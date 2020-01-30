 ВООЗ оголосила режим надзвичайної ситуації через поширення китайського коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Рішення про оголошення режиму НС було прийнято групою незалежних експертів ВООЗ у четвер, 30 січня, після перших підтверджених випадків передачі вірусної інфекції від людини до людини за межами КНР.

Раніше випадки зараження коронавірусом фіксувалися в основному лише серед людей, які виїхали з епіцентру епідемії в китайській провінції Хубей. Введення режиму НС означає заклик до всіх країн скоординувати заходи у боротьбі з вірусом під егідою ВООЗ. Передбачено також конкретні заходи щодо стримування епідемії.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що кількість інфікованих коронавірусом за межами КНР поки порівняно невелика, проте неможливо спрогнозувати, яких збитків коронавірус може заподіяти країнам зі слабо розвиненою системою охорони здоров'я.

За останніми даними, кількість випадків зараження коронавірусом в усьому світі вже перевищила 8100. Це більше, ніж кількість випадків зараження вірусом SARS 17 років тому. За межами КНР відзначено 89 підтверджених випадків зараження.

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Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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