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 Політика України
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Все про:кіно (441) Держкіно (106) Бородянський Володимир (78) Міністерство культури, молоді та спорту (25)

 Держкіно підтримуватиме фільми, які можна ідентифікувати з Україною, - Бородянський

Державне агентство з питань кіно зосередиться на підтримці фільмів, які у своїй основі матимуть "українську історію".

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Політику роботи Держкіно визначає міністерство (МКМС — ред.). Завдання міністерства сьогодні — сформувати таке гуманітарне середовище, у якому кількість ukrainian stories збільшується. Тобто фільми, які буде підтримувати Держкіно, це будуть виключно фільми, в основі яких є українська історія", - зазначив міністр.

Водночас він підкреслив, що термін "історія" трактуватиметься в широкому розумінні цього слова, "не просто історична історія", тобто підтримку отримуватимуть фільми, серіали та інші продукти, через які зможемо ідентифікувати себе з Україною.

Бородянський проінформував, що будуть рейтинги продюсерів, зміниться система експертної оцінки - "вона стане прозорою". Також він додав, що планується запровадити конкретні контракти на етапі пітчингу, тобто на етапі початкових презентацій проєктів.

Нагадуємо, Кабінет Міністрів 29 січня ухвалив рішення про призначення на посаду голови Держкіно Марини Кудерчук

Читайте також: Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172925
 
   
 Топ коментарі
 
Ну а Украина полностью идентифицируется 95 кварталом, который в свою очередь идентифицируется Зеленским и Коломойским. Ну и юзиком. Но то таке...
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Тому Госкіно очолила якась бабенція, яка очолювала кінотеатр в якому забороняла показ українських фільмів. Зашибісь, "логіка"
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Ну а Украина полностью идентифицируется 95 кварталом, который в свою очередь идентифицируется Зеленским и Коломойским. Ну и юзиком. Но то таке...
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все, що ви робите і підтримуєте, асоціюється тільки з вами депілами
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Тому Госкіно очолила якась бабенція, яка очолювала кінотеатр в якому забороняла показ українських фільмів. Зашибісь, "логіка"
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Andrii

@Andrii64667164A


Також блокувала показ у Запоріжжі фільму "Смерть Сталіна".
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но для Квартала 95 с оманским ослом зал всегда был открыт...
за это ее и продвинули...
какой нахер конкурс...?

Держкіно підтримуватиме фільми, які можна ідентифікувати з Україною, - Бородянський - Цензор.НЕТ 4143
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Я так розумію, ідетифікаторами виступатимуть сало і шаровари?
Ну можливо, ще каблуки, як у нашого ШанпанЗе...
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покажите этому Госкино сегодняшний фильм со штепой в главной роли...
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В то же время он подчеркнул, что термин "история" будет трактоваться в широком смысле этого слова, "не просто историческая история", то есть поддержку будут получать фильмы, сериалы и другие продукты, по которым мы сможем идентифицировать себя с Украиной.

А ну если в широком... как вариант,этот говнопродукт к примеру?Госкино будет поддерживать фильмы, которые можно идентифицировать с Украиной, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1046
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У русни очень продуманная система поддержки своих фильмов. Там они реально собирают кассу. Есть чему поучиться.
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Я смотрю порой блогера " badcomedian", по фактам размазал эту "пропаганд-кино" в щепки. Вроде не фига это дерьмо не собрало, касса и близка не окупила затраты.
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Я его начал смотреть про вот этот фильм. Да, всё прикольно, но он же больше часа рассказывает! Плюнул и посмотрел само кино, которое немного дольше. Могу сказать, что фильм... классный! При том, что badcomedian тоже прав, но любой фильм можно охамить.
Держкіно підтримуватиме фільми, які можна ідентифікувати з Україною, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8059
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Это фильм тоже пропагандийское фуфло(о вкусах понятно не спорят). Но цирк там начинается с первой же минуты и до последней. Дело не в истории и оценки истор.событий- дело в том,что сняли сказку и фальш.
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Практически любой фильм сказка. Голливуд на 90% снимает сказки. Бывает сказка смотрибельная, бывает - фуфло. На новогодние праздники у русни сделали кассу 4 их фильма. Планирую все посмотреть.
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на то он и "новый год"- фильмы типо "Ёлки"- т.е реклама с интеграцией в фильм, каждый год собирает. Бекмамбетов уже и на Голливуд болт положил, насколько выгодно стричь на новогоднем ширпотребе. В этом то и проблема. Голливуд снимает сказки относительно реальности. Но сам фильм окунает зрителя в реальность- в этом и состоит профессионализм кинематографистов.
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Несомненно. Как Совок учился у немцев, да и американцы у них учились ракеты делать, и не стеснялись.
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Ага.
«Ми із будущего», «Брат», «Крьім. Путь домой»...
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Будуть тепер знімати про Ковпака та червоних партизанів. Гоша Куценко переїде жити в Україну.
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Где-то это уже слышали...

Проект Романа Перфильева "Шевченко: первый самурай" в 2018 году стал победителем конкурса патриотического кино, который организовало Госкино. Общий бюджет ленты - 24,5 млн грн, из них 19,6 млн грн выделило государство. Но денег уже не хватает!

Ждем продолжения этих фэнтези...
Держкіно підтримуватиме фільми, які можна ідентифікувати з Україною, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1745
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название для сериала о роSSии : "Им бы жить, да не хочется"
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Все будет Круты.
"Фильм начинается с тайного политического союза между Украиной и Антантой, когда Антанта, а это Франция и Англия, пытались присоединить Украину к этому союзу. Это была первая попытка украинцев войти в Евросоюз, который поломали потом немцы и большевики, наступая на Круты, Киев. Мы рассказываем историю простых, обычных украинцев на фоне масштабных событий", - говорит автор сценария Константин Коновалов.


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зе-минкульт сначала СОРВАЛ честный конкурс (где победила другая кандидатка) - а потом поставили "свою" Ну и что что укр@инофобка и из аграрного комитета? Зато "своя"
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Это же сколько сезонов сватов и папика нас ждет?
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