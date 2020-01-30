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Все про:опитування (465) Путін (5467) Росія (15288)

 Майже 1/3 росіян хочуть, щоб після 2024 року Путін пішов із політики, - опитування

25% опитаних хочуть бачити його приватною особою, 7% - взагалі не хочуть бачити його в публічній сфері.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.

Бачити теперішнього Путіна в ролі офіційного лідера нації хотіли б тільки 4% опитаних. 27% хочуть, щоб він залишився на посаді президента. А кількість бажаючих бачити його на тому чи іншому керівному посту удвічі вища - 55%. Серед посад були названі "президент Союзної держави Росії і Білорусі", "голова уряду", "лідер партії "Єдина Росія".

Коментуючи результати опитування, директор "Левада-центру" Лев Гудков зізнався, що для нього "став несподіванкою досить великий відсоток людей, які бажають відправити Путіна у відставку". На його думку, "очевидне наростання втоми" і "ситуація нагадує передпротестні настрої, що панували в 2010-2011 роках", інформує "Радіо Свобода".

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Зазначається, що особливо популярний Путін у двох груп: найстарших, віком від 55 років, і наймолодших - від 18 до 24 років.

Лев Гудков пов'язує це з тим, що у школах "відтворюється майже радянська риторика" про велику державу, змову проти Росії і сильного лідера, багато школярів просякнуті такими кліше, але потім вони здобувають вищу освіту, починають працювати, заводять сім'ю, набувають власний, а не нав'язаний ззовні життєвий досвід, і погляди дуже змінюються". Найнижчий рівень популярності Путіна в осіб від 39 до 55 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172924
 
 
 Топ коментарі
 
Новиков Эдуард Александрович охоту на укров закончил... - IgorGirkin

Почти 1/3 россиян хотят, чтобы после 2024 года Путин ушел из политики, - опрос - Цензор.НЕТ 7119
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ОН ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК, НИКОГДА ОН НЕ УЙДЕТ САМ.
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да и хрен с ними. нам это зачем? для чего?
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Новиков Эдуард Александрович охоту на укров закончил... - IgorGirkin

