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 Політика України
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Все про:Андрушко (8) Зеленський (4297) розслідування (1631) Офіс Президента (226)

 В офісі Зеленського засекретили журнал відвідувачів. Журналісти зняли в ОП люстрованих ексчиновників - розслідування "Схем". ВIДЕО

Незважаючи на обіцянки Володимира Зеленського щодо публікації списків відвідувачів Банкової, в Офісі президента офіційно відмовилися надати журналістам такий перелік візитерів, пояснивши це конфіденційністю. Таким чином, у Зеленського продовжили практику його попередників - Петра Порошенка та Віктора Януковича, коли імена гостей президентського Офісу засекречували, відмовляючи в інформації, що дозволяє першим особам держави проводити зустрічі з олігархами, особами з сумнівною репутацією, непоміченими для громадськості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в репортажі програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший") - "Зелене світло на Банковій".

"Ведення робочих журналів (журналів відвідувачів) ... є допоміжним документом для зручності роботи співробітників Служби охорони при допуску відвідувачів", - сказано у відповіді за підписом т.в.о. керівника департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента України Тамари Козицької.

На Банковій зазначили, що "інформація про відвідувачів є конфіденційною" і також відмовилися надати на запит інструкцію, яка визначає порядок допуску до Офісу президента, зазначивши, що такий документ "містить інформацію з обмеженим доступом".

В офісі Зеленського засекретили журнал відвідувачів. Журналісти зняли в ОП люстрованих ексчиновників - розслідування Схем 01

Упродовж декількох місяців - у жовтні, листопаді та грудні 2019 року - знімальній групі "Схем" вдалося зафіксувати серед візитерів Офісу президента родичів президентських помічників, друзів Володимира Зеленського з "95 кварталу", бізнесменів - серед яких Андрій Вавриш та Олексій Вадатурський, антикорупціонерів, суддів і люстрованих посадових осіб часів президента Януковича і з уряду Азарова.

Також раніше "Схеми" показали, як колишній голова Служби безпеки України і ексвіцепрем'єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський відвідує Офіс президента. Після перемоги Зеленського на виборах він став регулярно прилітати в Україну і навідуватися на Банкову.

Крім того, журналісти повідомляли, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172916
 
   
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Ему врать, как с горки скатиться.

В офисе Зеленского засекретили журнал посетителей - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 8424

Bihus.info @bihusinfo

Зеленський в інтерв'ю сказав, що «кількість обстрілів значно скорочується».
Насправді це не так. Ми фактчек'нули звіти ОБСЄ, і виявили, що кількість обстрілів загалом збільшилася. Збільшення обстрілів підтвердив і міністр МЗС Вадим Пристайко.
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А что люди не знали что выбирали актёра? А? Работа актёра на сцене это и есть профессиональное враньё.
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ПОСМОТРЕЛ немного и ЗАХОТЕЛОСЬ эту зеленую наполеоновскую рожу повозить по асфальту,НУ И СТЕБАЕТСЯ над зелеными баранами !!!!!!!!!
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Или еще про "отставку" Гончарука помним?

В офисе Зеленского засекретили журнал посетителей - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 8311
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И!!! поменяли шило на мыло.... а вернее и этого шила даже нема потому что мешок оказался рваным... это насколько надо быть наглым неразборчивым..... быть- человеком, без стыда, совести и чести...... человеком -который слово дал и 5 ваших забрал... человеком, который заявит тебе- что он тебе ничего не должен -а ты ему обязан.. и человек, который будет вам с пеной у рта орать -а вы докажите что ЭТО или ЭТО я когда то говорил или в меня е так поняли ошибка перевода или на крайняк виновата уборщица а не я... и какая блин нафиг разница оця или лох я...
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А как мило все начиналось! Шорты, велосипедная парковка для нарида возле АП, новый стеклянный офис вместо хмурой Банковой с ужасной атмосферой папиредникоффф...
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Там на картинке личности интересные В офисе Зеленского засекретили журнал посетителей - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 4406
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"У Зеленского получилось и у меня получится", - стилист Зверев "идет" в президенты России В офисе Зеленского засекретили журнал посетителей - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 6172 https://www.dialog.ua/showbiz/200189_1580392087 В офисе Зеленского засекретили журнал посетителей - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 5865

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у-тю-тю, а что кто-то верил в эти обещания?..., хотя что тут удивляться, некоторые поверили в "заразные" бананы....
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
.
.
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Народная власть во всей красе....все "прозрачно и честно"... В офисе Зеленского засекретили журнал посетителей - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3625
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в чем новость? зелюки брешут от первого велосипеда без передышки. лживая зе-мерзота.
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я на месте зеленского убился бы об стену. Так обс*рать пороха и в итоге делать все абсолютно тоже самое!!

я помню этот цирк на стадионе, как мне потом зебилы улюлюкали "как он его сделал"!!
я в шоке, это была просто отличная актерская игра, видосики "даю вам 24 часа", и все это гнусное шоу в стиле 95 квартала..."Наживаться на крови, медицины нет, судов нет...." А сейчас у нас что, клован?

и привет быдло стаду, которое на это повелось и проголосовало...
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Зелемойский обсирал и всё то, что делалось правильно и по закону, создавая видимость зрады...
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А от стосовно "суддів і люструвати посадових осіб часів президента Януковича і з уряду Азарова", що шастають на Банкову, однозначно свідчить про те, що зелені - це колишні овощні риги. Нехай не всі суціль, лише його певний осколок; і тим не менше.

ЗЕБІЛИ - ЦЕ РИГИ!
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Все щось роблять втихаря. Вояж Моніки до Оманії теж засекретили.
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Правильно, шо они засекретили журнал. бо теперь фанзии народа - шо за сущности к нему проникали не будет иметь границ. Людское воображение теперь раздут из каждого посетителя как минимум голубого слона.
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А твои убогие фантазии на тему мародеры-барыги-на крови-роттердам из телевизора...раздутые быдлом, привели к тому, что живешь как макака в зоопарке, а весь мир с тебя смеется.
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с какой стороны не посмотри на Зелю, он везде скотина конченная и брехливая....
и в друзьях у него такие же...
ссученная страна..., - как ты могла, вот этот вот ничтожество избрать начальником для своих детей..?
пипец...
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Но ты же ему верил до выборов? Страна, говоришь?
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вот ты достал на самом деле...
ты что реально тупой с твоими улыбочками от кретина...?
иди нах с своим порошенко, зе-уродом и вообще...
не ходи за мной по форуму ушлепок...
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Малоросс, ещё не все поняли - что вы из себя представляете, сначала инфантильно фантазируя о Голобородько и избирая Зелемойского, а потом с таким же инфантильным азартом его поливаете. Потому получи ещё три, за твою попытку выглядеть взрослым..
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підтримую тебе! Давай, давай, оцих ссучених сабаковських нацжонів, які тільки за беніне бабло сцуть і сруть тут - до позорного стовпа!
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этак засекретят и самого Зеленского и обещанное детям развлечение останется невыполненным / В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям( за умеренную плату) 04.06.19
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Сергій Висоцький, народний депутат VIII скликання, журналіст

