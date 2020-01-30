EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  6057  25
Все про:конфлікт (328) Польща (2078) інтернат (28)

 Суд у Польщі покарав поляків за бійку з українськими школярами

Польський суд засудив п'ятьох чоловіків, які побилися з групою українських школярів, до позбавлення волі від шести до десяти місяців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське радіо".

Інцидент стався 2 грудня 2018 року в Прушкуві поблизу Ополя, де учні з України проживають у школі-інтернаті.

За висновком слідства, напружена ситуація виникла вранці в парку біля школи-інтернату. В інтернаті проживав Сергій С., який мав близькі стосунки з місцевою дівчиною. Через це її брат Давид К. і двоє його товаришів заманили українців у парк, щоб побити. Сцену побачили мешканці інтернату і прибігли товаришеві на допомогу. Побачивши групу підлітків, троє поляків утекли.

Через кілька годин поблизу місцевого ресторану сталася бійка між дев'ятьма учнями інтернату і п'ятьма місцевими чоловіками віком від 18 до 30 років.

В обох випадках сторони представили різний хід подій. За словами українців, на них несподівано напали місцеві поляки, а напад могли скоїти з приводу їхньої національності.

Обвинувачені поляки стверджують, що їх спровокувала група агресивних іноземців. Вони заперечували, що негативно ставляться до осіб інших національностей.

Суд вирішив, що обвинувачені брали участь у звичайній бійці, і засудив п'ятьох поляків до позбавлення волі терміном від шести до десяти місяців. Вирок можуть оскаржити.

Читайте також: Зеленський: Україна і Польща не просто сусіди - ми брати і сестри

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172907
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво, а нафіга б було сателітні канали платними зробити, щоб не було Даунбасцям та паРашстам дивитися?? Геббельс апплодує стояком!
ПаРашка цьго не робить!!
Б*ля...
 показати весь коментар
 
Чисто чисто сельский рагульский подход 70-х годов...поселковое чертуганье побило неместных из-за бабы
 показати весь коментар
 
На Донбассе общаются, подслушано - люди оставляют российские каналы, потому что они бесплатны и платить за украинские (ежемесячно) и за установку (а это 1100 грн.) не собираются.
А российские каналы тарелками принимаются все.
Вот и думайте что будет. Видимо ДЫРЫ им мало...(
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
.... Сергей, который имел близкие отношения с местной девушкой.

правильно сделали поляки, что посадили поляков!
любов - то дело молодежное и нечего совать туда свое поганое рыло.
мужчины в возрасте от 18 до 30 лет должны иметь клепку в голове.
 показати весь коментар
 
 
друже, знаєш, є така приказка " будь, як вдома, але не забувай, що ти в гостях"
 показати весь коментар
 
 
це ти до чого? в гостях не можна кохатися з місцевою?
 показати весь коментар
 
 
я до того, що в чужому домі не потрібно нагліти ..... не захищаю поляків, бо знаю, що серед них багато покидьків-нацистів, але, не виключаю, що наші також могли себе не зовсім правильно поводити
 показати весь коментар
 
 
Це стосується в першу чергу понаєхавших мокшан.
 показати весь коментар
 
 
як буде тобі пятдесят розкажеш про свою "клепку" у тридцять ...
 показати весь коментар
 
 
Молодцы наши школьники-- не дали земляка в обиду Суд в Польше наказал поляков за драку с украинскими школьниками - Цензор.НЕТ 5668
 показати весь коментар
 
 
"Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями" на польсткий лад.
 показати весь коментар
 
 
Так украинци все сбухались или поехали на стройки Польши... вот они и бегают то к москалям то к кому встретят!
 показати весь коментар
 
ты, за всех, украинцев, не расписывайся, чмошник. И флаг смени, на кацапский, как раз, по тебе будет.
 показати весь коментар
 
 
Никто им не платил -- менталитет такой у них к сожалению
 показати весь коментар
 
Разве это не проявление национализма? И да они ненавидят украинцев. Даже если тебе улыбаются, как только отвернулся плюют в спину.
 показати весь коментар
 
 
хоть где то драки присекают .... а нашей "полиции" п.о.х на потерпевших .... кто знает тот поймёт.
 показати весь коментар
 
 
По словам украинский, на них неожиданно напали местные, кто набирает статью, сбросьте хотя бы фотку что бы спокойно читать, и склонять, возможно не автора.
 показати весь коментар
 
Чисто чисто сельский рагульский подход 70-х годов...поселковое чертуганье побило неместных из-за бабы
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, а нафіга б було сателітні канали платними зробити, щоб не було Даунбасцям та паРашстам дивитися?? Геббельс апплодує стояком!
ПаРашка цьго не робить!!
Б*ля...
 показати весь коментар
 
 
Просто наши олигархи жлобье конченное !!! Просто поразительно как с воздуха можно сделать деньги ((( Только хрен угадали -- в жизни не буду платить за их каналы Суд у Польщі покарав поляків за бійку з українськими школярами - Цензор.НЕТ 2260
 показати весь коментар
 
 
На Донбассе общаются, подслушано - люди оставляют российские каналы, потому что они бесплатны и платить за украинские (ежемесячно) и за установку (а это 1100 грн.) не собираются.
А российские каналы тарелками принимаются все.
Вот и думайте что будет. Видимо ДЫРЫ им мало...(
 показати весь коментар
 
 
Так о тож!!
І Мені будуть локшину на вуха вішати про
Нашу пропоганду??
Було- треба було подивитися якусь рашистську
трансляцію..Погуглив, і через якусь латиноамериканську країну-без проблем!!
😁
 показати весь коментар
 
 
Таки аж 4(!!) мільони Українців змушені купити
Т2 чи ТВ нове..
А покриття навіть Мобільного інтернету дофіга де
ще не має! Впевнився!! Мовчу вже про кабельне-
Відмовився!! Телесрачення вже років з чотири НЕ
ДИВЛЮСЯ!!
😁
 показати весь коментар
 
 
Таки ця "ініціатива" була запроваджена при
владі ПРошенка!
 показати весь коментар
 
 
9 мая рюские фашисты отметят очередное победабесие и все помиряца.Хи
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору