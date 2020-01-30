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 Політика України, За кордоном
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 Євросоюз закликав держави-члени ОБСЄ не визнавати російські паспорти, видані на Донбасі

Євросоюз не визнає видані на окупованому Донбасі російські паспорти і закликає інші країни-учасниці ОБСЄ не визнавати ці документи.

Про це йдеться у заяві делегації Європейського Союзу, озвученій під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 30 січня, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми взяли до уваги заяву Росії про надання громадянства дуже значній кількості мешканців Донбасу протягом 2019 року, і нагадуємо, що ця спрощена процедура є посяганням на суверенітет України та суперечить духу і цілям Мінських домовленостей", - наголосили у заяві.

У делегації нагадали, що Євросоюз не визнає такі паспорти, видані Росією українським громадянам на Донбасі, та "закликає інші держави-учасниці ОБСЄ не визнавати ці паспорти".

Читайте також: Понад 196 тис. жителів ОРДЛО отримали російські паспорти, - МВС РФ

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. 1 травня Путін видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, що жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

За даними МВС РФ, протягом 2019 року російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія роздає свої паспорти дітям-сиротам на окупованій українській територіїДонбасу, немає процедур замінити ці "документи" на українські, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172917
 
   
 Топ коментарі
 
Так ведь оно подохло.....нет больше петуха....
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А як же лугандонці будуть їздити до геїв батрачити?
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это ответ на то, что их долго заставляли ездить в ЕС кормить геев и лесби. Лугандонцы решили их больше не кормить, сказали решительное "нет" и скрежеща зубами согласились на козломордые ксивы...
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А особкно озабочены и обеспокоены этим безоьразием товарисчи из ПАСЦЭ
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Призыв и идея отличные, но терзают смутные сомнения на счет выполнения... Евросоюз призвал государства-члены ОБСЕ не признавать российские паспорта, выданные на Донбассе - Цензор.НЕТ 3772
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Если бы ето было законом организации а не простым призывом. Тогда ы было понятно кто в организации за международные законы а кто засланный вирус
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Кормілєц кідаєт прєд'яву бандеровцу...
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А шо они все, как один, лысые... они все сидельцы? В тюрьме долго прожили? Вот не пойму этот феномен: волос от бровей растет, вся черепушка луковицами утыкана, а оно голову наголо... шобы как з.к. или мусор...
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ЧТО ТЕПЕРЬ БУДУТ ГОВОРИТЬ ВАТНИКИ?

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала Росію "стороною Мінських домовленостей".
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та, це нічого не означає...
От, якби "стороною конфлікту" - була би інша справа...
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У відповідь влада ДНР та ЛНР наказала всім своім установам не признавати паспорти всіх краін ЄС.
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ититьколотить...
что там гепнулось...что они проснулись???
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Сепаратисты во всём мире - преступники . В Украине они убили тысячи невинных людей . Как можно их куда то пускать ? Это животные !
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Можно кричать, можно ржать, унижать, называть придурками, но если ам провести референдум, результат будет тот же, а может и похлеще.
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якщо провести референдум на зоні, то результат буде й похлеще. Припишуть мєнтооов расстрєлять, расрєшить гаваріть на фєнє, основним законом прізнать варавскіє понятія... Чули, щоб десь в світі щось подібне впроваджували? Нє? А как же волєіз'явлєніє сідєльцев?
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Вася, никто, и никого, не заставлял голосовать на Донбассе. Там МЕНТАЛИТЕТ такой Они были, есть и будут, сепаратистами.
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Значит, всё таки, животные ? Эти животинки знают в каком веке живут и как всё должно происходить ?
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Я в отличие ,от этих животных , не убивал . Я не приносил горе в семьи украинцев , не отнимал чужие территории .....я очень многое не делал - то что делали эти животные- приматы....
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Украинцы убивали людей на чужой территории ? Это где было ?
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Скажу больше . Я думаю , что территория путинообразных животных , должна ограждаться высоким забором как в Израиле . Зачем они украинцам ???
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У нас тоже есть такие деятели ....говорят мы с путенам хотим быть . Латвия говорит : ок , пиндуйте отсюда ...всё просто !
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во-во!
Території - повернути! Хто хоче на них жити - виконує демократичне законодавство! А ні - так п.... правльно!, нехай шастать!
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