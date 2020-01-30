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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (635) Росія (15288) мінські угоди (1690)

 ПАРЄ офіційно визнала Росію стороною "мінських домовленостей"

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала Росію "стороною мінських домовленостей".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

У четвер ПАРЄ затвердила резолюцію про стан моніторингової процедури з критичними зауваженнями на адресу Росії, в якій, зокрема, висловила стурбованість через антидемократичні процеси в РФ.

Документ стверджує, що Російська Федерація "посилює негативні тенденції щодо демократії, верховенства права та прав людини... в тому числі довільно використовує законодавство щодо протидії екстремізму для замовчування опозиції та критики від громадянського суспільства; погіршення свободи віросповідання в країні, як-то заборона Свідків Єгови; встановлює "кордони" та здійснює повзучу анексію грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії; здійснила незаконну анексію Криму та військову агресію на Сході України".

Також документ містить низку вимог на адресу Росії. Серед них згадано дії:

– повною мірою виконувати Мінські домовленості, стороною яких є Російська Федерація (виділена фраза була додана за пропозицією України, яку підтримала переважна більшість);

– припинити військове вторгнення та підтримку незаконних збройних формувань на сході України;

– скасувати незаконну анексію Криму;

– припинити та скасувати встановлення "кордону" та повзучої анексії грузинських регіонів Південна Осетія та Абхазія;

– усунути будь юридичні перешкоди для безумовного виконання рішень Європейського суду з прав людини та беззастережно виконувати рішення Суду (як відомо, Путін запропонував зміни до конституції, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ);

– беззастережно та повністю співпрацювати зі спільною слідчою групою та голландською прокуратурою для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за збиття рейсу MH 17.

Ключові суперечки викликав пункт про Мінські домовленості, який обурив Росію. Росіяни наполягали, що згадка про "Мінськ" неприпустима. "Ми робимо все, що можемо, щоби допомогти, але ми не учасник цієї угоди. Ми ж не сторона конфлікту", - переконував депутатів російський депутат Микола Рижак.

Попри протести росіян, документ був затверджений переважною більшістю – 49 проти 17 голосів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172921
 
   
 Топ коментарі
 
Подлые трусливые шакалы! Но верю, что на этих гопников все же найдется управа. Не все коту масленица!
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Я понял так, что опустили годно! Даже странно. Можэ их туда и допустили, с целью опустить? У меня именно такое впечатление сложилось. Правда, прочитал текст я почти "по-диагонали"... Надо таки ещё раз перечитать.
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Но с одним условием - ихтамнет!
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Ого, Європа здригнулась після Брексіту і нагадала рашці про все, ну майже все.
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Подлые трусливые шакалы! Но верю, что на этих гопников все же найдется управа. Не все коту масленица!
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И чего тут хорошего ?
Теперь РФ как именно сторона конфликта не даст соглашения изменить ни на грамм.
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А,если бы не признали то,шо не ***** всё решал бы?
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как раз раньше было проще, так как были управляемые тупо головы днр\лнр, которые по звонку мать родную продадут и никак не подвяжешь парашу, теперь есть привязка.
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- отменить незаконную аннексию Крыма;
- считать мадам целкой;
- зеленский гениальный правитель;
- сивохо патриот Украины;

дополнять до окуения. Толку... ПАСЕ официально признала Россию стороной "минских договоренностей" - Цензор.НЕТ 3797
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В Україні вже давно козлостан визнаний країною-агресором ,а ці телепні тільки роздуплилися на "сторону мінскіх дагаварйонностєй"
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«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», - заявил вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой.

PS/ -когда за дело берутся профессионалы- фактажом наверное взял! Спасибо, что убедил их, Пётр. Без вас бы не вышло...
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Без ядерних ракет ми ніхто... І рахуватися з нами не будуть.
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Звичайно... крим і донбас доказ ваших слів..
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Харьков, Одесса, Мариуполь, Днепр.........................
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Тобто той факт, що ми втратили не все, являється доказом того, що з нами рахуються?)
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той факт, что агрессия ********* остановлена страной, у которой не было армии.
хватит киздеть.
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Я понял так, что опустили годно! Даже странно. Можэ их туда и допустили, с целью опустить? У меня именно такое впечатление сложилось. Правда, прочитал текст я почти "по-диагонали"... Надо таки ещё раз перечитать.
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Пусти свинособака за стол- оно и копыта на стол!
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все верно, только практически бесполезно, это как словами переубедить гопника, который на тебя с ножом нападает
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Ну отчего так? Мне, например, стало интересно: что предпримут в кремле? Просто проглотят? Вряд ли. Потому- интересно.
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Ми Хай Ло

@kYCXYy3jMMvqvH 27 янв.

На дворі кінець січня, двадцяте число далеко позаду. Поліз я на сайт постачальника і самотужки знайшов цю кляту платіжку. І почалось : калькулятор, дебіт, кредит і само собою у верхньому правому кутку - реквізити... А там "новіє ліца"
АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"От біс мене і смикнув почитати про цю кантору. А та-а-ам... От така х@йня малята

ПАСЕ официально признала Россию стороной "минских договоренностей" - Цензор.НЕТ 6853
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Т. е. Раше прямо сказали, что она имеет полное право, на управление процессами на Донбассе.
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Одновременно, не только паспорта выданные признали недействительными, а других призвали сделать то же самое.
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Я был в Донецке начале 1980-х, на соревнованиях по футболу. Прекрасные люди, и прекрасная обстановка. Сейчас не знаю
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Я тоже бывал в Донецке, на соревнованиях по футболу, правда в середине 70-х. Впечатления- отвратительные! Нас там два года подряд под орех разделали. Так я вот к чему: дети этих прекрасных людей сейчас зависли в крайне хреновой ситуации: они Никто, для остального Мира. Вот... школа, торжественный "Вечер Совершеннолетия"... выдаются паспорта. Какие? Верно- местные. Куда с ними? Ладно, на обмен. Получили российские. И снова- они- Никто, для остального Мира. Хреново чувствовать себя человеком неизвестного сорта. Нет?
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Украина и Грузия "потеряли свои территории, и они никогда не вернутся", заявил Петр Толстой, глава делегации РФ в ПАСЕ. Туда РФ снова приняли, причем большинством голосов. Серьезных нарушений страной верховенства права и прав человека Совет Европы не нашел
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Пресмыкаться перет Питуном - это теперь забава такая на Западе.
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