Почти 1/3 россиян хотят, чтобы после 2024 года Путин ушел из политики, - опрос - Цензор.НЕТ 7119
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а чего не сейчас? не сегодня или завтра?
или есть маленькая надежда что не сам уйдет а торжественно вынесут?
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ОН ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК, НИКОГДА ОН НЕ УЙДЕТ САМ.
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"Отмечается, что особенно популярен Путин у двух групп: самых пожилых, возрастом от 55 лет, и самых молодых - от 18 до 24 лет"- вообщем, самые легко-манипулируемые слои населения.
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Самые безмозглые. Як кажуть в Україні - "що старе, що мале".
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Плешарик "Всея Руси" уйдёт только в белых тапочках на лафете.
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А разве от них там что то зависит ? Кого интересует мнение сувяренных баранов в гареме у князя кадырова ? А пока Аллах посылает миллиарды в Чечню и окармляет долларовым дождём золотую тысячу царских бояр там не поменяется НИЧЕГО ! А мнение индейцев кремлёвского шерифа не и.ёт Майже 1/3 росіян хочуть, щоб після 2024 року Путін пішов із політики, - опитування - Цензор.НЕТ 9688
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Это уже заезженный баян про 73% . У них НЕТ и никогда не было выбора . У украинцев выбор был , а 73 % это не рейтинг одного из кандидатов , это АНТИРЕЙТИНГ второго .Вы это хоть понимаете ?
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Выбор есть всегда. Коля-2 тоже думал, что его династия будет править вечно.
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Там другая ситуация нежели чем более 100 лет назад .Там сралина сейчас все ждут .Который развяжет 3 мировую ради мирового господства ,,русского мира" .Это мечты холопов .А вот у самого сцаря и его золотой тысячи мечты немного другие .То есть они тоже желают войны , но маленькой и победоносной , при условии что жизнь их останется максимально комфортной . Поэтому для рядовых смердов альтернативой х.йлу мог бы стать только кадыр-хан. А вот для самого х.йла очень важно передать власть по наследству одной из его дочек . Впрочем для нас это не имеет никакого значения , потому что хрен редьки не слаще
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Не треба, про «АНТИРЕЙТИНГ второго». Порошенко набрав 25%.
Практично половина з 73%, то був цілком свідомий проросійський електорат різного ступеня упоротості:
- Бойко, + Вилкул, + Смешко, + Гриценко: 12%+4%+6%+7%+7% ≈ 30%.
Ну, а проти Порошенка:
- Пріколісти, + Тимошенко 30%+13%≈43%
43% +30%= 73
От вам і структура 73%.
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Если вы считаете Гриценко и Тимошенко прорассейскими кандидатами , то я имею полное право считать вашего Пэдро рассейским шпионом
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Оркам надо соблюдать традиции:в 1924-м одного Вофку сменил "эффективный менеджер"... И в 2024-м, ровно через 100 лет, надо оркам "эффективного менеджера", чтобы проредил их стадо в поисках врагов народа-либерастов. Кадырова, т. е.
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тенденция хорошая, к 2050 году наберётся больше 50% и к 2070 году проголосуют против Путина
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А интересно- где его похоронят? Вот реально- интересно. В стену- вряд ли, соседство не позволяет. У стены- тоже самое. Тогда где? Есть предположения?
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его сделают "бессмертным" ибо "без Путина нет России"- сначала двойников выращивать будут,, а потом украдут технологию клонирования и будут плодить вечного путина - Тьфу-тьфу! .
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Якутський скульптор зліпить йому з гівна та соломи мавзолей. Майже 1/3 росіян хочуть, щоб після 2024 року Путін пішов із політики, - опитування - Цензор.НЕТ 6876
А якщо серйозно, то нам про це не скажуть. Це буде засекречений об'єкт під цілодобовою охороною. Доступ туди будуть мати лише обрані.
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Я не хотел высказывать свою точку зрения, до ответов. Но, ваша практически совпала с моей. Ну, что ж... Мавзолей- так мавзолей. Майже 1/3 росіян хочуть, щоб після 2024 року Путін пішов із політики, - опитування - Цензор.НЕТ 6363
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На памятнике путин на высоких каблуках будет чесать репу.
А надпись на постаменте будет гласить : "И нахрен мне тот Крым ?"
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Ну, і в Україні 25% не хотіло бачити Зє прєзєдєнтом.
То й шо?
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Диктатори самі не йдуть. Їх виносять вперед ногами, а потім ставлять їм пам'ятники.
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А потім зносять ті пам'ятники, і викидають їх на сміттєзвалища.
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Если бы объявили, что он умер, а потом ставили вопросы -
вот тогда бы ответы были интереснее.
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А мне интересно именно сейчас. Какие-то ведь планы, по этому поводу- есть, наверняка.
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Да вы что?)) кто же такие планы озвучит? Он со своим личным стаканом везде носится- всё боится отравят)
"Отведай ты из моего кубка! -Зачем это? -Отведай!"
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В том и интрига. Потому я и попробовал организовать опрос.
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Куме,а ви де бажали б бачити Пуйла пiсля 2024 року?
-В трунi куме.Пiсля Гаагi,та бажано в цьому роцi Майже 1/3 росіян хочуть, щоб після 2024 року Путін пішов із політики, - опитування - Цензор.НЕТ 3449
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В параше всё для ***** гораздо хуже чем здесь написано. Оно и забегало бо рейтинг его рухнул, буквально обвалился и по моим данным ниже 20%. И ему донесли, ибо боялись дальше скрывать. Рейтинг ***** продолжает падать, потому он и затеял перестановки, думая, что медведев его подставляет (я об этом писал). Так вот по моим данным реальная масса которая хочет ухода ***** в параше уже в районе 70%, поэтому я б на месте зе перестал бы форсировать минский процесс, а наборот наставил бы ***** палок в колёса - помог бы его рейтингу достичь дна.
Война рейтингов. Игорь.
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Эта гнида "Стрелков", он же Гиркин , - типо, "в оппозиции" против Сцаря, ибо тот "предал Новососсию".
Это его текст?
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эти, походу, вообще, не просыхают и уже "белка" накрыла.
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