляється на її сайті, станом на початок 2020 року вона допомогла зекономити на торгах 100 мільярдів гривень. У 2016 році стартував проєкт "Prozorro.Продажі", за допомогою якого продають майно неплатоспроможних банків, державних та комунальних підприємств.

Організатори нагороди Apolitical зазначають, що проєкт із бюджетом у 100 тисяч доларів і невеликою командою приніс прибуток на 500 мільйонів доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172929
 
 
 Топ коментарі
 
Система закупок Prozorro - дитя шоколадного Мародера



Ринат Амедов, шаблон не рвет ? Система закупок Prozorro получила международную награду - Цензор.НЕТ 45
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Как так??? Это же при барыге создавалось, чтобы красть(бубочка так говорил) ... или все наоборот?
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при Барыге мародерском она задумана, создана и запущена Система закупок Prozorro получила международную награду - Цензор.НЕТ 7132

чтоб наживаться на войне
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Система закупок Prozorro - дитя шоколадного Мародера



Ринат Амедов, шаблон не рвет ? Система закупок Prozorro получила международную награду - Цензор.НЕТ 45
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Приактично ця система створювалась з антикорупційною метою, а не для отриманя прибутку. Без неї можна було б цілком обійтись.
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ця система створювалась з антикорупційною метою
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та по суті ця чичтема зветься біржою, тільки регульована. Нічого такого суперунікального.
Таким чином (через спеціалізовані біржі) доцільно виставляти на продаж державні галузеві проекти для фінансування й інвестицій.
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Как так??? Это же при барыге создавалось, чтобы красть(бубочка так говорил) ... или все наоборот?
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почитай ниже мой пост про рюкзаки авакова и напиши тут про барыгу соевую твою.
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курвиметр, от тому я довіряю Нефьодову і його дітищу "Prozorro"! Тому що їх позитивно оцінюють ті, хто на цьому "зуби з'їв": представники розвинутих демократій світу.
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при Барыге мародерском она задумана, создана и запущена Система закупок Prozorro получила международную награду - Цензор.НЕТ 7132

чтоб наживаться на войне
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Якщо кому незрозуміло, про що мова - отут наша суперечка:
Ан Мур від 30.01.2020 12:11
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Не треба приписувати клоунам чужі заслуги.

Сама система та авторські права на систему Prozorro «передані народу України (державі)» згідно з меморандумом.
У грудні 2015 року система «ProZorro» була передана на баланс держпідприємства «Зовнішторгвидав», пізніше його перейменували ДП «Прозорро».
Розробка цієї системи на базі програмного забезпечення з відкритим кодом була здійснена у партнерстві влади, бізнесу та громадськості та адмініструвалася антикорупційною організацією Transparency International Україна.
Знак для товарів і послуг «prozorro» зареєстрований за ДП «Прозорро» з 2016 року, а «prozorro продажі» («prozorro sale») - за ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» з 2019 року.
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ну, нехай і так.
Тільки, коли я говорив про "дітище" - то мав на увазі, що саме Нкфьодов впроваджув. Або ж - забезпечував піар цього впровадження: це, звісно, різні речі, і все ж...
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Нефьодов нічого не піарив, і нічого не впроваджував. Він прийшов на все готове. До речі, клоуни будували свою передвиборчу кампанію на критиці, в тому числі і «ProZorro». Але якби мали гідність чи порядність, то вибачились би перед тим як пожинати чужі лаври.

А дітище - це те, що створено власною працею, своїми руками, тобто, справа всього життя, виплеканий проект автора, його винахід.
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Система закупок Prozorro получила международную награду



ЕНТО ПРАЗОРО РЮКЗАКИ ААКОВА, ПОШИТЫЕ ПО 240 ГРН ШТУКА заКУПИЛО ДЛЯ УКРАРМИИ ПО 2800 ГРН ШТУКА -
12 РАЗ НАКРУТКА = 1200%.

нах нужно такое празоро для экономии гос бюджета??

потом шили рюкзаки в колонии по 142 грн.
продавали 2800 грн = 20 раз = 2000%

товаровед, которая вскрыла енту операцыю сейчас под следствием - помешала сыну авакова рубить 1200% прибылей.

получило все енто международную пабеду -

в доле ссуки вдоле

ахахаха


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наскільки пригадую - оті рюкзаки через "Prozorro" не проходили. Наскільки пригадую, на першому етапі функціонування "Prozorro" воно не застосовувалось до товарів військового призначення.
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Пора уже окончательно уяснить: мы живем в стране, в которой власть заботится о безопасности не своих жителей, граждан, а только о Своей и Своих. А мы, народ, для них не просто Чужие. Больше. Мы - Враг. От которого они защищают СВОИХ на Наши налоги Нацгвардией, Полицией, продажными Судами и КОРРРУПЦИЕЙ!!
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