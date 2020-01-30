EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  2368  67
Матеріали за темою:
Все про:вірус (120) Мінздоров'я (1067)

 Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ

Ймовірність, що в Україну могла прибути людина, заражена коронавірусом 2019 nCoV, але ще не виявлена, оцінюється як середня.

Про це на брифінгу 30 січня сказав в.о. головного директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Така ймовірність є середньою. Насправді це ціна глобалізації, оскільки 50 тис. осіб щодня перетинають державний кордон України, і будь-яка інфекційна хвороба не може бути зупинена ні карантинами, ні стовідсотковими заходами. Ми маємо забезпечити насамперед потенціал країни з готовності, з діагностики, з швидкого виявлення і з максимально швидкої локалізації цього випадку, якщо він буде", - сказав він.

Читайте також: З 4 лютого планується на місяць призупинити прямі авіаперельоти в Китай, - заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль"

Кузін зазначив, що в Україні станом на 30 січня немає підтверджених випадків захворювання новим вірусом.

Також читайте: Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус зафіксовано у 18 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172908
 
 
 Топ коментарі
 
Народ готовят постепенно к тому что вирус уже в Украине!
 показати весь коментар
 
Даже такие правовые страны как США и Австралия мониторят тех кто приехал из районов эпицентра заражения. А тут просто чуваков отпустили из Борисполя ехать общественным транспортом по регионам. Шютка такой.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
так це добре чи погано? )))
 показати весь коментар
 
 
скоро на Цензорі - "імовірність того, що в Україні від коронавірусу померли кілька сотень громадян - середня" Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2139
 показати весь коментар
 
 
якщо говорити про професійний рівень працівників трускавецького МОЗу, то, навіть, дуже смішно
 показати весь коментар
 
 
Народ готовят постепенно к тому что вирус уже в Украине!
 показати весь коментар
 
 
Минздрав дав чітку і однозначну відповідь, По Україні, короткочасні дощі без опадів!.. Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8116
 показати весь коментар
 
 
Перевожу: в Минздраве хоть и импотенты, но виновата глобализация.
 показати весь коментар
 
 
Тёмный Рыцарь Vox Populi, [30.01.20 21:22]
@writetodarkkbot
Что вы творите????!??????
Где вы набрали таких дебилов и зорян-улян??????
Есть план уничтожения украинцев?
Скажите тогда сколько? 40%? 50%?100?
У меня нет слов.


Так это Европа нашему министру моз советует не противостоять вирусу, потому, что украинцы особенные и их хрен добьешь?


Хочется всю эту зеленую погань вместе с зеленским и кабминов дебилов отправить в Китай в Ухань на тестирование этой европейской теории.


Как у этого отморозка да еще с таким громким названием должности язык поворачивается такое произносить вслух, зная о о реальности?
Как?
Мы таки для них неликвид и расходный материал.
В то время как ВОЗ ЧЕТКО ЗАЯВИЛ О ПЕРЕДАЧЕ ВИРУСА ОТ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКУ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, ФРАНЦИЯ всех прилетевших отправляет в 14-й карантин на изолированных базах, это полоумное зеленое существо пишет буквально "
В свою очередь, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, сто ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования" Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6432
 показати весь коментар
 
 
эка кака квантовая механика пошла...
кот типа жив и типа мертв
 показати весь коментар
 
 
Мы накануне грандиозного шухера, понимаешь о чем я.
 показати весь коментар
 
 
Наверное, такой чувак в посылке с Али-Бабы заехал. У всех же остальных в аэропорту температуру меряли. Там всё пуленепробиваемо.
 показати весь коментар
 
 
Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там Источник: https://censor.net.ua/n3172908

О! Працюйте, як "Роспотребнадзор" - забороніть всю рибу у будь-якому вигляді, а тих, хто її ловить (навіть в озері) - за ґрати! Адже вся вода на планеті об'єднана світовим океаном! Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1579

Але якшо серйозно, то такі ж кордони тре і на лінії фронту ставити, на КПВВ... Хто зна яка віжжа під хвіст путлєру потрапить
 показати весь коментар
 
