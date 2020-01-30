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 Суспільство
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Все про:хуліганство (151) Чернігівщина (387) Максим Микитась (27) ДБР (827)

 Справу про напад Микитася на голову селищної ради в Чернігівській області направили до суду

Слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України VIII скликання (група "Воля народу"), бізнесмена Максима Микитася, якого підозрюють у нападі на голову селищної ради в с.Любеч Чернігівської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Експарламентаря підозрюють у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Як повідомлялось, 5 липня 2019 року народний депутат України 8 скликання під час агітації на позачергових виборах до Верховної Ради України, у приміщенні селищної ради с. Любеч Ріпкинського району Чернігівській області спричинив легке тілесне ушкодження голові ОТГ. 5 липня слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали досудове розслідування

На позачергових парламентських виборах, які відбулися 19 липня 2019 року, Микитась балотувався як самовисуванець по округу №206 у Чернігівській області, але поступився кандидату від партії "Слуга народу".

24 вересня Микитасю повідомили підозру за статтею Кримінального кодексу України про хуліганство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172918
 
 
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Даже в дорогом костюме и мешком денег быдло всегда остается быдлом.
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хулиганку шьют за место стыренных миллионов ? ай да маладца Дело о нападении Микитася председателя поселкового совета в Черниговской области направили в суд - Цензор.НЕТ 9677
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от 8500 до 5 лет..Какой разброс в наказании-это клондайк для судьи )))
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