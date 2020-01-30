 Зеленський звільнив 7 голів райдержадміністрацій у 4 областях

Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Так, із займаних посад звільнено голів: Шишацької РДА Полтавської області Віктора Іваненка, Машівської РДА Полтавської області - Юлію Середу, Диканської РДА Полтавської області - Володимира Шкарбаня, Казанківської РДА Миколаївської області - Ольгу Жоров, Новоукраїнської РДА Кіровоградської області - Віктора Самойленка, Новоархангельської РДА Кіровоградської області - Сергія Васильченка і Згурівської РДА Київської області - Валерія Мозгового.
Важно чтобы при этом не погибло государство.
В любом случае, мне кажется при этом сценарии будет большая кровь.
Неужели наш гарант этого не предполагает?
"Гарант" же - полностью несамостоятельная фигура. Если даже его собственная охрана назначена Беней - какой из него "гарант" ? Охрана наверняка имеет приказ пристрелить его если он попытается своевольничать.
А "большую кровь" я подразумевал со свинособаками. Смотря на те тенденции которые происходят в мире, ***** может позволить себе все что угодно.
ИМХО, им сейчас не до войны; но ВСУ должны, конечно, держать порох сухим.
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".
Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.
Обещали привести во власть "новые лица" - привели.
Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":
1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.
2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.
3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.
4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.
5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.
6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.
7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.
8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.
9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.
10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.
11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.
12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.
13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.
14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.
15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.
16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.
17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.
18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.
19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.
20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.
21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.
22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.
23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.
24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.
25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.
26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.
27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.
28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.
29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.
30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.
31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.
Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент не лох...
Таки, прахоботики, нечаво ПОПу драть- будет музыка
Играть!
😂
😁
2. 2-3 года судятся.
3. Суд восстанавливает на должность.
4. Бюджет выплачивает им наши денежки.
5. Президент - ЯНЕЛОХ.
6. Угадайте кто здесь лох?
24 января на предприятии состоялось открытое обсуждение проекта постановления об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год.Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 гривны. В Киевводоканале объяснили, что на изменение тарифов повлияло увеличение расходов на оплату труда, уплату налогов, а также изменение стоимости электроэнергии и увеличение расходов на амортизацию.