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Все про:Держприкордонслужба (2393) зброя (1452) Правоохоронні органи (706) Донбас (13154) пункт пропуску (474) КПВВ (86)

 Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба. ФОТО

У КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники виявили самурайський меч в автомобілі, який прямував на окуповану територію Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба 01

"Холодну зброю, характерну для японських самураїв, віз у багажнику автомобіля "ВАЗ" чоловік, який їхав на тимчасово окуповану територію України. Після того, як оглядова група прикордонників та представників ДФСУ виявила приховану зброю, меч та його власника передали працівникам поліції", - йдеться в повідомленні.

Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники в "Борисполі" виявили запчастини до "Боїнга", які намагалися незаконно переправити до Афганістану. ФОТОрепортаж

Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба 03

У територіальному підрозділі Національної поліції зареєстровано повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба 04

Дивіться: Росіянин намагався вивезти з України приціл до гранатомета, - Держприкордонслужба. ФОТО

Чоловік намагався вивезти на окуповані території самурайський меч, - Держприкордонслужба 05

Проводяться відповідні процесуальні дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172928
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть бы вывозил - может это для харакири..... Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4903
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номер само собой. там в другом месте написано "15 год эпохи Сёва"
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Харакири мечём не делают! Учи матчасть!
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Правильно... Харакири делают "коротким мечом"....И личный друг должен в этот момент, срубить ему голову Этим оказывается уважение ...
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Может Пушилину хотел секир башка сделать?!
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Класс! Это же наш ниндзя в тыл врага ехал ! Могу поспорить что он явно из 25% альтернативно одарённых был
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仲太郎 Хорошо видно имя. Нактароо. А вот фамилия смазана. Ещё вижу слово "император".
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Надо же! Я знаю единственного человека, который владел японским языком и умеет читать и писать. Хотите верьте- хотите- нет. Но я вам клянусь: его фамилия- Лещенко! Вот имя- не совпадает!
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Может хотел Чепушилину сипоку сделать.. Надо бы пропустить.
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40127 може бути його номер. А ось чорні цяточки на клинку говорять про його вік.
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номер само собой. там в другом месте написано "15 год эпохи Сёва"
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Самурая звали Сёва ......это Семён . что ли ? Сепар Сёма ? Улыбнуло...
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Сёва - название эпохи. Владельца предположительно звали Накатароо. Это имя можно прочитать.
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это точно сороковый. согласуется со здравым смыслом: тогда патриотизм поднимали вовсю.
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так он у них и так был на высоте- китайцев тапками гоняли на хынголе не чё так повоевали правда не успешно а вот Рукоять (цука) - основа деревянная, склеена из двух частей, обтянутая кожей ската белого цвета, с лицевой поверхностной обмоткой тканевым шнуром коричневого цвета. цуба из латуни или бронзы в водит в смущение у сингутто Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5680 расклепать да клеймо посмотреть Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5680
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Якудза їхав на розборки. Нащо зупиняли? Мафія безсмертна, особливо японська. Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3097
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А ШО- в ДаунБасятии самураи расплодилися??!
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Интересно, как этот меч попал в Украину?
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При СРСР воювали з японцями і українці. Це могла бути трофейна зброя, яку вкрали чи продали нащадки.
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Самурай на ВАЗе - это что то новое . Пля , чего только не увидишь у сепаратистских животных !Это типо Брюс Ли ехал к сепаратюгам ?!!!
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Так мобильней, чем на лошади.. Хотя хто зна?
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Зачем он вёз самурайский меч, ведь он и так ездит на автомобиле "ВАЗ"? хмм...Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1125
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Не думал что меч или ***** незаконны в Украине и статья как за огнестрел. Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 960 А как же коллекционное оружие?
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на коллекцию нужно разрешение брать. я у нас в городе в музее видел кинжал сс морской . в 90 х пропал . когда спросил у экскурсовода тот глазками скромно полупал и сбежал из зала. сколько проштудировал каталогов . ни в одном такого не было . какой то редчайший в несколько штук выпуск. разворовали с музеев за 30 лет всё . что хоть какую то ценность представляло . кстати и трофейный меч японский офицерский тоже растворился в те же 90 тые
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Це холодна зброя. Щоб не було питань- такі експонати калічать- біля гарди пропилюють лезо впоперек, лишаючи сантиметр-півтора.
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Завтра на "первом канале" и "Россия 24"- "Япония также поставляют вооружение сепаратистам на востоке Украины- фотофакт!"
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кстати, чем-то похожим полицейские во время эпохи Эдо усмиряли сильно гоноровитых и подвыпивших самураев Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 626
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гурманы...просто удавиться резинкой от трусов сепарам впадлу стало...
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Скорей всего стыбрено в одном из маеткив под Киевом. Щас донецкие самураи орудуют тута во всю.
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унтер офицерский ножик Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5349 к самураям он отношение имеет только формой клинка Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1153
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Не понял формулировки по поводу "на подконтрольные территории" вывезти... казалось бы смысл вовсе не меркантильный и очередной престарелый самурай едет пуп вспороть аки кобзон. (или уже кобзоф актуально)
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и что с того, если не украл, то какие притензии к этому хламу или металлолому!?
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А у меня в сарае топор. Если на нем выбить руны, станет топором викингов.
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вот таких "перевозчиков" зеля потом и меняет! они же нашилюди! блин когда вы эти кпп позакрываете? потому что всё это будет продолжатся до бесконечности.....
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тыс 15-20грн думаю, за него любители выложат
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Ну не самурайський, а японський сін-гунто часів другої світової. Японці ********* такими голови рубати....
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Я вообще не понимаю какое право имеет государство на мою частную собственность после уплаты налогов при покупке чего бы то ни было. Мое и делаю со своим то что считаю нужным.
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