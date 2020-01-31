 Система закупівель Prozorro здобула міжнародну нагороду

Українська система здобула нагороду в категорії Doing More with Less (приблизно можна перекласти як "Робити більше з меншими ресурсами"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Система публічних закупівель Prozorro була створена у 2015 році. Як повідомляється на її сайті, станом на початок 2020 року вона допомогла зекономити на торгах 100 мільярдів гривень. У 2016 році стартував проєкт "Prozorro.Продажі", за допомогою якого продають майно неплатоспроможних банків, державних та комунальних підприємств.

Організатори нагороди Apolitical зазначають, що проєкт із бюджетом у 100 тисяч доларів і невеликою командою приніс прибуток на 500 мільйонів доларів.

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