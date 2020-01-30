 ВООЗ оголосила режим надзвичайної ситуації через поширення китайського коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Рішення про оголошення режиму НС було прийнято групою незалежних експертів ВООЗ у четвер, 30 січня, після перших підтверджених випадків передачі вірусної інфекції від людини до людини за межами КНР.
Раніше випадки зараження коронавірусом фіксувалися в основному лише серед людей, які виїхали з епіцентру епідемії в китайській провінції Хубей. Введення режиму НС означає заклик до всіх країн скоординувати заходи у боротьбі з вірусом під егідою ВООЗ. Передбачено також конкретні заходи щодо стримування епідемії.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що кількість інфікованих коронавірусом за межами КНР поки порівняно невелика, проте неможливо спрогнозувати, яких збитків коронавірус може заподіяти країнам зі слабо розвиненою системою охорони здоров'я.
За останніми даними, кількість випадків зараження коронавірусом в усьому світі вже перевищила 8100. Це більше, ніж кількість випадків зараження вірусом SARS 17 років тому. За межами КНР відзначено 89 підтверджених випадків зараження.
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Вчера посмотрел "Обитель Зла"....
денюшки
для Бенюшки
ще 1 рейс Мау і 2 Райн Айр..
только что смотрел карту...
Coronavirus 2020-nCoV
Ivan Buben@bubenfire 6 ч
В Италии в порту Чевитавекья, недалеко от Рима, на круизном судне пришедшем из Макао, обнаружено около 70 россиян с подозрением на #coronarvirues . Всего на боту судна около 6000 пассажиров.
там пара із Гонконга "під підозрою".
https://www.youtube.com/watch?v=jkojGf_u2uI
Учитывая уровень нашей медицины)
Согласно оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и Глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 450 000 человек.
По данным, большинство случаев смерти происходят среди лиц в возрасте старше 65 лет и до 3-х лет, а так же вне зависимости от возраста, в самых бедных регионах мира. Самый высокий в мире риск смерти от гриппа существует в странах Африки к югу от Сахары, за которыми следуют Восточное Средиземноморье и Юго-Восточная Азия.
Сезонный грипп - острая вирусная инфекция, которая легко передается от человека к человеку и циркулирует во всем мире. Большинство людей выздоравливает от нее в течение недели-двух без какой-либо медицинской помощи. Распространенные респираторные заболевания, которые связаны с сезонным гриппом, включают в себя пневмонию и бронхит, могут привести к осложнения и... смерти
и ВОЗ не встрепенулась... не объявила ЧП и пандемию и не закрывают города... почему?
но при вакцинации и умении определять-выявлять и диагностировать простой грипп,
тем не менее такие немаленькие цифры смертности...
(не спорю... просто думаю...не преувеличена ли... зачем-то... масштаб этой беды... эта паника
и...не направлен ли удар... четко на Китай...?)
всем желаю здоровья (и не сталкиваться ни с коронавирусом... ни с простой простудой)
ТОМУ ЩО ДИНАМІКА 600 000 ДАЄ ВЖЕ ЗА ДВА ТИЖНІ
Пан Буддист@sranysovok 24 с
В Москве первый коронованый
😁
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
😇
землетрясения, наводнения, извержения вулканов, смерчи и пандемии ...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?
Lanaswit
@Lanaswwit
·1 ч
Австралія, вивезених з Китаю, поміщає в карантинну зону на відстані 1,5т км.
США - перевіряє своїх на Алясці. У всіх двотижневий карантин!
Наші...поміряли температуру в Борисполі... 158 людей з Китаю...
Не панікуйте, кияни, президент вас врятує..
Что ему помешает подбросить чего нибудь через ДЫРУ, раз уж у них зарегистрированы случаи - "так не доставайся же ты никому!"?
К этому все шло, мировые "ценности" поспособствовали.
жорстокий ,але вимушений..
хоча підозра,що ще по дорозі до америки хтось без симптомів однаково заразить всіх..
ящо будуть виявлені хворі в карантині- то прийдеться їх відізольовувати.,а решту залишити під наглядом-навіть ті хто набуде імунітету -залишаться рознощиками
description
Jan. 30: First 2 confirmed cases in Italy.
ВТІМ,ТВОЇ ШАНСИ ВИЖИТИ БІЛЬШІ,АЛЕ НЕНАБАГАТО- 90 ВІДСОТКІВ
ЛІКИ БУДУТЬ НЕВІДОМО КОЛИ.
Об этом говорится в заявлении Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в Твиттер.
«Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой 2019-nCoV, не из-за того, что происходит в Китае, но из-за того, что происходит в других странах», - говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедрос Аданома Гебреисуса.
«Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним», - заявил Гебреисус.https://metallurgprom.org/news/ukraine/3097-voz-objavila-chp-ne-iz-za-vspyshki-koronovirusa-v-kitae-a-iz-za-reakcii-drugih-stran.html
Зокрема йому напевне перевели слова нашого довбо..оба і брехуна:
и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, сто ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования"
И как они собираются распознавать,изолировать и отслеживать контакты, если носители вируса не проявляют симптомов и в это же время заражают других ? Если посмотреть на карту и скорость распространения вируса в самом Китае, то не трудно понять что будет с Миром,когда все китайцы поедут назад по всем странам, откуда они выехали чтобы отпраздновать Новый год в своём родном чайнастане...