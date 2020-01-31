 Система закупівель Prozorro здобула міжнародну нагороду

Українська система здобула нагороду в категорії Doing More with Less (приблизно можна перекласти як "Робити більше з меншими ресурсами"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році. Як повідомляється на її сайті, станом на початок 2020 року вона допомогла зекономити на торгах 100 мільярдів гривень. У 2016 році стартував проєкт "Prozorro.Продажі", за допомогою якого продають майно неплатоспроможних банків, державних та комунальних підприємств.
Організатори нагороди Apolitical зазначають, що проєкт із бюджетом у 100 тисяч доларів і невеликою командою приніс прибуток на 500 мільйонів доларів.
Ринат Амедов, шаблон не рвет ?
Дитямародера..))
Таким чином (через спеціалізовані біржі) доцільно виставляти на продаж державні галузеві проекти для фінансування й інвестицій.
чтоб наживаться на войне
Ан Мур від 30.01.2020 12:11
Сама система та авторські права на систему Prozorro «передані народу України (державі)» згідно з меморандумом.
У грудні 2015 року система «ProZorro» була передана на баланс держпідприємства «Зовнішторгвидав», пізніше його перейменували ДП «Прозорро».
Розробка цієї системи на базі програмного забезпечення з відкритим кодом була здійснена у партнерстві влади, бізнесу та громадськості та адмініструвалася антикорупційною організацією Transparency International Україна.
Знак для товарів і послуг «prozorro» зареєстрований за ДП «Прозорро» з 2016 року, а «prozorro продажі» («prozorro sale») - за ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» з 2019 року.
Тільки, коли я говорив про "дітище" - то мав на увазі, що саме Нкфьодов впроваджув. Або ж - забезпечував піар цього впровадження: це, звісно, різні речі, і все ж...
А дітище - це те, що створено власною працею, своїми руками, тобто, справа всього життя, виплеканий проект автора, його винахід.
ЕНТО ПРАЗОРО РЮКЗАКИ ААКОВА, ПОШИТЫЕ ПО 240 ГРН ШТУКА заКУПИЛО ДЛЯ УКРАРМИИ ПО 2800 ГРН ШТУКА -
12 РАЗ НАКРУТКА = 1200%.
нах нужно такое празоро для экономии гос бюджета??
потом шили рюкзаки в колонии по 142 грн.
продавали 2800 грн = 20 раз = 2000%
товаровед, которая вскрыла енту операцыю сейчас под следствием - помешала сыну авакова рубить 1200% прибылей.
получило все енто международную пабеду -
в доле ссуки вдоле
ахахаха