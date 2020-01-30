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Все про:Денісова (413) Крим (7134) кримські татари (1504)

 Денісова звернулася до омбудсмена РФ з приводу медобстеження арештованого кримського татарина Абдулгазієва

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про звернення до Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової щодо забезпечення належних умов утримання і проведення повного медобстеження утримуваного в Росії кримського татарина Тофіка Абдулгазієва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова написала в Фейсбуці.

"У невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови тримання та провести повне медичне обстеження, за результатами якого надати кваліфіковане лікування громадянину України Тофіку Абдулгазієву, відповідно до п.10 та п. 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями", - написала Денісова у фейсбуці.

Вона зазначила, що в четвер зустрілася з адвокатами кримських татар, незаконно утримуваних на території Росії і тимчасово окупованого Криму - Лілією Гемеджі і Емілем Курбедіновим.

"Адвокат Тофіка Абдулгазієва, Еміль Курбедінов, поінформував, що після повернення його підзахисного в ту ж камеру з клопами, блохами та тарганами – у Тофіка з’явилося два нових укуси. Лілія Гемеджи розповіла про те, що під час розгляду справ "Хізб ут-Тахрір" російські суди забороняють здійснювати будь-яку фіксацію судового процесу за допомогою телефонів чи інших пристроїв", - розповіла Денісова.

13 січня Людмила Денісова повідомляла, що у фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Тофіка Абдулгазієва сталося зараження крові після укусів клопів і бліх у СІЗО, і що він не отримує належної медичної допомоги. Тоді Денісова сказала, що він перебуває в психіатричній лікарні. Також український омбудсмен просила Тетяну Москалькову про належні умови утримання, повний медогляд і надання кваліфікованої медичної допомоги для Абдулгазієва.

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 19 грудня 2019 залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Тофік Абдулгазієв, Рустем Шейхалієв, Осман Аріфмеметов і Сеітвелі Сейтабдієв залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року. Засідання проходило в закритому режимі, без участі Османа Аріфмеметова і Тофіка Абдулгазієва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" Абхаірова та Абдулганієва помістили в спецблок, - адвокат Кямілєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172903
 
 
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"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить надлежащие условия содержания и провести полное медицинское обследование, по результатам которого предоставить квалифицированное лечение гражданину Украины Тофику Абдулгазиеву

Не, правильно. И я ещё полагаю, что она ж и по нашим тюрьмам с утра до вечера гастролирует. Или у нас условия чем-то от кацапских отличаются? Денисова обратилась к омбудсмену РФ по поводу медобследования арестованного крымского татарина Абдулгазиева - Цензор.НЕТ 8239
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Денисова обратилась к омбудсмену РФ по поводу медобследования арестованного крымского татарина Абдулгазиева - Цензор.НЕТ 4791

Тётя Роза

@Anakoyher

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РЕДКОЕ ФОТО.
Узнав от гадалки, что у него будет дебильный прапраправнук Петр, Лев Толстой уходит с горя из Ясной Поляны куда глаза глядят.

Денисова обратилась к омбудсмену РФ по поводу медобследования арестованного крымского татарина Абдулгазиева - Цензор.НЕТ 2434
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у Тофика появилось два новых укуса, жалко конечно, а кто фиксирует количество укусов?
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