Камо грядеши по кривой дорожке Виктора Януковича?
В эти дни я почему-то испытываю острое дежавю. Скандалы и события последнего месяца подсказывают мне, что режим, устанавливаемый в государстве Владимиром Зеленским покончил со стеснением в присущем новой власти турборежиме.
В 2013 году только самый неосведомленный в политике гражданин не знал терминов "Семья" и "смотрящий". Один знакомый мне бизнесмен был вынужден отдать "Семье" бизнес после того, как ему были скинуты фото внутренней обстановки дома его дочери. Дом, к слову, находился в Европе. В стране свирепствовал режим отжим, а все более-менее неравнодушные активисты постоянно находились под колпаком уже тогда подконтрольных России украинских спецслужб. Но факт оставался фактом - закон был превыше всего. И будучи поставленным на службу криминальному государству закон был превращен бандитами в идеальный инструмент перераспределения собственности и борьбы с несогласными.
Еще одной приметой времени было вот что: с какого-то момента все эти люди перестали маскироваться. До начала 2012 года паханат имени отца и сына Януковичей еще игрался в публичность, общественный диалог и демократию. Выдвигались какие-то идеи каких-то реформ. Эти процессы как-то обсуждались в обществе. Однако к концу 2012 года власть окончательно перестала стесняться.
Второй срок Януковича был предрешенным вопросом. СМИ были подавлены - скуплены, либо построены путем давления на собственников. Межигорье с его сходками превратилось в центр управления полетом. Потоки осваивались. И казалось, что единственным насущным вопросом для власти оставался вопрос того, как сохранить режим на десятилетия. Вертикаль казалась крепкой как никогда. Желания и взгляды маленьких муравьев-украинцев, копошащихся у подножия трона в расчет можно было не принимать. Мало кто тогда мог предугадать, что до краха этого колосса на приколоченных к нему российских ногах оставался год.
Эти подзабытые на фоне драматических шести лет ощущения я решил напомнить не просто так. Объективная реальность дается нам в ощущениях. И в эти дни я почему-то испытываю острое дежавю. Скандалы и события последнего месяца подсказывают мне, что режим, устанавливаемый в государстве Владимиром Зеленским покончил со стеснением в присущем новой власти турборежиме. Власть Зеленского распределилась по плоскости. Вертикаль сформировалась. Оппозиция оказалась в меньшинстве и до известной степени маргинализованой. Все разговоры о народном президенте в раз утихли. На пьедестале стал укрепляться новый государственный божок.
Не то, чтобы граждане стали меньше ворчать. Протесты против капитуляции, политические дела против ветеранов. Невыполненные обещания о санкциях в отношении депутата-насильника. Назначение в ГБР адвоката Януковича. Дележ потоков Минздрава, зафиксированный в переписке одного из депутатов от монобольшинства. Прослушки Трубы, посредствам которых мы на практике убедились в том, что Администрация президента остается главным распорядителем коррупционных потов. Уголовные дела за мнимые угрозы президенту через видеоблоги - в одном из случаев путем "разрыва пятой точки".
Скандалов даже последних месяцев с лихвой хватило бы на всю президентскую пятилетку. Интенсивность скандалов не изменилась. Изменилась только реакция на них. Власть и близкие к власти сонмы антикоррупционных активистов вошли в режим молчания в варежку. На возмущения муравьев, как и в 2012, с определенного момента перестали обращать внимания.
Самое же страшное произошло в плоскости государственной политики по отношению к пророссийским активностям. Я даже не знаю с какого момента открытые пророссийские высказывания стали новой нормой. Но факт остается фактом - впервые с начала российско-украинской войны пророссийская позиция без стеснения звучит на центральных телеканалах.
Разное отребье времен Януковича и прикормленные ФСБ медиа-шавки, наряду с некоторыми функционирами режима не обвиняют в войне "радикалов", которые намайданили конец дружбы с Россией. Коллаборационизм постепенно перестает считаться коллаборационизмом, обретая очертания альтернативной позиции. И вот уже юные дарования из трускавецкого питомника "Слуги народа" не стесняются писать заявление в полицию на ветеранов, которые возмущаются трансляцией российских сериалов.
И над всем этим, простите срачем, вновь господствует диктатура закона. Та самая диктатура, во все времена применяемая палачами для того, чтобы пустить законную пулю в незаконный затылок поэту. Либо отобрать у ребенка последние 5 колосков. И вот уже ни у кого из нас нет сомнения в том, как будут расследоваться дела Майдана. По законам. По законам "16 января". Которые восставший против законной власти бандитов народ посмел не выполнять. Законным будет и борьба со свободой слова. Законным будет любой срок за репост и блог. За унижения достоинства самого равного украинца среди прочих равных. Как в России.
Мне понятен механизм того, что нас ждет дальше. Непонятны только мотивы. Как в начале 2013 года я, наивный дурак¸ пребываю в заблуждении - возможно кто-то ТАМ чего-то не понимает. Иначе каким образом объяснить все происходящее? Желаниям пропетлять с Россией? Но 2014 год показал - сколько не петляй, результатом будет попытка оккупации государства, война и потерянные жизни. Желанием сшить страну?
Невозможно сшить несшиваемое - желание одних граждан жить в своем национальном государстве с желанием других граждан забыть про страну, окунувшись в российскую реку забвения, в новое всесоюзное государство под руководством нового, во всех отношений законного, вождя народов. Патриотизм не объединим с коллаборационизмом, так же как разум никогда не сможет объединить свои усилия с глупостью. Ведь плодом такого союза всегда будет безумие.Статуя Зеленского обретает свои очертания, постепенно бронзовея. Она напитывается подношениями своей медиа-команды, демонстрирующей ей миллионы просмотров про самого великого лидера современности на YouTube. Окружающие пески пока тихи и спокойны. Они терпеливы, они ждут своего часа. Первых капель дождя, первых порывов ветра.

https://bykvu.com/ua/mysli/kamo-hriadeshy-po-kryvoi-dorozhke-vyktora-ianukovycha/
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Коллаборационизм или ожидание халявы, как и у 73%?
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Если на вопрос ощутили реформы звучит--нет, имеется ввиду, что не выросла пенсия в 5 раз и зарплата в 10. А когда бабушка с надрывом--чего вы к нему привязались, он же такой молодой, неопытный, он только учится, она защищает телевизор, Голобородьку.
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эпоха вешанья лапши и сцанины в глаза (открытости) для зебиков
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
11 ч. ·

⚡️SHARP`s REVIEW - 30.01.2020
(сарказм - последнее прибежище оптимиста):
1. ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объёме.
NB🔸 Никаких иллюзий: пока человечество существует в его нынешнем виде, им будут править не справедливость, идеи и принципы, а деньги, жажда власти и секс. Генсек Совета Европы прямо заявила, что "российские деньги позволили организации восстановить эффективность". Евродепутаты - спящие во время сессий старички - просто хотят вовремя получать свои зарплаты, а не голодными сражаться за абстрактные ценности и далёкую от них Украину. Если даже член украинской делегации (Лёвочкина) голосует за восстановление российских полномочий, почему условный Поль Мориа должен голосовать против?
Впрочем, не стоит преувеличивать роль ПАСЕ - это большая говорильня без реальных полномочий. Просто в этот раз она стала индикатором стадии принятия. Принятия Европой новых реалий, спровоцированных Россией. И эта стадия наступила, в том числе, благодаря зелёной власти, которая послала миру сигнал о том, что готова "договариваться" с агрессором. Договариваться с крокодилом в надежде, что он съест тебя последним.
2. Доллар стремительно дорожает.
NB🔸 Основная причина: результаты размещения ОВГЗ, которые опубликовал Минфин: из ожидаемых 9 млрд грн удалось привлечь лишь 6,3. Плюс Госказначейство выплатило новое возмещение по НДС на сумму 2,69 млрд грн. После чего у крупных экспортеров пропало желание продавать валютную выручку. Если Нацбанк не выйдет с решительной поддержкой гривни, ее курс продолжит падать. Начинаем возврат к привычному коридору 26-29 грн за дол. Думаю, спекулятивная пирамида ОВГЗ - всё.
3. На фронте без малейших признаков стабилизации.
NB🔸 Самая горячая точка - Золотое, где по факту развели войска, а на самом деле ВСУ постоянно приходится выбивать из "серой" зоны стремящихся зайти туда россиян. Но Киев упорно не хочет признавать тот факт, что последние договорённости только обострили ситуацию и заставили нас из грозной и активной стороны войны превратиться в обороняющуюся и пассивную. Просто Зеленский, позиционируя себя как "президент мира" (не русского ли?), панически боится обнулить своё главное "достижение" - разведение войск. Ибо других достижений у него нет.
4. Только 14% украинцев готовы «сколько нужно» терпеть трудности ради реформ этой власти - фонд "Демократические инициативы" совместно с центром Разумкова.
NB🔸 Эти 14% - и есть тот ядерный электорат... нет, не Зеленского, а Голобородька, телеобраз которого телеизбиратели тупо экстраполировали на реал и ещё долго будут носить на своих слабеющих руках.
Пользуясь случаем, хочу обнародовать часть результатов социсследования крупного медиа-холдинга, который заказывает такие исследования для внутреннего потребления. Так вот, "Голос" практически умер (эх, Славик-Славик...), а ЕС с результатом 14,1% ВПЕРВЫЕ опередила ОПЗЖ (13,9%) и вышла на второе место. Большего сказать не могу, но 45% СН, которые выдаёт на-гора центр Разумкова - преувеличение, связанное с манипулятивными формулировками опроса. Запомните: 14% - тот реальный уровень поддержки, который будут иметь "слуги" к концу года, а ещё процентов 50 пополнят класс "неопределившихся", ибо войдут в привычную им стадию поиска нового мессии - таков наш "простой нарид".
5. Одной строкой:
🔸ОГП: Следователи должны проверить аргументы защиты подозреваемых по делу Шеремета.
Дело валится, и генпрокуратура, не желая быть крайней в этом провале, пытается перевести стрелки на Авакова. Думаю, развал этого дела и станет концом "вечного министра".
🔸 После ухода из МИД Зеркаль получила должность в Нафтогазе.
Лучшие кадры, работавшие при Порошенко, пока в тени, но потихоньку занимают должности на ключевых направлениях. Такие специалисты, как Зеркаль, на дороге не валяются, они - основа тех неравнодушных, профессиональных и с принципами, которые придут на смену нынешним сивохам и юзикам.
🔸 Сегодня в Киев прибывает Помпео.
Цель одна - предвыборная: напрочь "убедить" Зеленского, что Трамп не оказывал на него никакого давления. Оптимальная линия поведения Зе - молчать и неопределённо кивать. Как минимум, до выборов в США. Дальше по ситуации.
🔸Канада вслед за США и ЕС ввела новые санкции против России.
Канада, США, Британия, Польша, страны Балтии - наши стратегические союзники. Россия - враг. Остальные - временные попутчики, вассалы Московии или откровенные пофигисты. Это реалии, в которых нам теперь жить очень долго. Ничего, крепче будем.
🔸За ложь о Словении, которую на голубом глазу ляпнул Арахамия, в МИД Украины уже звонили из *******. Огромными усилиями и с помощью аргумента, что у нас нардепы - необразованные алени, удалось замять скандал. Слуги, такие слуги.
🔸 В Москве продолжают переписывать конституцию.
Всерьёз пишут, что некий сенатор предложил отразить в ней тот факт, что россияне живут в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны им завидуют и гадят. Впрочем, как только отдельно взятый россиянин начинает понимать обратное, он тут же спивается. И так веками.
