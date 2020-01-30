 Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ

Про це на брифінгу 30 січня сказав в.о. головного директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Така ймовірність є середньою. Насправді це ціна глобалізації, оскільки 50 тис. осіб щодня перетинають державний кордон України, і будь-яка інфекційна хвороба не може бути зупинена ні карантинами, ні стовідсотковими заходами. Ми маємо забезпечити насамперед потенціал країни з готовності, з діагностики, з швидкого виявлення і з максимально швидкої локалізації цього випадку, якщо він буде", - сказав він.
Кузін зазначив, що в Україні станом на 30 січня немає підтверджених випадків захворювання новим вірусом.
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
@writetodarkkbot
Что вы творите????!??????
Где вы набрали таких дебилов и зорян-улян??????
Есть план уничтожения украинцев?
Скажите тогда сколько? 40%? 50%?100?
У меня нет слов.
Так это Европа нашему министру моз советует не противостоять вирусу, потому, что украинцы особенные и их хрен добьешь?
Хочется всю эту зеленую погань вместе с зеленским и кабминов дебилов отправить в Китай в Ухань на тестирование этой европейской теории.
Как у этого отморозка да еще с таким громким названием должности язык поворачивается такое произносить вслух, зная о о реальности?
Как?
Мы таки для них неликвид и расходный материал.
В то время как ВОЗ ЧЕТКО ЗАЯВИЛ О ПЕРЕДАЧЕ ВИРУСА ОТ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКУ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, ФРАНЦИЯ всех прилетевших отправляет в 14-й карантин на изолированных базах, это полоумное зеленое существо пишет буквально "
В свою очередь, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, сто ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования"
кот типа жив и типа мертв
О! Працюйте, як "Роспотребнадзор" - забороніть всю рибу у будь-якому вигляді, а тих, хто її ловить (навіть в озері) - за ґрати! Адже вся вода на планеті об'єднана світовим океаном!
Але якшо серйозно, то такі ж кордони тре і на лінії фронту ставити, на КПВВ... Хто зна яка віжжа під хвіст путлєру потрапить
Підтверджуємо.міністри..
Соколовська
Скалецька.
Ссылка на гордона всё объясняет. Умеет гордон с умной заточкой на лице "разъяснить" темы, в которых сам нихрена не понимает.
Но этому я вполне верю. Наша медицина нас вылечить нормально без мзды даже не может, куда уж ей нас от китайского вируса защитить! Как токо в Украине вспыхнет пандемия, то все министры и министерши(с семьями и прислугой) тут же съе...т туда, где пандемии ещё нет. И будут оттудова через интернет бороться с национальным бедствием.
Тікати нікуди...
Астралія давним-давно розстрілює все,що пробує приплисти нелегально з берега..
тим більше всяке гівно...(
Так що...
не випустили( навмисне),а випустили( з рук,бо довбо..оби-ентузіасти)..
так и с вирусом будет...
лише про можливе затухання у середині квітня
ніхто не може довести,що у тебе коронавірус- ти вільний.
малюська підтвердить!
при епідемії смерть не настає одномоментно у всіх..
прогнозовано
травень 2020
обласний центр десь в Україні(ocтанній з незаражених)
May. 1: First confirmed (imported) case.
May. 11: 5 more cases.
May. 20: 6 more cases.
May. 22: 15 more cases.
May. 28: 5 new cases.
May. 29: 19 new cases.
May. 30: 18 new cases...
скажи,що українське противірусне на китайців не діє..
коли почнуть бити-роз"ясни,що на українців теж..
Продукція лабораторій Бахтєєвої біля Карповського крейдяного кар'єру
???
Ну це ж брехня..Якщо короновірус при відсутності тестів виявити неможливо,то правдою би було:
Ймовірність, що в Україну могла прибути людина, заражена коронавірусом 2019 nCoV,
але ще не виявлена,оцінюється як 50 на 50...
Трускавца - так вообще отлично.
Безопасность это большая ценность, а глобализация очевидно большое зло, которое сводит безопасность граждан на нет.
"Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу."