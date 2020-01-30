 У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви вирішили використовувати маску як індивідуальний захист, то:

☑️ вона має закривати ніс і рот;

☑️ вона має щільно прилягати, без відступів по краях;

☑️ замінити маску слід, як тільки вона стала вологою;

☑️ не чіпати центральну частину маски руками

☑️ не використовувати маску повторно", - сказано в повідомленні.

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Крім того, зазначили в ЦГЗ, маску потрібно носити людям із будь-якими респіраторними симптомами. Це необхідно, щоб не поширювати інфекцію.

У ЦГЗ також зазначили, що передача коронавірусу переходить від людини до людини. Даних про те, що ним можуть заражатися домашні тварини - собаки і коти - поки немає. Але після контакту з домашнім улюбленцем все одно необхідно мити руки з милом.



