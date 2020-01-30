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Все про:імпічмент (193) опитування (465) США (6012) Трамп (2143)

 53% американців вважають, що Трамп брехав про Україну і зловжив владою, - опитування

Більшість громадян США вважають, що президент країни Дональд Трамп зловжив владою, затримавши військову допомогу Україні, а потім брехав про це. Протилежної точки зору дотримуються 40% американців.

Про це свідчать результати національного опитування, проведеного університетом Квінніпіак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на International Business Times.

57% американців при цьому хочуть, щоб Трамп надав детальнішу інформацію про свої дії в питанні надання Україні військової допомоги. 38% вважають, що отримали від президента вичерпні пояснення.

52% американців вважають, що затримка військової допомоги Україні була невиправданою. Підтримують цей крок Трампа 34%.

Дослідники додають, що 75% американців хочуть, щоб у процесі імпічменту свідки дали свідчення в Сенаті. Причому майже половину з цих 75% становлять виборці республіканців.

Читайте також: Сенат США упродовж 2 тижнів вирішить, чи оголошувати Трампу імпічмент

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172915
 
   
 Топ коментарі
 
конечно брехал и брешет, но как вдохновенно и нагло!
заслушаешься...
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В случае войны с Западом Россия продержится 3 часа - эксперты

http://rusjev.net/2020/01/30/v-sluchae-voynyi-s-zapadom-rossiya-proderzhitsya-3-chasa-ekspertyi/#
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В 41-ом Красная кадровая армия почти полностью сдалась немцам (Марк Солонин). И это при сталине.
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Так, але не забуваємо, що з появою стратегічної термонуклеарної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет концепція великої війни РАДИКАЛЬНО змінилася (маю на увазі теоретичний total war між ядерними державами/блоками).
Тож Перша та Друга Світова вже не можуть бути якимись прикладами в плані стратегії.
******* неядерна високотехнологічна зброя теж внесла свої корективи. Так само як авіація, воєнні супутники, радіоелектронна війна тощо.
Якщо говорити про гіпотетичну атаку проти РФ, то тут пріоритетна місія - надійно знешкодити "ядерную дубину", щоб на 100% виключити можливість масованого балістичного старту. Інакше армагедець. Тому ризик ДУЖЕ серйозний.
(і тут не варто покладатися на "в них все іржаве і нічого не злетить" - це небезпечний підхід. Навпаки - виходити треба з пресуппозиції "більшість МБР можуть стартувати, а "Мертва Рука" знаходиться у робочому стані - і скоріше за все була модернізована. Можливо, тепер навіть працює вже на базі супутників - а це дуже небезпечно")
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Цікава стаття. Але автор чомусь не згадує про систему "Периметр" (ака "Мертва Рука"). А про неї забувати не можна.
Так, не факт, що вона працює... Але при плануванні гіпотетичної атаки проти РФ треба навпаки виходити з ситуації "все працює". І відповідно придумати, як цей doomsday machine знешкодити.
І це добре, якщо "Мертва Рука" і зараз є такою ж, як її зробили у 80-х. Тобто: примітивні комп'ютери постійно мониторять ситуацію - і за наявності збігу усіх факторів (відсутність зв'язку з командними центрами + сейсмічна активність + "підозрілі" спалахи + сплески радіації) дає ґавтоматичну команду на удар помсти.
Тут можна знешкодити систему, якщо наприклад знати точне базування "сигнальних ракет" (кілька балістичних ракет із радіотрансляторами замість боєголовок, з єдиною функцією - піднятися на сотні км і транслювати радіосигнал на тотальний старт усього, що вціліло).
Гірше, якщо кацапи додумалися модифікувати систему на супутниковій базі. До речі, будь-які супутники (навіть ТВ або метеорологічні) можуть мати цю додаткову функцію - помітивши багато ядерних бабахів, транслювати сигнал ракетного старту. Оце, блть, гірше
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Vadym Sokolоv