 
Средняя? Значит где-то процентов 80. Несите тамифлю.
 показати весь коментар
 
 
Нове трактування терміну "імовірность" від випускників Трускавецької Академії для "слуг урода " на заміну вже відомого "гадання на кавовій гущі"... Об'єкт або є, або його немає. Все решта - фата моргана 😕
 показати весь коментар
 
 
ясно... 50/50, як у буратіно... "толі пациент жив, толі уже..."(с)
 показати весь коментар
 
 
Что за " средняя вероятность", это 0,5 чтоле - каждый второй?
 показати весь коментар
 
 
кожний другий пенсіонер до кінця року в Україні помре.
Підтверджуємо.міністри..
Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1223 Соколовська

Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9816 Скалецька.
 показати весь коментар
 
Если так говорят - значит уже п#зда... о которой мы ещё не знаем!
 показати весь коментар
 
 
средняя ? Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7916... это как зарплата ?У Ахметки вируса не будет, а у меня точно ,а в среднем мы здоровы ? Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 432
 показати весь коментар
 
 
То есть - никакая.
Ссылка на гордона всё объясняет. Умеет гордон с умной заточкой на лице "разъяснить" темы, в которых сам нихрена не понимает.
Но этому я вполне верю. Наша медицина нас вылечить нормально без мзды даже не может, куда уж ей нас от китайского вируса защитить! Как токо в Украине вспыхнет пандемия, то все министры и министерши(с семьями и прислугой) тут же съе...т туда, где пандемии ещё нет. И будут оттудова через интернет бороться с национальным бедствием.
 показати весь коментар
 
 
Жовтень 2020..
Тікати нікуди...

Астралія давним-давно розстрілює все,що пробує приплисти нелегально з берега.. Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 815
тим більше всяке гівно...(
 показати весь коментар
 
Даже такие правовые страны как США и Австралия мониторят тех кто приехал из районов эпицентра заражения. А тут просто чуваков отпустили из Борисполя ехать общественным транспортом по регионам. Шютка такой.
 показати весь коментар
 
 
Австралійці зробили карантин на острові за 1000 км. від материка.
 показати весь коментар
 
 
Надо отдать должное что смертность значительно ниже чем у сарсов, мерсов, эбол и тд. Но всё же не очень приятно.
 показати весь коментар
 
Неверно. Надо говорить "значительно среднее, чем в ...."
 показати весь коментар
 
Средняя,низкая,высокая.Что за гадание на кофейной гуще?Тестов нет.Инкубационный период-14 дней.Передача заразы - 100% с первого дня инкубационного периода.Как можно решить эту систему уравнений,когда количество неизвестных больше,числа самих уравнений?Да никак.Имеют право быть все из трех мною перечисленных вариантов.
 показати весь коментар
 
 
Уважаемый читатель, закой эту хайповую тему, и прочитай что-то полезное про экономику, борьбу с коррупцией или ее саботаж.
 показати весь коментар
 
про коррупцию не интересно ,мы тут поперед планеты вся Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9892
 показати весь коментар
 
 
Это еще раз показывает каких ********* выбрала страна.Где эти неучи учились?Может в вечерней школе?
 показати весь коментар
 
 
и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинами, ни стопроцентными мерами................... так зачем вы в Киев туристов приперли ? Почему их не изолировали как нормальные страны сделали?
 показати весь коментар
 
 
Потому что, это спланированная акция по уничтожению украинцев!
 показати весь коментар
 
 
Не нервуйтеся. Схоже на те що рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус. Так що кіпішувати просто нема сенсу.
 показати весь коментар
 
 
Ходять чутки про смерть хворого в США. І про лікаря з Парижу, котрий інфікувався, не дивлячись на всі запобіжні заходи.
Так що...
 показати весь коментар
 
 
і без чуток страшнувато..всім, за винятком молодих довбо..бів..(
 показати весь коментар
 
Несвоєчасні звернення , самолікування, відсутність лабораторної діагностики , профільних спеціалістів, непідготовленість медперсоналу і лікувальних закладів, інших служб та відомств до функціонування в умовах спалаху ОНІ... та багато ще чого такого щоб епідпроцес став неконтрольованим. Враховуючи вірулентність патогену наслідки можуть бути важкими. Одних тест-систем і марлевих пов'язок тут вкрай недостатньо щоб зупинити розповсюдження захворювання.
 показати весь коментар
 
