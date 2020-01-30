 53% американців вважають, що Трамп брехав про Україну і зловжив владою, - опитування

Про це свідчать результати національного опитування, проведеного університетом Квінніпіак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на International Business Times.
57% американців при цьому хочуть, щоб Трамп надав детальнішу інформацію про свої дії в питанні надання Україні військової допомоги. 38% вважають, що отримали від президента вичерпні пояснення.
52% американців вважають, що затримка військової допомоги Україні була невиправданою. Підтримують цей крок Трампа 34%.
Дослідники додають, що 75% американців хочуть, щоб у процесі імпічменту свідки дали свідчення в Сенаті. Причому майже половину з цих 75% становлять виборці республіканців.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.
Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.
http://rusjev.net/2020/01/30/v-sluchae-voynyi-s-zapadom-rossiya-proderzhitsya-3-chasa-ekspertyi/#
Тож Перша та Друга Світова вже не можуть бути якимись прикладами в плані стратегії.
******* неядерна високотехнологічна зброя теж внесла свої корективи. Так само як авіація, воєнні супутники, радіоелектронна війна тощо.
Якщо говорити про гіпотетичну атаку проти РФ, то тут пріоритетна місія - надійно знешкодити "ядерную дубину", щоб на 100% виключити можливість масованого балістичного старту. Інакше армагедець. Тому ризик ДУЖЕ серйозний.
(і тут не варто покладатися на "в них все іржаве і нічого не злетить" - це небезпечний підхід. Навпаки - виходити треба з пресуппозиції "більшість МБР можуть стартувати, а "Мертва Рука" знаходиться у робочому стані - і скоріше за все була модернізована. Можливо, тепер навіть працює вже на базі супутників - а це дуже небезпечно")
Так, не факт, що вона працює... Але при плануванні гіпотетичної атаки проти РФ треба навпаки виходити з ситуації "все працює". І відповідно придумати, як цей doomsday machine знешкодити.
І це добре, якщо "Мертва Рука" і зараз є такою ж, як її зробили у 80-х. Тобто: примітивні комп'ютери постійно мониторять ситуацію - і за наявності збігу усіх факторів (відсутність зв'язку з командними центрами + сейсмічна активність + "підозрілі" спалахи + сплески радіації) дає ґавтоматичну команду на удар помсти.
Тут можна знешкодити систему, якщо наприклад знати точне базування "сигнальних ракет" (кілька балістичних ракет із радіотрансляторами замість боєголовок, з єдиною функцією - піднятися на сотні км і транслювати радіосигнал на тотальний старт усього, що вціліло).
Гірше, якщо кацапи додумалися модифікувати систему на супутниковій базі. До речі, будь-які супутники (навіть ТВ або метеорологічні) можуть мати цю додаткову функцію - помітивши багато ядерних бабахів, транслювати сигнал ракетного старту. Оце, блть, гірше
Vadym Sokolоv
@vadym_sokol
Ото така влада. Діджиталізація розуму... Гончарук розповів, що Бубочка видалив його з друзів на фейсбуці...
А також шчі.
україну і де вона знаходиться! І не тільки вони
одні..
А оПоросу таки не було!
😁
😜
Насправді не тупіші від нас. Я розумію, можуть не знати про якесь африканське задуп'я - але принаймні уявлення про Європу вони мають. Та й СРСР вже скоро 30 років як хмиздою вкрився.
🤣🤣
заслушаешься...
Той випадок, коли завжди симпатизував американським республіканцям - але з Трампом якось воно... кхм... неоднозначно
(шкода, ніде нема поєднання отакого смайла з ґамериканським прапором )
но и за доню не особо хочется.
будем посмотреть короче...
Втім Кеннеді поважаю - хоч і демократ, але справжній був чолов'яга. І безкомпромісний антикомуніст, що добре усвідомлював загрозу червоної чуми і боровся з нею.
Світла пам'ять йому.
«Каждый человек, рождённый и нерождённый, создан по образу всемогущего Бога…» Дональд Трамп выступил на «Марше за жизнь»
Он стал первым президентом в истории США, который не только поддержал движение PRO-LIFE, выступающее против абортов, но и выступил на «Марше за жизнь» в Вашингтоне. Десятки тысяч американцев ликовали, слушая речь президента, отстаивающего право на жизнь для нерождённых детей.
Уже многим ясно, что Трамп ничтожество.
А нам зараз не вистачає clown proof...