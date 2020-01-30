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 У 2019 році в Україні зареєстровано 148 зґвалтувань неповнолітніх, - Офіс генпрокурора

Впродовж 2019 року в Україні зареєстровано понад 550 кримінальних злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ.

"Кількість постраждалих неповнолітніх тільки від зґвалтувань досягла 148 осіб, що удвічі більше порівняно з 2018 роком. Цього року зареєстровано вже 24 злочини сексуального характеру", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі злочини сексуального насильства над неповнолітніми перебувають на контролі керівництва Офісу Генерального прокурора. Від початку року у складі ОГП було створено відділ протидії насильству щодо дітей, який увійшов в управління захисту прав дітей та протидії насильству.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Києві затримала педофіла, який через інтернет виманив на зустріч 10-річну школярку і зґвалтував. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172901
 
 
 Топ коментарі
 
За такое в раду берут. Нардеп Иванисов подтверждает.
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От за це треба давати курва по максу! Та на зоні під шконку одразу !
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ну... и скольких химически кастрировали?
и все пойманные уже в "реестр педофилов" ??
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Не ну это банально. Давайте лучше с порнографией бороться. Если совсем обосрались. Это дело верное! В 2019 году в Украине зарегистрировано 148 изнасилований несовершеннолетних, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8751
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ну ты загнул - с порнухой и котиками боротся не только безсмысленно но и вредно для здоровья
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От за це треба давати курва по максу! Та на зоні під шконку одразу !
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А Яременко та інші зебіли цим не займаються?
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Дєржітє вора, крикнув вор. Ну ти поняв....
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То что ты дебил, я и раньше знал, можешь больше не акцентировать на этом внимание.
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За такое в раду берут. Нардеп Иванисов подтверждает.
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ну... и скольких химически кастрировали?
и все пойманные уже в "реестр педофилов" ??
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Пропаганда ЛГБТ дається взнаки - подвійний приріст злочинів за рік. Кастраціями проблему не вирішити - ********* з'являються завдяки агітації.
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Так это ожидаемо, после прихода к власти забила, зебилоиды почувствовали послабление и отвязались по полной. То ли еще будет, при 73% дебиоловатого населения?
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Понятно почему Слуги нарида хотят сократить число депутатов до 300. За год они себе даже меньше половины новых членов соберут. А при 450 и говорить нечего.
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В СССР за неполнолеток вышку давали и это было справедливо.
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