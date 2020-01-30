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 У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу. ІНФОГРАФІКА

Слід закривати маскою рот і ніс, не торкатися її центральної частини руками і міняти її, щойно вона стане вологою.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви вирішили використовувати маску як індивідуальний захист, то:

☑️ вона має закривати ніс і рот;

☑️ вона має щільно прилягати, без відступів по краях;

☑️ замінити маску слід, як тільки вона стала вологою;

☑️ не чіпати центральну частину маски руками

☑️ не використовувати маску повторно", - сказано в повідомленні.

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Крім того, зазначили в ЦГЗ, маску потрібно носити людям із будь-якими респіраторними симптомами. Це необхідно, щоб не поширювати інфекцію.

У ЦГЗ також зазначили, що передача коронавірусу переходить від людини до людини. Даних про те, що ним можуть заражатися домашні тварини - собаки і коти - поки немає. Але після контакту з домашнім улюбленцем все одно необхідно мити руки з милом.

У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу 01
У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172896
 
 
 Топ коментарі
 
Размер вируса больше дырочек в ткани ?

Это им в Трускавце рассказали ?
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1) як виявили,що в Україні немає?.. а.. зрозуміло.. тестів на вірус немає..Ждьом..
У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу - Цензор.НЕТ 5072

2)очікуємо ще рейси Мау з Китаю. У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу - Цензор.НЕТ 333Щоб надолужити відставання..
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Рекомендации Бубочкиного минздрава

Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
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А чого не вказали скільки годин можна користуватись однією маскою ?
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Как только увлажниться, так и менять, у каждого это индивидуально. Блин, какой-то двусмыссленный коммент вышел В ЦОЗ объяснили, как носить маску, чтобы она защитила от вируса - Цензор.НЕТ 4400
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Маску треба одягати, шоб зебеня-вірусом не заразитися! Подейкують, що він страшніший, ніж коронавірус!)
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Продлить функциональное время маски от увлажнения, можно подложив со стороны лица прокладку с крылышками... У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу - Цензор.НЕТ 8324
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Маскою (не путати с Ілоном Маском) можно користуватися до зараження організму. Потім маска уже не допоможе! В ЦОЗ объяснили, как носить маску, чтобы она защитила от вируса - Цензор.НЕТ 116
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Навпаки.

Як раз саме потім від маски і буде користь, якщо її одягнути на писок хворого, шоб деяка кількість зарази з його рота та носа залишалася на масці, а не мандрувала далі в безмежному просторі
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Для захисту від вологи, для продовження функціональності маски, рекомендується підкладати з боку ліца морди,прокладку з крильцями...

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пока не поднимется температура, и начнешь кашлять, тогда срочно менять.
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Размер вируса больше дырочек в ткани ?

Это им в Трускавце рассказали ?
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Болван, вирус передаётся воздушно-КАПЕЛЬНЫМ путём. перечитай два-три раза.
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Ты знаешь, что такое "авоська" ?

Это такая сумка из сетки размером ячеек 4 х 4 см.

Защищаться от вируса маской - это то же самое, что одеть авоську на голову, чтобы не промокнуть под дождем.
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вирус сидит на капле, частицах пыли, как Маленький Принц на маленькой планете, он не парит как птица в твоём болваннном воображении У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу - Цензор.НЕТ 8211
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Ты реально не представляешь размер капли меньше дождевой ? )))

а вода через маску проходит ?

Каплями ?

Где вас таких учат ?
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болван, тебе написали капли, а не "вода". Когда маска мокрая, её нужно менять - не долбись в глаза и текст новости читай, ты сел на жапу ещё и елозишь по сковороде.
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дятел,маска становится мокрой изнутри за счёт ВЫдыхания, а не за счёт впитывания влажности из окружения.
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ты упорный и глупый. МЗД - минимальная заражающая доза для вирусов содержится в капле 0,1 мм. Такую каплю маска поймает. Но я тебя не уговариваю, не хочешь - не носи.
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минимальная заражающая доза для вирусов содержится в капле 0,1 мм

какой дурак это тебе сказал ?
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Рекомендации Бубочкиного минздрава

Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
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Хоть тебя мамка с детства так кормила, до старости ты не доживешь.
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А зебилам еще и пару флаконов зеленки...во внутрь...без этого маска не действует...
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скафандр на віслюка одягайте, ато втратимо одного з найвпливовіших блазнів..
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По Киеву бродят тысячи убийц, сепаров, мусоров, а они все коронавирус какой то ждут, и трепещут. Уже было такое не так давно. Тоже так напугали всех птичим грипом что от стресса и инфарктов умерло больше чем тот вирус мог убить за 100 лет
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Десь я читав, що маску повинні носити хворі, а не здорові. Та МОЗ, мабуть, знає краще.
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так і мало б бути..... але курси медиків в Трускавці подають більш ******* методику У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу - Цензор.НЕТ 3820
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Будите Йульку! Пора спасать Украину, как в 2009-м!
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Шутки шутками, а у меня так знакомая во Львове от атипичной пневномонии гигнулась, пока йулька бодро металась по стране с победными реляциями о закупке тамифлю.
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Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
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В наших быдловозах и метро в час пик так набито людьми что не только грипп через ету марлю пройдет а и сифилис и гонорею через штаны можно подхватить
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через штаны нельзя.

максимум - через трусы
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Наденьте на мою собаку и на моего кота такую повязку. Очень хочу посмотреть на етот цирк.
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Руки треба мити перед спілкуванням із звірятами , щоб їх не заразити !
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Ага, це щоб потім сказати населенню: - ви захворіли бо маску неправильно носили )))
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при эпидемии вируса очки надо надевать дужками наружу, что бы окружающии осознавали уровень опасности.
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1) як виявили,що в Україні немає?.. а.. зрозуміло.. тестів на вірус немає..Ждьом..
У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу - Цензор.НЕТ 5072

2)очікуємо ще рейси Мау з Китаю. У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу - Цензор.НЕТ 333Щоб надолужити відставання..
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необходимо что бы рейсы прибывали в максимальное количество аэропортов, что бы легче было оправдываться.
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нє ждьом уже ми оправданья
от стай зальотних "соросят''
не ждьом ми чуда,ізбавлєнья
вооще ничьо уже нє ждьом У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу - Цензор.НЕТ 747
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Если о нем не сообщают это не значит что его нет. От команды зебилов можно всего ожидать как и преступной халатности так и преднамеренного вранья!
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Не переживайте. Перепись, проведенная Дубилетом, показала, что жратвы для вируса тут практически нет. У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу - Цензор.НЕТ 1299
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от время бл., скоро все будем по улице в масках и респираторах ходить
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Ну так а шо дєлать?! Бачиш зєбіла - натягуй маску! Нєдайбогтакімзаразіцца!)
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Боюсь, шо роман Стивена Кинга "Противостояние" таки воплощается в нашу реальность своим "фантастическим" пророчеством.
Ну или рано или поздно, но в очень близкое время - воплотится.
Мы же сами, люди, всё для этого делаем! Вот ответка нам и летит...
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Гриша не нагнетаей, и так на пределе по клаве пальцами стучим.
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читав. хороший роман. але ж там всьо то відбувалося швидко, все ж таки. мабуть ще раз перечитаю... добра книжка, гаряча кава, сніг надворі.... ще б морозець не завадив...
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Швидко? А шо по вашему - швидко? У Кинга вирус борол планету пару лет. Это для вас как, швыдко чi повiльно?
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там події відбувались швидко, а може я читав запоєм(бо цікаво ж). перепрошую.
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лучше с памперсом, пусть лицо посинеет, чем вирус сразит.
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допомагає трохи лише 4-рьохшарова хірургічна маска
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Тока, шоб нє бубачкіни труселя обісрані!
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Зараз жінки такі трусики носять, що їх в одну ноздрю можна запхати.
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Щойно

Заява Комітету з моніторингу готовності з питань глобальної готовності щодо
Спалаху коронавірусу 2019 року (2019-nCoV)
30 січня 2020 року, Женева https://apps.who.int/gpmb/assets/news/GPMB%20Statement%20on%202019%20nCoV.pdf

Пандемію не оголошено,але-важливо для нас-
---------гугл перекладач---

Рада рекомендує наступні невідкладні дії:
1) Країни, установи, громади та партнери повинні забезпечити всю релевантну інформацію про те як спалах розповсюджується- відкрито і швидко, щоб відповідати згідно доПоложення (IHR (2005) Міжнародної охорони здоров'я
2) Усі країни та органи місцевого самоврядування, включаючи країни, які ще не постраждали, повинні терміново надати ресурси для розбудови їх основних необхідних можливостей підготовленості (як описано в МГП (2005))
запобігати, виявляти, повідомляти про спалах та реагувати на них, зміцнювати їхні системи охорони здоров'я, і їх закликають
дотримуватись технічних рекомендацій ВООЗ щодо заходів контролю, відповідно до IHR (2005);
--------------
5) Усі донори, включаючи уряди, Світовий банк, банки регіонального розвитку, GFATM та Гавіповинні фінансово підтримувати країни з меншими ресурсами, включаючи використання пандемічного надзвичайного фонду таінші існуючі канали. Донори та партнери з розвитку повинні надавати пріоритет фінансовій та технічній підтримці країнам / громадам з низьким і середнім рівнем доходу ризику допомогти їм у розбудові цих можливостей, зокрема покращити раннє виявлення та контроль вірусу, обмежити ризик передачі та їх здатність реагувати.Співпрацю слід зміцнювати між національними та субнаціональними органами охорони здоров'я та в усіх регіонахдержавний та приватний сектори для забезпечення доступності тестування та постачання засобів індивідуального захисту;
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Росія закрила свою границю з Китаєм.Я не розумію,чому влада в Україні така безпечна?Американці забираючи своїх послів з Китаю,висадила їх на Алясці,на свому самому північному аеропорті,де в зимовий період людей нема взагалі.Посли пройдуть чотирнадцяти денний карантин і тільки потім їх пустять по хатах.А в нас якесь інфантильне бекання,таке враження,що Україна знаходиться на Марсі.
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аерофлот ще літає.. і дозволений 1 поїзд.
москва-пекін..
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уральські авіалінії-так,припинили польоти..
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Пірометри то таке... Прийняти пару таблеток і температури нема... Хтось писав, що якщо до Індії вірус потрапить, то буде взагалі жо***. Так от, один випадок вже є..
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Одягніть на зелоха звуконєпронєцаєму маску (можна протівогаз), шоб не чути це хрипло!
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Идиоты!!! Это хирургическая маска!!! Ее назначение защитить оперируемого от соплей и чихания хирурга....
От аэрозоля может защитить только респиратор лепесток 200 и аналоги...тут уже все зависит от того в чем находятся микробы ...в крупном аэрозоле слюны либо мелком аэрозоле в как в чистом виде, так и спор...
У ЦГЗ пояснили, як носити маску, щоб вона захистила від вірусу - Цензор.НЕТ 4038
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Носить маску в нагрудном кармане на расстоянии не меньше 100 км от ближайшего заболевшего.
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Пийте пиво, їжте раки
Буде вірус вам до ср*ки
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