 Держкіно підтримуватиме фільми, які можна ідентифікувати з Україною, - Бородянський

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Політику роботи Держкіно визначає міністерство (МКМС — ред.). Завдання міністерства сьогодні — сформувати таке гуманітарне середовище, у якому кількість ukrainian stories збільшується. Тобто фільми, які буде підтримувати Держкіно, це будуть виключно фільми, в основі яких є українська історія", - зазначив міністр.
Водночас він підкреслив, що термін "історія" трактуватиметься в широкому розумінні цього слова, "не просто історична історія", тобто підтримку отримуватимуть фільми, серіали та інші продукти, через які зможемо ідентифікувати себе з Україною.
Бородянський проінформував, що будуть рейтинги продюсерів, зміниться система експертної оцінки - "вона стане прозорою". Також він додав, що планується запровадити конкретні контракти на етапі пітчингу, тобто на етапі початкових презентацій проєктів.
Нагадуємо, Кабінет Міністрів 29 січня ухвалив рішення про призначення на посаду голови Держкіно Марини Кудерчук
Andrii
@Andrii64667164A
Також блокувала показ у Запоріжжі фільму "Смерть Сталіна".
https://birdinflight.com/ru/novosti/meni-tsikava-tvorcha-diyalnist-stenogramma-sobesedovaniya-mariny-kuderchuk-na-post-glavy-goskino.html
за это ее и продвинули...
какой нахер конкурс...?
Ну можливо, ще каблуки, як у нашого ШанпанЗе...
А ну если в широком... как вариант,этот говнопродукт к примеру?
«Ми із будущего», «Брат», «Крьім. Путь домой»...
Проект Романа Перфильева "Шевченко: первый самурай" в 2018 году стал победителем конкурса патриотического кино, который организовало Госкино. Общий бюджет ленты - 24,5 млн грн, из них 19,6 млн грн выделило государство. Но денег уже не хватает!
Ждем продолжения этих фэнтези...
"Фильм начинается с тайного политического союза между Украиной и Антантой, когда Антанта, а это Франция и Англия, пытались присоединить Украину к этому союзу. Это была первая попытка украинцев войти в Евросоюз, который поломали потом немцы и большевики, наступая на Круты, Киев. Мы рассказываем историю простых, обычных украинцев на фоне масштабных событий", - говорит автор сценария Константин Коновалов.