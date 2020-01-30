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Все про:Зеленський (4297) кадри (168) Київська область (1106) Кіровоградщина (184) Миколаївська область (449) Полтавщина (307) звільнення (765) РДА (129)

 Зеленський звільнив 7 голів райдержадміністрацій у 4 областях

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади сімох голів районних державних адміністрацій у чотирьох областях України.

Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Так, із займаних посад звільнено голів: Шишацької РДА Полтавської області Віктора Іваненка, Машівської РДА Полтавської області - Юлію Середу, Диканської РДА Полтавської області - Володимира Шкарбаня, Казанківської РДА Миколаївської області - Ольгу Жоров, Новоукраїнської РДА Кіровоградської області - Віктора Самойленка, Новоархангельської РДА Кіровоградської області - Сергія Васильченка і Згурівської РДА Київської області - Валерія Мозгового.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172920
 
 
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Cовсем озверел Чёрный Абдулла. Ни чужих, ни своих не щадит. (с) Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций в 4 областях - Цензор.НЕТ 5437
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Янелоха в центре узнали? Правда, во времена И.А.Крылова он рояль ещё не освоил... Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций в 4 областях - Цензор.НЕТ 3287
Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций в 4 областях - Цензор.НЕТ 6232
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Cовсем озверел Чёрный Абдулла. Ни чужих, ни своих не щадит. (с)
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Та в тех провинциях глухаринных ещё сусанин шляется! Ты Вова гепуция туши---а то он и тебя на ноль умножит!
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Kрах пирамиды ОГВЗ похоронит политически всю Зекоманду.
Важно чтобы при этом не погибло государство.
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возможно в этом и была вся задумка, что бы мертветчуки это государство и взяли тёпленьким...
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У ЗаЖопников нет военной силы; а их лохторат - советские военпенсы и прочий балласт. ИМХО, если ВСУ по-прежнему ощущают себя самостоятельной силой (как это было показано в День Независимости), они смогут остановить любой реванш.
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А деморализация, ведь процесс еще не закончен.
В любом случае, мне кажется при этом сценарии будет большая кровь.
Неужели наш гарант этого не предполагает?
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С деморализацией получился прокол ("дело Шеремета" пошлО сразу вкривь и вкось). О большой крови - это спорно: кто против кого будет воевать ? Разве что аваковцы могут начать отстреливаться; но они - наёмники, а не патриоты, они не пойдут умирать если им за это не платят.
"Гарант" же - полностью несамостоятельная фигура. Если даже его собственная охрана назначена Беней - какой из него "гарант" ? Охрана наверняка имеет приказ пристрелить его если он попытается своевольничать.
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Я очень надеюсь, что такого не будет.
А "большую кровь" я подразумевал со свинособаками. Смотря на те тенденции которые происходят в мире, ***** может позволить себе все что угодно.
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У меня есть подозрение что в Москве произошёл госпереворот. Мишустин - это ставленник рептилоидов (мировых банкиров, можно так сказать). Чайку высветили на Кавказ (читай: Гепрокуратура подлежит полной перетряске). Главный "куратор по Украине" Дудаев (с погонялом "Сурков") отстранён. Лавров и Шойгу вообще в публичном пространстве не светятся. По-моему, критическим моментом был провал проекта СП-2: Газпром больше не может гарантировать пополнение госбюджета, и потому вся мафия, связанная с ним, отправлена в утиль (не секрет что донбассая война - это попытка предотвратить разработку сланцевых газовых месторождений, то есть прямой и непосредственный интерес Газпрома). Сейчас для Москвы весь "донбасский проект" - это чёрная дыра, ненужная.

ИМХО, им сейчас не до войны; но ВСУ должны, конечно, держать порох сухим.
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Не знаю, как Медведчук, но думаю через год толстощекая Маркарова и фанфарон Гончарук будут на Канарах подсчитывать миллионы, а Янелох объяснять народу почему не удались реформы.
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Жаль, но скорее всего это правда - мы позволим им все развалить.
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Сейчас партия «Слуга народа» мало чем отличается от несостоявшейся партии бывшего президента Порошенко - БПП, "Новые лица" новой власти или "зробимо їх разом!"
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".
Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.
Обещали привести во власть "новые лица" - привели.
Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":
1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.
2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.
3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.
4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.
5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.
6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.
7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.
8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.
9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.
10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.
11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.
12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.
13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.
14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.
15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.
16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.
17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.
18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.
19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.
20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.
21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.
22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.
23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.
24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.
25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.
26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.
27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.
28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.
29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.
30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.
31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.
Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент не лох...
Таки, прахоботики, нечаво ПОПу драть- будет музыка
Играть!
😂
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Ага! И после этого эти придурки мечтают посадить Пороха. Совсем с головой не дружат.
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ЗЕбиль, а это чем говорит? Когда сборная СССР просерала все игры по отбору на ЧМ, и оставалось пару безнадежных, всегда приглашали В.В.Лобановского, который выводил в финальную часть, и показывал великолепную игру. Ни кухарка, ни клоун, ни осел, даже оманский, не способны дирижировать оркестром, а тем более управлять страной. Кесарю кесарево, а Богу Богово! Каждый сверчок, знай свой шесток!
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Янелоха в центре узнали? Правда, во времена И.А.Крылова он рояль ещё не освоил... Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций в 4 областях - Цензор.НЕТ 3287
Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций в 4 областях - Цензор.НЕТ 6232
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1.Уволенные подают в суд.
2. 2-3 года судятся.
3. Суд восстанавливает на должность.
4. Бюджет выплачивает им наши денежки.
5. Президент - ЯНЕЛОХ.
6. Угадайте кто здесь лох?
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Тем временем 36,6% киевлян хотят видеть мэром В.Кличко. Киевводоканал тоже за.
24 января на предприятии состоялось открытое обсуждение проекта постановления об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год.Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 гривны. В Киевводоканале объяснили, что на изменение тарифов повлияло увеличение расходов на оплату труда, уплату налогов, а также изменение стоимости электроэнергии и увеличение расходов на амортизацию.
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Ну хорош! Ладно батареи в квартирах, никуда не денешься, если централизовано, но вода и электричество, спокойно можно сократить в разы, не экономить, а просто не расходовать лишнее. Когда платишь за детей в 3х комн 600 кВт и 40 кубов горячей воды, понимаешь, что если бы платили из своего кармана, то было бы 60 и 4.
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