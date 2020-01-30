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Все про:права людини (410) гендерні проблеми (61) ЛГБТ-спільнота (192) Ярош (94)

 "Світ летить у пекло", - Ярош розповів про міжнародну "сатанинську гомодиктатуру", що загрожує Україні

Лідер національного руху "ДІЯ", колишній народний депутат Дмитро Ярош виступив проти "гомосексуальної диктатури" і поскаржився на молодих дівчат-міністерок, які легалізують збочення під виглядом гендерної рівності.

Роздумами Ярош поділився на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Про це не прийнято говорити, але... Світ летить у пекло. Гомосексуалісти, та інші збоченці, стали "нормальним явищем". Вони захоплюють владу і нав’язують людям свою "чергу денну" - сатанинську", — написав Ярош.

На його думку, "гомосексуальна диктатура опанувала багато країн світу", і свідчення цьому - фільми та серіали з персонажами-геями.

"Молоденькі дівчатка-функціонерки, які невідомо як і чого поставали міністерками, говорять і втілюють в життя так звану "гендерну рівність". Насправді це - легалізація збоченців", - вважає Ярош.

Екс-нардеп підкреслив, що, як християнин, не збирається когось судити і влазити до когось "у ліжко", але не готовий і мовчати.

"Міністр Дубілет порахував, що нас в Україні лишилося 37 з хвостиком мільйонів. Нас - Українців. Яких у 1991 році було 52 мільйони! Це не Геноцид? Голодомор, Світові війни вбили менше, ніж їхня політика упокорення українців. Це незаперечний факт! Ми, українці, далі дивимося їхнє "кіно", ми споживаємо їхню збоченську жуйку про "гендер", "рівноправ’я", "толерантність"...", - написав Ярош.

"Ми - Українці-Християни. Ми творимо Державу на своїй Українській землі. Свою - Українську Державу. Хоч проти нас - існуючий грішний світ...", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад

Світ летить у пекло, - Ярош розповів про міжнародну сатанинську гомодиктатуру, що загрожує Україні 01
Світ летить у пекло, - Ярош розповів про міжнародну сатанинську гомодиктатуру, що загрожує Україні 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172904
 
   
 Топ коментарі
 
Этот полупроводник сильно сломался. Несите следующего! "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о сатанинской гомодиктатуре - Цензор.НЕТ 1283 "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о сатанинской гомодиктатуре - Цензор.НЕТ 1283 "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о сатанинской гомодиктатуре - Цензор.НЕТ 1283
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Тебе Портнова уже принесли.
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Цензоре! Ви хоч читаєте обидві версії тексту?
Нема сечі читати ці борошна перекладу! "Черга денна" - це "повестка дня", а не "очередь дневная"!
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Тем кто против европейский ценностей путь в Европу закрыт. Шломо Ярош чемодан-вокзал-таежный саюс.
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Гендерное равенство, это вообще о чем?
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Это когда никаких полов (пережитка темных веков) не существует. Каждый может быть кем захочет.
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Патріоти,скажіть.Чому в наших тюрмах,ґвалтують чоловіки,чоловіків і вас це не засмучує? Чому у нас тюрми,як у духовних московитів? Де ті люди,кого в тюрмі зґвалтували? Де права людини? В Гейропі такого немає.В армії до недавна також були випадки зґвалтувань,десь середина 2000-х,навіть сюжети були.Може і зараз ще є.Такого в Гейропі немає.Також в дитячих будинках подібне було,або просто знущання.Це все по вашому норма? Цим всім Україна подібна,до московитів і українці не хочуть вбити в собі москаля,а лише знаходять відмовки,як в собі москаля приховати.Ви ж зрозумійте,що з цим всім нам не місце в цивілізованому світі.Москалів ще приймають в різні організації,бо в них безкінечні природні ресурси,в нас же цього немає.Це означає,що нам одна дорога,саме до братів московитів.
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Скорiш за все команданте Ярош хотiв звинуватити евреIв, а вийшло - звинуватив гомосекiв.
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Всех российских оккупантов пан Ярош победил, Крым и Донбасс вернул, теперь взялся за всех нетрадиционных)))) Оно то конечно более безопасно, это же не на передовой пану Ярошу воевать. Короче спекся провиднык!
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А що лишається робити Ярошу? Воювати не можна, "перестать стрелять" бо "мир". Прийшла пора розібратися з гріховним сексом.
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ну таки ярош как то сказал тягнибоку зимой 14 года . что -- он будет обниматься с донскими казаками .а не с европейскими ********. . таки тоже странные предпочтения
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Никак не могу понять этих педиков! Что они нашли друг в друге?! Вот мой кузен 10 лет подряд был педиком. Потом завязал. Но был же! И вообще, откуда... откуда они взялись? Они... они как вампиры: один жалит другого, и тот сразу становится педиком! А эти гей-парады по всему миру... Чему они радуются?! Ура! Я - *******! Эге-гей! Эй. Где я?(С) "Самый лучший фильм"
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Кстати он прав .Я бы ещё добавил сюда пропаганду суррогатных и шведских семей о которых Ярош умолчал . Для тех кто в танке уточняю .У нас в стране скоро каждая ВТОРАЯ семья будет суррогатной (шведской) . А там и гомосячьи браки не за горами .Сначала неофициально , а потом и вполне легально. Ярош прав в том что он поднимает проблемы традиционной семьи .А где она есть , где в нашей стране сохранилась та самая традиционная семья ? Если для молодых людей в нашей стране (большинства!) семья уже НЕ ценность , а архаизм вызывающий разве что иронию
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Восьмилетняя девочка умерла от туберкулеза: родители не лечили ее и заставляли ходить в школу, - СМИ

Оце як назвати? В нас подібне ставлення до дітей не рідкість.В Гейропі такого немає.Ну хіба що дуже і дуже рідко.Це все те саме,що і в московитів.І я не втомлюся це повторювати.
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Ну конечно не от диктатуры ЗЕ и Коломойского.

Ведь Ярош откуда?
Дмитро Анатолійович Ярош; род. 30 сентября 1971, Днепродзержинск

Донбабвийцы тоже в "батю" до последнего верили. Где они теперь...
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Поважаю Яроша, але в нас таки світська держава. Сподіваюся, він не хоче сказати, що атеїсти, агностики, язичники, мусульмани (кримчаки) та люди з іншими світоглядними системами - це "недостатньо українці" (а це вже неприємно тхне зкріпним "православие или смерть, и ниипет!").
У мене, наприклад, власний світогляд на основі синтезу наукових та переосмислених езотеричних знань, до якоїсь певної "релігії" не належу... найближче визначення - гнозис. Це якщо дуже спрощено. Ближче за все до германо-скандинавської концепції (але я не язичник, віра та світогляд - речі різні). Отже, я "менш українець"?
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Ярош просто боится п*****. Он всегда был ссыклом. Даже на Майдане.

"Світ летить у пекло", - Ярош розповів про міжнародну "сатанинську гомодиктатуру", що загрожує Україні - Цензор.НЕТ 1033
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