На сегодня всё. Можете со мной в чём-то не соглашаться, но есть только один способ избежать критики: ничего не делать и быть никем. В очередной раз повторю фразу искромётного Дж. Карлина: "Настоящее хобби нашего поколения - нытье и тупая болтовня ни о чем. Неудачные отношения, проблемы на работе, начальник-мудак. Это всё полная фигня. Если у тебя ничего не получается, то есть только один мудак - это ты. И ты сильно удивишься, если узнаешь, как много можно изменить, просто оторвав свою п(ж)опу от дивана." Чего вам и желаю... Шануймося!
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Здается мне, идёт какая то неведомая для нарида закулисная игра. Все эти зашквары, турборежимы и прочие скандалы как отвлекающий маневр.
Причем Зеленский один из посвященных участников процесса, играющих свою публичную роль. Другие в тени.
Остальных используют втёмную. Нарид - полезные идиоты, купившиеся на примитивные предвыборные лозунги мошенников.
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Как раз игра-то совершенно несекретна. Зекоманда - это ликвидаторы государственности (соросята). Их задачей была полная приватизация, распродажа (включая землю), и отбытие на тёплые острова на пенсию. Но, у них не получилось пока принять закон о распродаже земли; они вынуждены лавировать между программой Хозяев и общественным мнением
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политическая "МММ"... В офісі Зеленського засекретили журнал відвідувачів. Журналісти зняли в ОП люстрованих ексчиновників - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 5613 для широкого патребителя...то есть для "зелохов"...
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Ничтожество.
Само не понимает что своими идиотскими действиями загоняет себя в глухой угол.
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А как громко " Слуга народа"( даже фильм для лохов перед выборами сляпали)
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Ванга предсказывала, что юморного презедента затопчат ногами. Похоже к этому все и идет.
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Інформація не може бути конфіденційною згідно Інструкції, тільки згідно закону!
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так они теперь сами себе законы "ваяють"...в турбарежиме...и х. его знает что там "написают"... В офісі Зеленського засекретили журнал відвідувачів. Журналісти зняли в ОП люстрованих ексчиновників - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 9083
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Зеленому стаду сбрехать...как дурню с горы скатиться...раз плюнуть...
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Схемы, когда вы признаетесь, что манипулировали с Иловайском и офшором?
Схемы, опять манипулируете? Здесь не практика Порошенко и Януковича, а враньё Зелемойского.
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Как это, по заветам Петра пятого. Ну тот, который Педро Инкогнито, бизнес партнер Свинарчука и кума *****
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я хз кому еще что-то непонятно с зелей?
говорит одно, делает другое
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не па "сценарию"...тот кто его пишет-что-то курит или нюхает... В офісі Зеленського засекретили журнал відвідувачів. Журналісти зняли в ОП люстрованих ексчиновників - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 9218
и видимо тако "забористое"...Украина теперь как лайнер без капитана..."автопилоттт"...
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ПОСМОТРЕЛ немного и ЗАХОТЕЛОСЬ эту зеленую наполеоновскую рожу повозить по асфальту,НУ И СТЕБАЕТСЯ над зелеными баранами !!!!!!!!!
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ну шо- почитатели бубочки, схавали...?! В офісі Зеленського засекретили журнал відвідувачів. Журналісти зняли в ОП люстрованих ексчиновників - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 3296 нелохоманский теперь уже вас имеет без стеснения...наслаждайтесь...ведь "ему же не дают...он молодой,он энергичный"...блеск...!
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>>съемочной группе "Схем" удалось зафиксировать среди визитеров Офиса президента родственников . . . друзей. . . антикоррупционеров, судей и люстрированных должностных лиц . . .<<
"он тайно посещает синагогу любовницу!" (С)
Знімальна група "Схем" мабуть не знає про існування підземних переходів між "урядовими будівлями" і про можливість "нефікосованого" проходу інших осіб, які мають відповідні "корочки". Зафіксовані особи просто "рилом не вийшли".
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А кто-то весной не верил, что СН - это молодое поколение рыгов.
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