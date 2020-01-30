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Все про:армія (2667) Білорусь (870) перевірка (386)

 У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил

У Збройних Силах Республіки Білорусь почалася раптова перевірка бойової готовності. Перевіряють готовність військовослужбовців виконувати завдання "в умовах мінливої ​​обстановки".

Про це повідомили в Міністерстві оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Головною метою перевірки є визначення здатності органів військового управління, командирів управляти підлеглими військовими частинами і підрозділами, а для військових частин і підрозділів Збройних Сил - готовності виконувати завдання за призначенням в умовах мінливої ​​обстановки", - пояснили в міністерстві.

Дії військ відбудуться на полігонах і окремих ділянках місцевості. З огляду на специфіку виконуваних завдань, військам треба буде діяти в різних умовах - долати водні перешкоди, відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі як у лісових масивах, так і в населених пунктах.

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Пильна увага буде приділена стану техніки та озброєння, а також роботі систем забезпечення.

Результати перевірки в Міноборони Білорусі обіцяють проаналізувати і використовувати в подальшій підготовці збройних сил країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172912
 
   
 Топ коментарі
 
Подготовка к защите от "старшего брата", пригодится в будущем.
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Ага...или помощь "старшему брату".... В Беларуси внезапно проводят комплексную проверку боеготовности вооруженных сил - Цензор.НЕТ 2519
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Батька готовит страну к отпору нашествию ордынской прожорливой саранчи.
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Авжеж. Союзників не бракує.
Поряд Україна. Збоку Польща. На горі Литва і "тевтонська братія".
Не кажучи про вже про Смоленськ, Вороніж, Білгород і Новгород, - яким тільки свисни!
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за нас докуя "союзників" на свист з допомогою прибігли..?
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Х**ло конкретно "достал" Лукашенку.
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та не! Коленьке в оловянных солдатиков поиграть захотелось
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не, нормально готовится к отражению "внезапно изменившегося союзника"
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Наверно правильней будет, внезапно изменившего.
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Подготовка к защите от "старшего брата", пригодится в будущем.
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100% там іншого сценарію і бути не може...
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если ты о себе и диване, то наверно - да.
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) поздняя предкарантинная подготовка в целях защиты от эпидемии "старшебратского коронавируса" ))
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Точно. Поздняк метаться, - сливай воду, усатый колхан!
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До кацапів задом повертатись не можна В Беларуси внезапно проводят комплексную проверку боеготовности вооруженных сил - Цензор.НЕТ 9949 Лукаш вже знає, а далі буде гібридна війна від Кремляндії, а там хто знає.
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Лукашенко не Порошенко, щоб давати волю в критиці і наклепах. Тому розхитати не вдасться.
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Когда сралин напал на нацистскую Германию,в ссср вздохнули с облегчением,наконец то завалят Изверга и прекратят заволевание Европы гитлеровскими ублюдками.
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Военные и полицаи должны быть вне политики..Всё по закону!
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Какие праститутки в мардовии, с их рожей только на камбикорм для папуасов. У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 6714 У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 7218 У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 7218
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А зачем???
НАТО они и нафиг не нужны, а против расисии воевать не будут...
И, вообще, зачем им армия? У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 2704
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Что бывает когда армия в плачевном состоянии мы уже посмотрели.
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проверка проверкой, но готовы ли стрелять в "братьев"
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Ми теж спочатку не були готові. Навчаться і дуже швидко.
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Це не брати, це союзна державі, філія срср, стріляти білорасєяни будуть в усе що завгодно, тільки не у расєян...
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Белорусов в Беларуси меньше 30% ..их просто выбили в 41-45 годах...На их место привезли лаптеногих в полосатых штанах как у нас в лугандон...+ смешанные браки дрочащие на ссср...+ просто вата...
Так что не думаю, что там больше 10% патриотов
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Будем стрелять во все что движется(кругом).
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Население Южной Кореи всего 52 млн.чел.,и это 12-я экономика Мира.На карте видели ?Территория всего 100 20 кв.км.,Белорусия в 2 раза больше 207 595 кв.км.,экономики нет.Население всего 9,5 млн.чел.Ужас.
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Цена такой успешности известна - стрессы, карьеризм, отсутствие личной жизни, исчезновение семьи.
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Спостерігаючи кожного року за "щасливим" життям у білорасєї повім тобі, друже, що ліпше у Корейські карьеризм, отсутствие личной жизни, исчезновение семьи...
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там больше половины протестантов, потому и 12-е место
не воруют, налоги...
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Отсутствие экономики сразу видно например по состоянию дорог. Ну и подвижного состава БЧ.
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Они проиграли идеологическую войну. Армия уже не поможет.
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Я ПРИДУМАЛ ПОВОД ДЛЯ ВТОРЖЕНИЯ! ЗАЩИТА БЕЛОРУСКОГО ЯЗЫКА!
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Смеётесь над батькой? А зря. Если х"йло захочет Беларусь то всё будет как у нас в Крыму. Лукашенко по ходу сейчас один за независимость и в этом его вина.
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"Лукашенко по ходу сейчас один за независимость" По ходу споживай помірно У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 1572
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Он вынужден, ибо без независимой Беларуси нет власти у президента Лукашенко. Нет власти - ему жопа в прямом и переносном смысле. Так нормально?
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самое время заключить военный союз с белорусами и ввести пару бригад а то придется отбиваться от кацапов с севера.
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Союз з білорасєею це те саме що стати федеральним округом расєйської **********...
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ага,тому треба проковтнути анексію Білорусі? і отримати загрозу з півночі?
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цілком можливо що кацапи під час великого вторгненя погонять поперед себе білорусів на наші шанці
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Маєте рацію. "... в различных условиях - преодолевать водные преграды Источник: https://censor.net.ua/n3172912" Готуються форсувати р. Прип'ять.
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Бацька вже завершив будівництво аркади вздовж кордону з Україною. А понти з нафтою(прикриття), наслідок різкого падіння видобутку нафти. Параша на грані зриву поставок нафти в ЄС. Варварська експлуатація Тюменського родовища і санкції своє зробили. Касаби в стані - "пан або пропав" Вся надія на то, що світова спільнота їх зупинить.
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Новый министр обороны назначен. Хочет ознакомится с положением дел. "Тяжело в ученье, легко в бою", беларуская народная мудрость.
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У Луки есть шанс заслужить уважуху , а потом перекраситься под демократа -либерала .Ост запад простит .
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У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил



налякав їжачка(Пуйла) голою попою... У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 1243
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Тут есть одно но...очень много кацапов хотят видеть луку вместо ***** во главе ссср...и это очень раздражает *****...
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Двум богам служить нельзя. Зачем совкопитекам провинциальный Лука, если есть столичный *****? Лука Мудищев сам загнал себя в эту ловушку развращая инфантильных дураков сказками о совке, - теперь пришло время платить по счетам...
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А кого эта армия собирается защищать?За что воевать?Там 90% совок,там вата - такую еще поискать надо.Лука за время своего царствования убрал всех умных,всех патриотов,всех граждан(с большой буквы),там одно население.Там один из двадцати более - менее знает родной язык,там при всех кажущихся достижениях,неплохих дорогах и более-менее нормальной инфраструктуре,постоянно какое то чувство уныния,там все пропитано совком.Все высшее руководство армии-выпускники советских училищ,там только высшему эшелону власти есть что терять,остальным просто пофигу,кто их будет кормить.Вот Луке пошла обратка его национальной политики.Так что все плохо с этими событиями.
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Ну, Белорусь в воєнному союзі з Рашкою. Так що, нема чого радуватися.
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