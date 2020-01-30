 Помпео прибув до Києва з офіційним візитом обговорювати "шляхи стратегічного партнерства"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у Twitter.
У п'ятницю Помпео проведе низку зустрічей, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, міністром оборони України Андрієм Загороднюком.
Також він візьме участь у церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" в Михайлівському золотоверхому монастирі.
У свою чергу сам Помпео у твіттері зазначив: "Добре бути сьогодні в Києві. Підтримка України США непохитна, і я маю намір підкреслити це, коли я зустрінуся з керівниками українського уряду, щоб обговорити шляхи просування нашого стратегічного партнерства і зміцнення позиції України як вільної і демократичної держави".
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Фото: galinfo.com.ua
Советником главы ОПУ Андрея Богдана стал бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов.
Об этом говорится в расследовании журналистов "Радио Свобода".
Во время Евромайдана дипломат называл его участников "ультранационалистами с нацистской символикой".
"Во время евромайдан в 2014 украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Тогда людей возмутила его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане, в которой он упоминал "ультранационалистов с нацистской символикой" на Майдане. Также украинская община упрекала генконсула, что тот праздновал российский Новый год в Испании. После протестов общины Хрипунов перестал быть генкосулом. Теперь, оказывается, Хрипунов помогает новой власти. Его назначили советником Андрея Богдана, главы Офиса президента Украины ", - говорится в сюжете.
А вообще с этой компашкой все ясно.
Видно, Дзеленский не всё сказал.