@vadym_sokol



Ото така влада. Діджиталізація розуму... Гончарук розповів, що Бубочка видалив його з друзів на фейсбуці...
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Лапті гідні не лише пісні, а й вальсу.
А також шчі.
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Більшість американціа навіть не знають про
україну і де вона знаходиться! І не тільки вони
одні..
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Самое интересное, что не указано количество опрошенных
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Та бував по всьому Світі-Знаю!
А оПоросу таки не було!
😁
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Теперь знают, лучшей рекламы не придумаешь.
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В тебе вселилися парфуми задорнова та інших свідків "тупих піндосов"?
Насправді не тупіші від нас. Я розумію, можуть не знати про якесь африканське задуп'я - але принаймні уявлення про Європу вони мають. Та й СРСР вже скоро 30 років як хмиздою вкрився.
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У зебанатиков мозг совсем отсутствует))) Але, зебобик, с чего началась процедура импичмента трампу?
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Не давайте вашим мыслям возможность говорить.
🤣🤣
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Вот же задачу мне на ночь загадали! И что делать теперь? Толи с 53% остаться, или всё таки к 40% прибиться? Не засну зараза.
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Принаймні підлога Америки на нашому боці, все окей
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конечно брехал и брешет, но как вдохновенно и нагло!
заслушаешься...
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Неоднозначний мужик, так.
Той випадок, коли завжди симпатизував американським республіканцям - але з Трампом якось воно... кхм... неоднозначно
(шкода, ніде нема поєднання отакого смайла 53% американців вважають, що Трамп брехав про Україну і зловжив владою, - опитування - Цензор.НЕТ 1375 з ґамериканським прапором 53% американців вважають, що Трамп брехав про Україну і зловжив владою, - опитування - Цензор.НЕТ 8909)
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за демократов не голосовал никогда и не буду и зарегистрирован как республиканец,
но и за доню не особо хочется.
будем посмотреть короче...
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Респект!
Втім Кеннеді поважаю - хоч і демократ, але справжній був чолов'яга. І безкомпромісний антикомуніст, що добре усвідомлював загрозу червоної чуми і боровся з нею.
Світла пам'ять йому.
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сейчас таких среди демократов кандидатов нет, кого не послушаешь - совковостью отдает так, шо рука сама переключает канал в ящике...
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Трамп не надо было заигрывать с ****** - он бедоносец. Что делать - завалить Украину деньгами и украинцы доброжеланием почистят твою ауру и карму.
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Вот почему сатанинское левачье ненавидит Трампа:

«Каждый человек, рождённый и нерождённый, создан по образу всемогущего Бога…» Дональд Трамп выступил на «Марше за жизнь»
Он стал первым президентом в истории США, который не только поддержал движение PRO-LIFE, выступающее против абортов, но и выступил на «Марше за жизнь» в Вашингтоне. Десятки тысяч американцев ликовали, слушая речь президента, отстаивающего право на жизнь для нерождённых детей.
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53% американцев считают, что Трамп врал об Украине и злоупотребил властью, - опрос

Уже многим ясно, что Трамп ничтожество.
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к счастью мнение простого большинства в Америке ничего не значит
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І що важливіше - в державній системі є механізми dictator proof (за аналогією з fool proof у техніці).
А нам зараз не вистачає clown proof...
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Начнём с того,что % 80 американцев понятия не имеют,что это за государство Украина и где оно находится.
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Может начнем с того, что американцы теперь прекрасно знают, что это за государство Украина, и на лживые монологи задорнова ведутся только кацапы, которые сами оказались самыми тупыми)
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Этими «опросами» можно смело подтереть жопу'. 99% американцев понятия не имеет что такое Украина и где эта страна находится. Импичментом практически не интересуется НИКТО! Всем откровенно насрать, потому что все выглядет так, что Трампа выберут на второй срок.
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