EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  2950  32
Матеріали за темою:
Все про:озброєння (1192) Донбас (13154) СЦКК (504) операція Об'єднаних сил (2005)

 Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів

Збройні формування РФ продовжують грубо порушувати мінські домовленості, розміщуючи військову техніку з порушенням ліній відведення озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби штабу Операції Об'єднаних сил.

"У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 29 січня 2020 року оприлюднено інформацію, що 27 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній уряду України території Луганської області зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу населеного пункту Богданівка і 2 буксирувані гаубиці (ймовірно, Д-30 "Жаба", 122 мм) в населеному пункті Новогригорівка", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації укотре демонструють небажання дотримуватися мінських домовленостей, додали в штабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СММ ОБСЄ зафіксувала гаубиці і танки терористів, розміщені з порушенням лінії відведення на Донбасі, - СЦКК

Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі Гвоздики і Жаби окупантів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172898
 
 
 Топ коментарі
 
При Порохе сепары ссались а сейчас осёл оманский сам ссытся! Противненько как то на душе,блиин!
 показати весь коментар
 
Тю. У нас оно в Києві сидять жаби окупантів. Ціла монобільшість.
 показати весь коментар
 
...і прадалжать діалог с путіним!
Ну ще ділянки для розведення відведення готувати.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
удивительно что так редко обнаруживают!
 показати весь коментар
 
 
...і прадалжать діалог с путіним!
Ну ще ділянки для розведення відведення готувати.
 показати весь коментар
 
 
мы выполним усе домовленности, и заодно все недосказанности
 показати весь коментар
 
Це перший раз ОБСЄ щось побачило🧐 Мабуть сепарам вже повідомило це ОБСЄ, щоб перебазувалися.
 показати весь коментар
 
 
І що далі ???100500 танків побачать прямо в сірій зоні і що ???Та нічого ! Всім пох!Головне кацапню назад прийняти до ПАСЄ
 показати весь коментар
 
 
Что то не видно что бы гавнокомандующий поспешил вернуть украинские войска на прежние позиции, чи воно слипэ?
 показати весь коментар
 
 
А в Україні вже знов є головнокомандувач? ХТО?
 показати весь коментар
 
 
Тю. У нас оно в Києві сидять жаби окупантів. Ціла монобільшість.
 показати весь коментар
 
 
Так ти їх обрав, щоб пригвоздити чи прицв'яхити?
 показати весь коментар
 
 
Може й так-поки не всПутчіть..
При банананити..))
 показати весь коментар
 
можеш завкочити в гості до Сашка Хрущатіка.
він теж банани ********.
 показати весь коментар
 
А Я кого??
У Нас була домова, забули??
Війна знову??
😁
 показати весь коментар
 
И какой вывод сделали? Что Украине нужно побыстрее отводить свои войска чтобы не правацировать и проводить в ОРДЛО выборы?
Пока на фронте работала украинская артиллерия, рашисты свою арту и танки держали подальше от фронта. Сейчас же поставили прямо на линии фронта отчего смогут доставать и обстреливать новые украинские населенные пункты которых до сих пор не касалась война
 показати весь коментар
 
 
При Порохе сепары ссались а сейчас осёл оманский сам ссытся! Противненько как то на душе,блиин!
 показати весь коментар
 
 
Ну і Слава Богу! Хочаб дрон в цього обсє нє сліпий, як його расєйські служки за наші внески в цю під'уйловську сєкту!)
 показати весь коментар
 
 
Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
 показати весь коментар
 
Боже, як би хотілося прочитати, що цих "іхтамнетов" причавило "Жабою" (чи "Жаба" задушила), а на їхніх могилах вирішили вирощувати "Гвоздіки" на продаж Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів - Цензор.НЕТ 7651
 показати весь коментар
 
Заходе вуйко на сповідь та каже:
- Отче, я сепара застрелив.
Мовчанка.
- А ще офіцера російського.
Мовчанка.
- Отче, чого ви мовчите?
- Та я, сину мій, чекаю коли ти припиниш вихвалятися та почнеш сповідатися
 показати весь коментар
 
 
я так понимаю, даже если завтра россия не скрываясь вторгнется в Украину - всем будет по фиг.

кацапы будут заседать и председательствовать в ПАРЕ и с*ать всем на голову - по фиг. Лишь бы бабки платили.

конченные евромрази.
 показати весь коментар
 
 
ЦЕ СТРАШНО Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів - Цензор.НЕТ 8430 Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів - Цензор.НЕТ 8430 Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів - Цензор.НЕТ 8430
З АТО. Питаю, Ну, Як Там На Війні?
А Він Мені У Відповідь, А Ніякої Війни Нема, Є Каральна Операція…
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють.
 показати весь коментар
 
 
все по плану зе. мы отходим, сепары занимают наши позиции стреляя нашим пацанам в спину. и не надо ставать на колени, как говолил САМ ЗЕ
 показати весь коментар
 
 
Це не дивно, оно сьогодні нашіх воїнів теж зі 122-ї арти обстріляли... а це, не хухри-мухри...!!! Смерть клятой расії!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору