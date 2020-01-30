 У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил

Про це повідомили в Міністерстві оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Головною метою перевірки є визначення здатності органів військового управління, командирів управляти підлеглими військовими частинами і підрозділами, а для військових частин і підрозділів Збройних Сил - готовності виконувати завдання за призначенням в умовах мінливої ​​обстановки", - пояснили в міністерстві.

Дії військ відбудуться на полігонах і окремих ділянках місцевості. З огляду на специфіку виконуваних завдань, військам треба буде діяти в різних умовах - долати водні перешкоди, відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі як у лісових масивах, так і в населених пунктах.

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Пильна увага буде приділена стану техніки та озброєння, а також роботі систем забезпечення.

Результати перевірки в Міноборони Білорусі обіцяють проаналізувати і використовувати в подальшій підготовці збройних сил країни.