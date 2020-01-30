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 Політика України, Економіка
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Все про:АЗС (220) бензин (52) паливо (238) Гончарук_Олексій (589)

 Результат боротьби з незаконними АЗС і комунікацій з учасниками ринку - за місяць ціна на пальне знизилася на 2 грн, - Гончарук

Результат боротьби із незаконними АЗС і окремих комунікацій з учасниками ринку — за місяць ціна на дизельне пальне та бензин знизилася в середньому на 2 гривні.

Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час наради з керівниками ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Що змінилось у простих цифрах? Наприклад, щоденні витрати українців на пальне зменшились на 16,5 млн грн, або на 511 млн грн на місяць", — сказав прем’єр-міністр. Він додав, що офіційні продажі пального збільшились на 6% за місяць.

"Це означає, що збільшилась і кількість податків, які сплачують в бюджет. В окремих областях, наприклад, в Луганській та Миколаївській, обсяги продажів пального збільшились на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській — на 14%", — пояснив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр додав, що спільно з правоохоронцями та органами контролю відпрацювали майже 4 тис. нелегальних АЗС по всій країні. Частину закрили, інша частина — отримали ліцензії на офіційну роботу.

"Робота в цьому напрямі активно триває. Окремо хочу звернути увагу. Ми знаємо про шляхи потрапляння нелегального палива на ринок. Ми бачимо всі зміни на ринку, тому закрити АЗС на одній вулиці й відкрити на сусідній — не вийде. "Сірим" і "чорним" ринкам не місце в Україні!" — наголосив Гончарук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172906
 
 
 Топ коментарі
 
Заправок стало меньше - цена упала !

Рекомендации лудшых иканамиздав !
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Оно сказало, что цена на рынке упала за счёт уменьшения количества предложений.

Оно вообще где-то училось ?
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Заправок стало меньше - цена упала !

Рекомендации лудшых иканамиздав !
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Оно сказало, что цена на рынке упала за счёт уменьшения количества предложений.

Оно вообще где-то училось ?
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Газ на хабе в Голландии уже по 100 баксов. Когда в Украине абонплату введут за хранение газа?
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срочно ввести платежки за возможную недополученную прибыль в результате погодных условий.
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курс упал вот и цена упала. при чем здесь заправки? в одном месте сняли - в другом поставили
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Плюс цена на нефть упала с 70 до ниже 60 Богданов ( более 13процентов).
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да ладно я вас умоляю , цена у Бени была доляр за 95, а сейчас больше доляра Результат борьбы с незаконными АЗС и коммуникаций с участниками рынка - за месяц цена на топливо снизилась на 2 грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 166
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Поясніть мені, тупому: як закриття заправок зменшило ціну на пальне??? При ринкових відносинах, якщо зменшується пропозиція, а попит лишається постійним, то ціна навпаки - зростає! Тільки ручне керування здатне на такі "дива". А тепер питання: що буде, коли цим самоктчикам-лісапедистам набридне ручне керування?
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Уговорили, на пальцах это так: официальные заправки зарабатывают или на объеме или на накрутке. Закрыв нелегалов, правительство увеличило объемы у официалов и официалы согласились уменьшить накрутки, что сказалось на отпускной цене. Вроде же не сложно понять ?
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Да, но ведь это же не рыночная экономика. Это сговор государства с продавцами. Государство получает политическую выгоду и пиар, а продавцы остаются при своем. Может быть это даже не сговор, а шантаж государства в лице зеленского с целью получения политических дивидендов. Вот смотрите какой я классный, снизил цену на топливо.
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Это при том что государство и так должно закрывать нелегалов, это его прямая обязанность. Но хитрожопым клоунам удается получить с этого политическую выгоду.
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Да - Вы правы. Но как, правило, должностные лица которые должны это делать, как раз на оборот - глубоко мотивированы этого не делать, что по факту и не делают - пока с верху не получают прямого указания.
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Это точно не рыночная экономика. Но государство просто обязано регулировать некоторые отрасли - иначе получим картельный сговор и космические цены.
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Он бредит! Реализация не изменилась - из-за того,что 20 лит. подешевело на 40 грн. люди не стали больше ездить! Вопрос где найти 500 грн. для многих есть проблема!
Ну, а если наценка у операторов АЗС уменьшилась, то откуда увеличение налогов?
Профан - он и есть профан, даже если он на самокате......
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Имею отношение к этой сфере! Нет увеличения!
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По вашему те кто заправлялись на нелегальных теперь водой заправляются ?
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В январе весь кэш ушел на бухло и еду, что касается населения...
Промпотребление сократилось - спад, праздники, с/хозяйство - в ожидании и т.п.
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Сезонность была и в прошлом году и в позапрошлом и вообще всегда. А объемы нелегалов могли перейти только к официалам. Ну или на воду.
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А Вы думаете все официалы работают через кассу? Не догадываетесь почему они так рвали подмётки? И если нелегал зарабатывал 3-4 грн., то официал будет ложить в карман 5-6 грн....
П.С. Я категорически против нелегалов! Но с официалами не всё так просто......
Например, заправки АВИАС каждый год меняют юрлицо.....
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И еще... Те, кто заправлял у нелегалов, например, ДТ по 23 грн. переключатся на ворованное ДТ и ворованные талоны......
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А "ворованое" по вашему из Днепра черпают ?
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Буду краток: предложений купить ГСМ за нал меньше не стало!!!
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С чего бы их должно стать меньше ? И цена таких предложений всегда будет меньше чем на оф. заправках. Вам тоже на пальцах рассказывать почему?
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На нелегальных АЗС цена была меньше. Народ стал меньше ездить... А цена на АЗС снизилась потому, что это мировая тенденция, а зеля тут не причем...
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мамамія, паста гарна на вуха осіла зе-посіпакам...
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Заправки, которые годами работали незаконно закрывают, но при этом НИ ОДИН работник контролирующих органов (налоговая, полиция, прокуратура, сбу, мчс, экология и т.п.) - НЕ ПОСТРАДАЛ!
Бабло годами получали и всё сошло им с рук!
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На розливайках ціна завжди була нижче, розливайки закрили, заправки монополісти користуючись моментом диктують ціну.
Що президент в економіці дибіл, що його корефан.
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цена должна была снизиться на 6 грн минимум, а не на 2
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Хотелось бы посмотреть на Ваши расчеты - типа при старом объеме и старой наценке вот такая прибыль и та же прибыль при новом объеме и новой наценке. Или Вы интуитивно оценили ?
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Цена стала ниже,а качество?Ни один дилер не будет продавать качественный продукт дешевле по указке с верху.Эти две гривны скоро аукнутся автомобилистам.Мотористы и инжекторщики с радостью потирают руки.А вообще сейчас настала эпоха любимой в сесесере показухи,к радости любимого вошдя.Догним,перегоним,дайош,планы партии перевыполним.
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Все же выше растолковано - имел место сговор правительства и официалов - одни снижают цену на две гривны другие торбят нелегалов. Как еще объяснить ?
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гениально! если закрыть ВСЕ заправки,бинзин будет бесплатным!
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