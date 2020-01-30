 У Львові кіберполіція викрила забудовника в шахрайських схемах на 48 млн грн

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Кіберполіція встановила: чоловік не мав жодного дозвільного документа на будівництво. Однак у мережі інтернет створив вебресурс для продажу квартир. На ньому він розмістив всю інформацію про планування квартир, візуалізацію дому та неіснуючі дозвільні документи. Інформація про продаж квартир також масово розміщувалася в мережі інтернет.

Ціна квартири, встановлена забудовником, була значно нижчою за середньоринкову. Тому охочих інвестувати гроші в будівництво виявилося чимало. Обов'язковою умовою купівлі квартири була 100% передоплата. Для роботи з клієнтами була організована робота трьох офісів у Львові, де забудовник укладав договори купівлі-продажу з клієнтами.

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Фактично будівництво почалося, але на певному етапі було заморожено. Таким чином постраждало близько сотні громадян, вклавши гроші, вони не отримали обіцяних квартир. Зловмисникові вдалося заробити понад 48 млн гривень.

Кіберполіція провела обшуки за місцем розташування офісних приміщень та в домі фігуранта. За результатами вилучено документи і чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

Директору вже оголошено про підозру за ч. 3 та ч.4 ст. 190 (шахрайство) КК України і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Йому загрожує до 12 років ув'язнення та конфіскація майна. Зараз за рішенням суду чоловіка взято під варту з можливістю внесення застави.