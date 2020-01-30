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 Політика України
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Все про:Азербайджан (123) Зеленський (4297) Socar (1)

 Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом компанії SOCAR (Азербайджан) Ровнагом Абдуллаєвим, під час якої глава держави зазначив, що українська влада сприятиме реалізації спільних із компанією SOCAR проєктів у сферах постачання нафти і газу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.

"Сторони обговорили можливості інвестування в газотранспортну галузь України. Володимир Зеленський відзначив важливість реалізації домовленостей про роботу компанії SOCAR в Україні, які були досягнуті під час його візиту в Азербайджан у грудні минулого року", - повідомляє пресслужба.

У зустрічі також взяли участь віцепрезидент SOCAR Ельшад Насіров і керівник представництва SOCAR в Україні Ельчін Мамедов.

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Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172894
 
   
 Топ коментарі
 
вот это уровень! встречя президента с директором заправок...... гарант гарантирует.....
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Угадайте по фотке где шлеперы с подворотни??
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няней хочет быть и богдана куратором сделал
коррупция..
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Азербайджану приготуватись. Що у них там черед ризиків? Землетрус? Найближчі дні оминайте в Азербайджані багатоповерхівки.
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Азербайджанці не дурні. Вони самі приїхали. Тому у них все буде нормально. Хіба що гроші втратять, як на обіцянки Зє поведуться. Але гроші - то наживне. Тим більше, якщо є нафта і газ.
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Респект нынешнему Президенту, который думает за страну, а не за величину набитого баблом кармана, как предыдущий.
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Зеленский - народный президент! Зеленский провел переговоры об инвестициях в Украину с главой азербайджанской компании Socar Абдуллаевым - Цензор.НЕТ 9144
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Если для вас на коленях перед куйлО это нормально,то какие вы украинцы??? Позорище зелёного ссыкуна.
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Справедливе звинувачення. Народу теж відповідати прийдеться. І не лише подвійними платіжками за газ.
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Так глубоко лизнул холоп, что даже кацапы обзавидовались. Они ***** и то так не лижут, как ты кловуну.
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Зеленский это сила! Да здравствует Зеленский!
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Бывший жюлькобот, а что случилось с Бахиней? ВОна уже не сила??
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Я не юлебот, я за Зеленского, лучшего президента за 28 лет независимости Украины.
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Побежал на меня стучать на СФ и сам получил бан - провокатор. Так тебе и надо.
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Кто смеется, тот смеется последним, не говори гоп, оно переходное.
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Порох на стороне воровал и пополнял бюджет и оставил +20 млрд.
Вислюк за полгода украл 50 +20 остаток пороха . ДЫРА -50 за 219 и уже дыра с нового года за январь. Так где пополнение ?. ДОКАЖИ ? А не БРЕШИ?.
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Брехня! Слава Зеленскому! Слава настоящему украинскому президенту!
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ЗЕбил купи своему кловуну галстук ато вэличный лидер и без галстука....Два, два галстука бери..его подружке тоже надо.
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Ты почему Пете своему до сих пор не купил, он же ваш униженных лидер.
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Не докаже. Він більше 20-ки в руках не тримав. А Ви хочете, щоб мільярди Вам показав! 😂
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На сегодня январский план бюджета по доходам выполнен на 60%. Правда, сегодня еще последний день месячных налогов, но обычно на последний день платежи никто не откладывает. Дефицит пока - 26 млрд. Так что придется "бомбить" газпромовские деньги, или - позор и задержки платежей
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Don't worry. Щас выпускники трускавецкой экономической академии все порешают.
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Угадайте по фотке где шлеперы с подворотни??
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Хоть бы кто-то им галстуки подарил... Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим - Цензор.НЕТ 3559
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Так они только вылезли из фонтана, в который написали и рубашки желтые, так что в футболках в нижнем белье..
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вот это уровень! встречя президента с директором заправок...... гарант гарантирует.....
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Так сильно Каломойші з його «Енерджі» хоче конкуренцію влаштувати.😆
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Вид богдана и вислюка как бандитов с большой дороги в нижнем белье..
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Так с начальником бензоколонки встретился, теперь на очереди встречи с официантами и дворниками, по поводу инвестиций, каждому дворнику инвестировавшему в Украину от 100 баксов по няне с 4м размером бюста!!
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Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины Источник: https://censor.net.ua/n3172894

Не зрозумів!?! Це воно вже планує продаж (повний чи частковий) газотранспортної системи? Воно камікадЗЕ?
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Лично он не может спланировать даже самостоятельный поход в туалет, шо он там планирует... не смешите)))
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Ну не він, а його хазяєва... Але ж тут дійсно "какая разніца" він чи хазяєва? Все одно пагано, якщо я вгадав.
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це з тимиз якими подружка богдан зранку в Одесі була? Співпадіння?
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Клаас, і жлоб богдан знайшовся нарешті.
Чудовий день.
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Да уж....вот это и есть весть уровень **********....встреча с директором ООО....
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Минск заявил об увеличении тарифа на транзит чухонской нефти
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продам ...недорого ...чужое не жалко ...какая разница
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ні щоб розібратися з тими хто збанкрутував підприємство ...навіть не сумніваюся що коштів вистачило б для відновлення та модернізації виробництва ...так ні ...продати ...все продати і уї...ати нах... нагггодіну ...о бидлота дорвалася до корита
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Помічник Зеленського зібрав представників ЗМІ, аби встановити авторів анонімних Telegram-каналів - журналіст

Вию!

Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим - Цензор.НЕТ 2768
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Помічник президента України Андрій Єрмак провів зустріч з кількома журналістами, на яких просив їх встановити авторів анонімних Telegram-каналів.
"Сьогодні у Зеленського звернулися до журналістів з проханням. Прохання невеличке: а ви б не могли дізнатися, хто стоїть за анонімними телеграм-каналами? У вас же друзі-знайомі, джерела, і всі діла…Тут би Зеленському нагадати, що і в них ніби є якісь можливості. Ну там СБУ, наприклад. Або Дубінський з прямим виходом на Коломойського. Та й "журналіст" Портнов заходить в гості. Але ж ні. Нічого не діє. Остання надія на журналістів"
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Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим - Цензор.НЕТ 2803Дмитро Корчинський
1 год ·

Всі ці роки ми намагалися не помічати фактів ксенофобії по відношенню до українців з боку національних меншин.
Найбільше не задоволені українською державою саме ті меншини, представники яких обіймають в ній найбільше керівних посад.
Раніше ми могли приховувати від себе те, що нація вмирає, ігнорувати хворобу, відкидати на пізніше вивчення діагнозу. Нині, завдяки зеленському, реальність відкрилася у всій своїй жахливій простоті.

Врятувати нас може лише пересадка кісткового мозоку. Або й головного. В усьому світі це називається не реформи, не вибори, не боротьба за демократію, але національно-визвольна війна.
І, якщо ми все ще боїмося її розпочати, це зовсім не означає, що варто переконувати себе в тому, що це не єдиний вихід.
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Нынешний президент Украины заметно комплексует из-за того, что многие до сих пор не воспринимают его всерьез и по-прежнему считают президента клоуном
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царб хло усиливает цензуру и готовит расправу над свободой слова. Причина проста: началась его массовая персональная критика за все, чего он натворил за 20 лет. Рейтинг падает очень быстро. Всем велено заткнуться!
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зеля скромно промолчал что азеры одесский припортовый завод присмотрели
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а земельку молчит, как презент за заводик. Откаты лично собирать будет.
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Инвестиции из карманной фирмы президента азиатской деспотии, вот уровень международных инвестиций в страну со дна рейтинга простоты ведения бизнеса.

Спасибо избирателям жопоблока, великого антикоррупционера Пороха, и простофилям, голосовавшим за Беню, в следующий раз не ходите, пожалуйста, на выборы, 85%-90% населения не просто имеет морального права идти на выборы потому что не умеет голосовать, для этого нужна квалификация, опыт или образование, вы гробите страну и себе же жизнь портите.
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Стоп стоп стоп. Жопоблок и Порошенко тут при чем?
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Значит у меня для вас плохие новости. Нужно следить за тем как работают достойные кандидаты и партии, те которых очень редко увидишь на каналах олигархов. Те кто считает себя патриотом но на выборах выбирал между Порохом и Зеленским - им не стоит вообще на выборы ходить, один "патриот" но упустил исторический шанс на реформы, тот же Ющ, но с характером и злопамятный, второй вообще идиот. Или вы считаете что среди 40 миллионов небыло когото достойнее патриота-коррупционера и любителя поиграть хером на рояле?
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ВАЗік зі своєю бурятською шепталкою ще весною рекламував цю заправку і надгризяну шаурму. Ніякої несподіванки немає.
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K0५EGAR

@EgarK0

·54 мин
Зеленский, судя по всему, фссё. Не знаю, на что он рассчитывал, идя на выборы техническим кандидатом от украино-российской мафии. Но проблема в том, что его некем заменить. ВСЯ наша экономико-политическая элита - тупое совковое быдло. Саакашвили и тот, слился. Выхода нет.
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