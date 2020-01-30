 Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби штабу Операції Об'єднаних сил.
"У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 29 січня 2020 року оприлюднено інформацію, що 27 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній уряду України території Луганської області зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу населеного пункту Богданівка і 2 буксирувані гаубиці (ймовірно, Д-30 "Жаба", 122 мм) в населеному пункті Новогригорівка", - сказано в повідомленні.
Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації укотре демонструють небажання дотримуватися мінських домовленостей, додали в штабі.
Ну ще ділянки для
розведеннявідведення готувати.
При банананити..))
він теж банани ********.
У Нас була домова, забули??
Війна знову??
😁
Пока на фронте работала украинская артиллерия, рашисты свою арту и танки держали подальше от фронта. Сейчас же поставили прямо на линии фронта отчего смогут доставать и обстреливать новые украинские населенные пункты которых до сих пор не касалась война
- Отче, я сепара застрелив.
Мовчанка.
- А ще офіцера російського.
Мовчанка.
- Отче, чого ви мовчите?
- Та я, сину мій, чекаю коли ти припиниш вихвалятися та почнеш сповідатися
кацапы будут заседать и председательствовать в ПАРЕ и с*ать всем на голову - по фиг. Лишь бы бабки платили.
конченные евромрази.
З АТО. Питаю, Ну, Як Там На Війні?
А Він Мені У Відповідь, А Ніякої Війни Нема, Є Каральна Операція…
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють.