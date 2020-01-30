 Суд у Польщі покарав поляків за бійку з українськими школярами

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське радіо".
Інцидент стався 2 грудня 2018 року в Прушкуві поблизу Ополя, де учні з України проживають у школі-інтернаті.
За висновком слідства, напружена ситуація виникла вранці в парку біля школи-інтернату. В інтернаті проживав Сергій С., який мав близькі стосунки з місцевою дівчиною. Через це її брат Давид К. і двоє його товаришів заманили українців у парк, щоб побити. Сцену побачили мешканці інтернату і прибігли товаришеві на допомогу. Побачивши групу підлітків, троє поляків утекли.
Через кілька годин поблизу місцевого ресторану сталася бійка між дев'ятьма учнями інтернату і п'ятьма місцевими чоловіками віком від 18 до 30 років.
В обох випадках сторони представили різний хід подій. За словами українців, на них несподівано напали місцеві поляки, а напад могли скоїти з приводу їхньої національності.
Обвинувачені поляки стверджують, що їх спровокувала група агресивних іноземців. Вони заперечували, що негативно ставляться до осіб інших національностей.
Суд вирішив, що обвинувачені брали участь у звичайній бійці, і засудив п'ятьох поляків до позбавлення волі терміном від шести до десяти місяців. Вирок можуть оскаржити.
правильно сделали поляки, что посадили поляков!
любов - то дело молодежное и нечего совать туда свое поганое рыло.
мужчины в возрасте от 18 до 30 лет должны иметь клепку в голове.
ПаРашка цьго не робить!!
Б*ля...
А российские каналы тарелками принимаются все.
Вот и думайте что будет. Видимо ДЫРЫ им мало...(
І Мені будуть локшину на вуха вішати про
Нашу пропоганду??
Було- треба було подивитися якусь рашистську
трансляцію..Погуглив, і через якусь латиноамериканську країну-без проблем!!
😁
Т2 чи ТВ нове..
А покриття навіть Мобільного інтернету дофіга де
ще не має! Впевнився!! Мовчу вже про кабельне-
Відмовився!! Телесрачення вже років з чотири НЕ
ДИВЛЮСЯ!!
😁
владі ПРошенка!