 Результат боротьби з незаконними АЗС і комунікацій з учасниками ринку - за місяць ціна на пальне знизилася на 2 грн, - Гончарук

Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час наради з керівниками ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Що змінилось у простих цифрах? Наприклад, щоденні витрати українців на пальне зменшились на 16,5 млн грн, або на 511 млн грн на місяць", — сказав прем’єр-міністр. Він додав, що офіційні продажі пального збільшились на 6% за місяць.

"Це означає, що збільшилась і кількість податків, які сплачують в бюджет. В окремих областях, наприклад, в Луганській та Миколаївській, обсяги продажів пального збільшились на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській — на 14%", — пояснив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр додав, що спільно з правоохоронцями та органами контролю відпрацювали майже 4 тис. нелегальних АЗС по всій країні. Частину закрили, інша частина — отримали ліцензії на офіційну роботу.

"Робота в цьому напрямі активно триває. Окремо хочу звернути увагу. Ми знаємо про шляхи потрапляння нелегального палива на ринок. Ми бачимо всі зміни на ринку, тому закрити АЗС на одній вулиці й відкрити на сусідній — не вийде. "Сірим" і "чорним" ринкам не місце в Україні!" — наголосив Гончарук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС