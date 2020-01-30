 Держкіно підтримуватиме фільми, які можна ідентифікувати з Україною, - Бородянський

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Політику роботи Держкіно визначає міністерство (МКМС — ред.). Завдання міністерства сьогодні — сформувати таке гуманітарне середовище, у якому кількість ukrainian stories збільшується. Тобто фільми, які буде підтримувати Держкіно, це будуть виключно фільми, в основі яких є українська історія", - зазначив міністр.

Водночас він підкреслив, що термін "історія" трактуватиметься в широкому розумінні цього слова, "не просто історична історія", тобто підтримку отримуватимуть фільми, серіали та інші продукти, через які зможемо ідентифікувати себе з Україною.

Бородянський проінформував, що будуть рейтинги продюсерів, зміниться система експертної оцінки - "вона стане прозорою". Також він додав, що планується запровадити конкретні контракти на етапі пітчингу, тобто на етапі початкових презентацій проєктів.

Нагадуємо, Кабінет Міністрів 29 січня ухвалив рішення про призначення на посаду голови Держкіно Марини Кудерчук

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