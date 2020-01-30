 Майже 1/3 росіян хочуть, щоб після 2024 року Путін пішов із політики, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.
Бачити теперішнього Путіна в ролі офіційного лідера нації хотіли б тільки 4% опитаних. 27% хочуть, щоб він залишився на посаді президента. А кількість бажаючих бачити його на тому чи іншому керівному посту удвічі вища - 55%. Серед посад були названі "президент Союзної держави Росії і Білорусі", "голова уряду", "лідер партії "Єдина Росія".
Коментуючи результати опитування, директор "Левада-центру" Лев Гудков зізнався, що для нього "став несподіванкою досить великий відсоток людей, які бажають відправити Путіна у відставку". На його думку, "очевидне наростання втоми" і "ситуація нагадує передпротестні настрої, що панували в 2010-2011 роках", інформує "Радіо Свобода".
Зазначається, що особливо популярний Путін у двох груп: найстарших, віком від 55 років, і наймолодших - від 18 до 24 років.
Лев Гудков пов'язує це з тим, що у школах "відтворюється майже радянська риторика" про велику державу, змову проти Росії і сильного лідера, багато школярів просякнуті такими кліше, але потім вони здобувають вищу освіту, починають працювати, заводять сім'ю, набувають власний, а не нав'язаний ззовні життєвий досвід, і погляди дуже змінюються". Найнижчий рівень популярності Путіна в осіб від 39 до 55 років.
или есть маленькая надежда что не сам уйдет а торжественно вынесут?
Практично половина з 73%, то був цілком свідомий проросійський електорат різного ступеня упоротості:
- Бойко, + Вилкул, + Смешко, + Гриценко: 12%+4%+6%+7%+7% ≈ 30%.
Ну, а проти Порошенка:
- Пріколісти, + Тимошенко 30%+13%≈43%
43% +30%= 73
От вам і структура 73%.
А якщо серйозно, то нам про це не скажуть. Це буде засекречений об'єкт під цілодобовою охороною. Доступ туди будуть мати лише обрані.
А надпись на постаменте будет гласить : "И нахрен мне тот Крым ?"
То й шо?
вот тогда бы ответы были интереснее.
"Отведай ты из моего кубка! -Зачем это? -Отведай!"
-В трунi куме.Пiсля Гаагi,та бажано в цьому роцi
Война рейтингов. Игорь.
Это его текст?