 
уточню.. недороблений бойовий вірус без антидота.
не випустили( навмисне),а випустили( з рук,бо довбо..оби-ентузіасти)..
Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7319
 показати весь коментар
 
 
якщо б це був бойовий вірус - то не було б випадків хто вилікувся від нього а так декілька сотень китайців вже подолали вірус. Просто хтось хоче заробити добре на антидоті - це як було з таміфлю та пташиним грипом ) коли жулька літак з ліками зустрічала та наварила міліони $.
 показати весь коментар
 
зараз країною бродить зелений короновірус його підхопили не менше 73% наріду і це не жарт Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3012
 показати весь коментар
 
 
де вы видели, шо бы китайское работало хорошо и долго?
так и с вирусом будет...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Потрошиная супрун заявила, что от короновируса спасения нет. Онищенко в параше сказал, что короновирус просто тьфу. В Китае начался спад короновируса. Кто брешет?
 показати весь коментар
 
про спад епідемії зараз у Китаї ніхто подібного не заявляв..\
лише про можливе затухання у середині квітня
 показати весь коментар
 
 
Найди меня через неделю - станет ясно сейчас или апрель.
 показати весь коментар
 
Когда украинцы в Китае закончатся, МАУ начнет китайцев привозить, зелохи одобряют финты Бени.
 показати весь коментар
 
 
Какие могут быть подтверждения или опровержения (о наличаи или отсутствии зараженных) если нет тестов на этот вирус...??? Дибилы только бюджет минздрава умеют пилить хорошо.
 показати весь коментар
 
презумпція невинності.
ніхто не може довести,що у тебе коронавірус- ти вільний.
малюська підтвердить! Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2730

Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2798
 показати весь коментар
 
 
Закупайте макарони, крупи і консерви. Будемо безвилазно сидіти по квартирам, поки після останнього померлого не пройде 2 тижні.
 показати весь коментар
 
не той варіант.
при епідемії смерть не настає одномоментно у всіх..
прогнозовано
травень 2020
обласний центр десь в Україні(ocтанній з незаражених)
May. 1: First confirmed (imported) case.
May. 11: 5 more cases.
May. 20: 6 more cases.
May. 22: 15 more cases.
May. 28: 5 new cases.
May. 29: 19 new cases.
May. 30: 18 new cases...
 показати весь коментар
 
 
Захожу в аптеку, а там два китайца противовирусное покупают. И как теперь жить?
 показати весь коментар
 
відімсти.
скажи,що українське противірусне на китайців не діє..
коли почнуть бити-роз"ясни,що на українців теж.. Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7949
Продукція лабораторій Бахтєєвої біля Карповського крейдяного кар'єру
 показати весь коментар
 
Они с трудом по русски изъяснялись. Хоть и студенты, по виду.
 показати весь коментар
 
Ймовірність, що в Україну могла прибути людина, заражена коронавірусом 2019 nCoV, але ще не виявлена, оцінюється як середня.


???



Ну це ж брехня..Якщо короновірус при відсутності тестів виявити неможливо,то правдою би було:
Ймовірність, що в Україну могла прибути людина, заражена коронавірусом 2019 nCoV, але ще не виявлена, оцінюється як 50 на 50...



 показати весь коментар
 
 
за что нам столько идиотов во власти??????
 показати весь коментар
 
 
В среднем, если учитывать не только власть, дела должны быть не очень плохи. А после
Трускавца - так вообще отлично.

Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2918
 показати весь коментар
 
На самом деле это цена глобализации, поскольку 50 тыс. человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинами, ни стопроцентными мерами.
Безопасность это большая ценность, а глобализация очевидно большое зло, которое сводит безопасность граждан на нет.

 показати весь коментар
 
Вже жопа..
"Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу."
 показати весь коментар
 
Ничего, нашей заскорузлой заднице никакой коронованный вирус не страшен.
Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5710
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору