 Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.

"Сторони обговорили можливості інвестування в газотранспортну галузь України. Володимир Зеленський відзначив важливість реалізації домовленостей про роботу компанії SOCAR в Україні, які були досягнуті під час його візиту в Азербайджан у грудні минулого року", - повідомляє пресслужба.

У зустрічі також взяли участь віцепрезидент SOCAR Ельшад Насіров і керівник представництва SOCAR в Україні Ельчін Мамедов.

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