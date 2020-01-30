 "Світ летить у пекло", - Ярош розповів про міжнародну "сатанинську гомодиктатуру", що загрожує Україні

Роздумами Ярош поділився на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Про це не прийнято говорити, але... Світ летить у пекло. Гомосексуалісти, та інші збоченці, стали "нормальним явищем". Вони захоплюють владу і нав’язують людям свою "чергу денну" - сатанинську", — написав Ярош.

На його думку, "гомосексуальна диктатура опанувала багато країн світу", і свідчення цьому - фільми та серіали з персонажами-геями.

"Молоденькі дівчатка-функціонерки, які невідомо як і чого поставали міністерками, говорять і втілюють в життя так звану "гендерну рівність". Насправді це - легалізація збоченців", - вважає Ярош.

Екс-нардеп підкреслив, що, як християнин, не збирається когось судити і влазити до когось "у ліжко", але не готовий і мовчати.

"Міністр Дубілет порахував, що нас в Україні лишилося 37 з хвостиком мільйонів. Нас - Українців. Яких у 1991 році було 52 мільйони! Це не Геноцид? Голодомор, Світові війни вбили менше, ніж їхня політика упокорення українців. Це незаперечний факт! Ми, українці, далі дивимося їхнє "кіно", ми споживаємо їхню збоченську жуйку про "гендер", "рівноправ’я", "толерантність"...", - написав Ярош.

"Ми - Українці-Християни. Ми творимо Державу на своїй Українській землі. Свою - Українську Державу. Хоч проти нас - існуючий грішний світ...", - підсумував він.

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