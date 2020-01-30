EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  484  5
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2873) Нацполіція (8903) Хмельниччина (306) ОТГ (72)

 Двох чиновників ОТГ на Хмельниччині затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

У Хмельницькій області правоохоронці викрили голову ОТГ і його заступника у вимаганні та отриманні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Двох чиновників ОТГ на Хмельниччині затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 01

Чиновники вимагали з місцевого підприємця 1 000 доларів хабаря за сприяння у виграші аукціону з оренди приміщення комунальної форми власності, а також за безперешкодне підписання договору оренди об'єкта.

У середу, 29 січня, було затримано заступника голови ОТГ, якому потерпілий передав 1 тис. дол. хабаря за вказівкою голови.

Двох чиновників ОТГ на Хмельниччині затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ""Рєшатєлі" - заспокійтеся та зупиніться! Ваш час пройшов", - глава ФДМ Сенниченко про спроби "купити" посади в державному секторі

Вирішується питання про оголошення підозр обом фігурантам справи в скоєнні кримінального злочину передбаченого ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172927
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Наверное, опять опечатка. Надо читать: "Двое чиновников ОПГ..." (Организованная Преступная Группировка).
 показати весь коментар
 
На "кокс" мажорчикам не вистачило..
В нього ж діти..
Треба зрозуміти , та ..вибачитеся..
🙄
 показати весь коментар
 
Ну може не вибачитись а "понять и простить", як це в нас робиться.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору