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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (120) ВОЗ (41) Китай (283)

 ВООЗ оголосила режим надзвичайної ситуації через поширення китайського коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила режим надзвичайної ситуації у сфері міжнародної громадської охорони здоров'я у зв'язку з поширенням коронавірусу, що викликає новий вид пневмонії у людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Рішення про оголошення режиму НС було прийнято групою незалежних експертів ВООЗ у четвер, 30 січня, після перших підтверджених випадків передачі вірусної інфекції від людини до людини за межами КНР.

Раніше випадки зараження коронавірусом фіксувалися в основному лише серед людей, які виїхали з епіцентру епідемії в китайській провінції Хубей. Введення режиму НС означає заклик до всіх країн скоординувати заходи у боротьбі з вірусом під егідою ВООЗ. Передбачено також конкретні заходи щодо стримування епідемії.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що кількість інфікованих коронавірусом за межами КНР поки порівняно невелика, проте неможливо спрогнозувати, яких збитків коронавірус може заподіяти країнам зі слабо розвиненою системою охорони здоров'я.

За останніми даними, кількість випадків зараження коронавірусом в усьому світі вже перевищила 8100. Це більше, ніж кількість випадків зараження вірусом SARS 17 років тому. За межами КНР відзначено 89 підтверджених випадків зараження.

Також читайте: Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус зафіксовано у 18 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172919
 
 
 Топ коментарі
 
а наши вредители встречают турЫстов, без какой либо защиты, проверок и изоляции на период двух недель.. преступники, которых нужно судить, если у нас начнется эпидемия.
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ВОЗ не Вова Вазєлінскій. Порожняк гнати не стане.
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Та то они еще про зебильный вирус не слыхали... за 5 лет -20млн!
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21 век и такие пугливые
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Масса людей склеят и уже склеили ласты раньше положенного((.
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ВОЗ не Вова Вазєлінскій. Порожняк гнати не стане.
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Короче операция "закупите тамефлю-2" начала режим чрезвычайной ситуации.
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А Ярош о геях переживает!
Вчера посмотрел "Обитель Зла".... ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 7234
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Китайской экономике кранты ,я так понимаю...Европа с Америкой снова начнут что-то производить у себя дома? )) Или таки припрут себе любимым новеньких айфонов с коронавирусом в качестве бонуса ? хехе
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список авіакомпаній, що припинили польоти до КНР

ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 344
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Навіть якщо в Китаї почнеться зомбоапокаліпсис МАУ буде і далі туди літати - головне щоб гроші платили
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главное это что? правильно:

денюшки

для Бенюшки
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українці припиняють 3 лютого приймати літаки з китаю.
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Будем надеяться что кацапов больше вымрет и ваты всякой!
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Московия под охраной сатаны... ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 5446
только что смотрел карту...
Coronavirus 2020-nCoV
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Там медицина хуже нашей. Покрайней мере у нас больных на улицу не выбрасывают! Да ещё и тотальный контроль в СМИ! Так что думаю кацапы признают вирус только тогда когда народ на улицах штабелями мертвый лежать будет!
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Можливо і хужа, але вони вже закрили кордон і зад рвуть щоб попередити вїзд інфікованих, а наші дятли ще колись там мають щось робити
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Ivan Buben@bubenfire 6 ч

В Италии в порту Чевитавекья, недалеко от Рима, на круизном судне пришедшем из Макао, обнаружено около 70 россиян с подозрением на #coronarvirues . Всего на боту судна около 6000 пассажиров.
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ну ось на..уя брехати?(

там пара із Гонконга "під підозрою".
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У вас невірна інфа. Судно прийшло Із Барселони. На борту пасажир із Макао, який уражений коронавірусом. На борту 7000 чоловік. Судно заблоковано.
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Авиасоединения - самый быстрый из методов передачи вируса.
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Почитайте Стивена Кинга "Исход" - там сценарий уже весь прописан...
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Я вот реально не понял, новый год депутаты три недели гуляли, вышли на три дня и опять взагул. Дебилы, чрезвычайная ситуация. Диагностировать нех не можете. Завтра народ прилетит из Китая, куда? Сколько дней карантин. Доведут до ручки страну.
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а наши вредители встречают турЫстов, без какой либо защиты, проверок и изоляции на период двух недель.. преступники, которых нужно судить, если у нас начнется эпидемия.
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Если начнется эпидемия, судить будет не кому и не кого)
Учитывая уровень нашей медицины)
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на 21 февраля прогнозируется 57 миллионов 140 тыс зараженных и миллион 178 тыс 144 смертей
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///трошки информации к размышлению...
Согласно оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и Глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 450 000 человек.

По данным, большинство случаев смерти происходят среди лиц в возрасте старше 65 лет и до 3-х лет, а так же вне зависимости от возраста, в самых бедных регионах мира. Самый высокий в мире риск смерти от гриппа существует в странах Африки к югу от Сахары, за которыми следуют Восточное Средиземноморье и Юго-Восточная Азия.

Сезонный грипп - острая вирусная инфекция, которая легко передается от человека к человеку и циркулирует во всем мире. Большинство людей выздоравливает от нее в течение недели-двух без какой-либо медицинской помощи. Распространенные респираторные заболевания, которые связаны с сезонным гриппом, включают в себя пневмонию и бронхит, могут привести к осложнения и... смерти
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Опасность коронав. в том, что он передаётся от человека к человеку, когда у заражённого ещё нет ВООБЩЕ никаких симптомов. При обычном гриппе картина другая:сначала симптомы, то есть когда инкуб. период уже прошёл и болезнь началась в активной фазе и тогда человек заражает другого.
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я о другом... ежегодно от простого сезонного гриппа умирают тысячи...
и ВОЗ не встрепенулась... не объявила ЧП и пандемию и не закрывают города... почему?
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Ну я же вам объяснила... потому что обычного гриппозного можно выделить и изолировать, понимаете? а у коронавирусного нет симптомов, и он при этом заражает всех вокруг себя, даже сам не зная, что больной . Против гриппа есть вакцина, так жена против этой новой заразы нет. Скорость распространения и агрессивность, а так же невозможность определить носителей - потому и высшая степень опасности.
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суть ясна...
но при вакцинации и умении определять-выявлять и диагностировать простой грипп,
тем не менее такие немаленькие цифры смертности...
(не спорю... просто думаю...не преувеличена ли... зачем-то... масштаб этой беды... эта паника
и...не направлен ли удар... четко на Китай...?)
всем желаю здоровья (и не сталкиваться ни с коронавирусом... ни с простой простудой)
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Ну, вы же знаете, что ВОЗ делает свою калькуляцию при определении пандемии ,учитывая количество населения всей нашей планеты.Видимо для них 600 000 в год в масштабах 7,5 миллиардов - это ерунда.А вот эта зараза их таки напугала, как видно...Да ещё Китай...сейчас они все дома, новый год празднуют, а скоро расползутся назад по всему миру...и вот тогда может начаться настоящий хаос...Думаю ВОЗ знает что происходит на самом деле. Нам просто ничего не говорят...как всегда...Не советую никому что-то покупать в Китае через инет сейчас, потому что все врачи там в хим-защите.Понимаете,что это означает? И всё моют антисептиками...улицы,метро,магазины,всё... не исключено,что в посылках вирус вполне благополучно может перебраться куда угодно.Вот так вот скотчевал какой-то больной китаец вашу посылочку влажными руками, и на скотче вирус доедет легко...до адресата
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Видимо для них 600 000 в год в масштабах 7,5 миллиардов - это ерунда.А вот эта зараза их таки напугала, как видно.

ТОМУ ЩО ДИНАМІКА 600 000 ДАЄ ВЖЕ ЗА ДВА ТИЖНІ
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- Изя, в мире раньше были две проблемы. Эбола и Путин. - Сейчас тоже две, Сёма. Коронавирус и Путин.
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Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.

😇
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Перенаселення, глобальне потепління. Земля завжди знаходить привід відчиститися відтакого мотлоху як люди.
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***
землетрясения, наводнения, извержения вулканов, смерчи и пандемии ...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?
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вона то в курсі але ми свій крах наближаємо власними кроками.
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ВООЗ оголосила режим надзвичайної ситуації через поширення китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 6501 Lanaswit

@Lanaswwit

·1 ч

Австралія, вивезених з Китаю, поміщає в карантинну зону на відстані 1,5т км.
США - перевіряє своїх на Алясці. У всіх двотижневий карантин!
Наші...поміряли температуру в Борисполі... 158 людей з Китаю...
Не панікуйте, кияни, президент вас врятує..
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А теперь вспомним ипанутого соседа, который травит "новичком" людей по миру, направо и налево.
Что ему помешает подбросить чего нибудь через ДЫРУ, раз уж у них зарегистрированы случаи - "так не доставайся же ты никому!"?
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ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса

К этому все шло, мировые "ценности" поспособствовали.
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Да ясно было с самого начала, что в Китае творится что-то из ряда вон...потому что гавнячая их компартия до последнего бы скрывала всё, понимая ущерб экономике и имиджу их с,,,ной поднебесной...но ,как видно, серьёзность угрозы внутри самого Китая всё же вынудила этих уродов пойти на такие меры. Да и заразить пол-мира этой дранью видимо тоже оказалась кишка комуняцкая тонка...Так что пришлось просто сказать хоть какую-то правду Миру. И у себя пол-страны изолировать, чтобы самим не передохнуть...
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Кто - нибудь в курсе, у нас в стране слабо или неслабо развита система здравоохранения ? И есть ли она вообще ?
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расслабься - у нас нет системі здравоохранения, иначе без масок температуру не меряли одним градусником на весь самолет
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Там динамика распостранения вируса впечатляет
ВООЗ оголосила режим надзвичайної ситуації через поширення китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 2300
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Если смотреть на наш "минздрав",то вывод один,Американцы,Англичане,Австралийцы,в общем все отправляющие прилетевших из Китая в карантин,дураки!Другого объяснения происходящему нет.
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Американці людей з ознаками інфекції взагалі не стали брати на літак. Покинули.
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вимушений крок.
жорстокий ,але вимушений..
хоча підозра,що ще по дорозі до америки хтось без симптомів однаково заразить всіх..
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не дураки, але карантин може затягнутись...

ящо будуть виявлені хворі в карантині- то прийдеться їх відізольовувати.,а решту залишити під наглядом-навіть ті хто набуде імунітету -залишаться рознощиками
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[ITA - 2] Rome, Lazio

description

Jan. 30: First 2 confirmed cases in Italy.
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Хвігня то все! Де озабочєность? Нема озабочєності, нема проблеми! Якшо є озабочєность значить всьо серйозно!
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в первую очередь рекомендовать ЧЛЕНАМ МинЗдрава переждать эпидемию в Канаде или Австралии... можно на Мальдивах
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сами свалят, только успевай ловить этих докторов с курсами слесаря-гинеколога с ночным стажем
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Чокнулись вы уже с етим вирусом. То что рашисты бомбят каждый день целые города и каждый день убивают сотни людей так всем побоку. Отсюда вывод что все ети организации не за людей переживают а набивают себе карманы впаривая препараты
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якби тобі було більше 55 і ти точно знав,що до кінця року твої шанси вижити менше 50-оти відсотків ЗАВДЯКИ дОВБО..БАМ З МОЗУ- ТИ Б ТЕЖ ЗАХВИЛЮВАВСЯ..

ВТІМ,ТВОЇ ШАНСИ ВИЖИТИ БІЛЬШІ,АЛЕ НЕНАБАГАТО- 90 ВІДСОТКІВ ВООЗ оголосила режим надзвичайної ситуації через поширення китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 7482
ЛІКИ БУДУТЬ НЕВІДОМО КОЛИ.
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Чтобы победить вирус нужно просто перестать лечиться. Ето вам любой сегодняшний чиновник скажет
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Італійці,які місяць тому оголосили,що працюють над розробкою ВАКЦИНИ від ІНФАРКТУ,в даному випадку кажуть,якщо воно до нас добереться-ми не готові,не знаємо,що з цим робити і ми боїмося!Це говорить медицина,яка переживає за своїх громадян.А в Україні,де медицина не може досих пір дати собі раду з туберкульозом,влада залишає прямі рейси з джерелом зарази!Італійці кажуть,ми боїмося,тому що Китай-це диктаторський режим і,тому інформація,яка подається звітамти,є дозованою.Всієї інформації нема!А український погранець дістає наказ виміряти температуру туристам з прямого рейсу з Китаю в БОРИСПОЛі!
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ВОЗ объявила ЧП не из-за вспышки короновируса в Китае, а из-за реакции других стран

Об этом говорится в заявлении Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в Твиттер.

«Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой 2019-nCoV, не из-за того, что происходит в Китае, но из-за того, что происходит в других странах», - говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедрос Аданома Гебреисуса.

«Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним», - заявил Гебреисус.https://metallurgprom.org/news/ukraine/3097-voz-objavila-chp-ne-iz-za-vspyshki-koronovirusa-v-kitae-a-iz-za-reakcii-drugih-stran.html

Зокрема йому напевне перевели слова нашого довбо..оба і брехуна:


и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, сто ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования"

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"Как говорится в заявлении ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты."

И как они собираются распознавать,изолировать и отслеживать контакты, если носители вируса не проявляют симптомов и в это же время заражают других ? Если посмотреть на карту и скорость распространения вируса в самом Китае, то не трудно понять что будет с Миром,когда все китайцы поедут назад по всем странам, откуда они выехали чтобы отпраздновать Новый год в своём родном чайнастане...
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Страшен не сам вирус, а спровоцированная им смертельная пневмония, проблема в немедленном ее лечении... И вот тут проблема есть в Украине.
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