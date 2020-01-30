 Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби штабу Операції Об'єднаних сил.

"У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 29 січня 2020 року оприлюднено інформацію, що 27 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній уряду України території Луганської області зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу населеного пункту Богданівка і 2 буксирувані гаубиці (ймовірно, Д-30 "Жаба", 122 мм) в населеному пункті Новогригорівка", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації укотре демонструють небажання дотримуватися мінських домовленостей, додали в штабі.

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