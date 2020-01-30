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 Розробляти вакцину, обмінюватися інформацією і підтримувати бідних, - ВООЗ звернулася до світу у зв'язку зі спалахом коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я провела у зв'язку зі спалахом китайського коронавірусу екстрене засідання Комітету з надзвичайних ситуацій.

За підсумками засідання ВООЗ звернулася до світової спільноти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

Так, у ВООЗ зазначили, що не всі країни готові до можливої ​​зустрічі з коронавірусом. Організація закликає всіх світових лідерів вжити заходів для підготовки до зустрічі з інфекцією.

Медики також закликають країни забезпечити безперебійний обмін інформацією, що стосується інфекції, прискорити спільну роботу над створенням вакцини, збільшити фінансову підтримку бідних країн і співтовариств багатими.

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Також світове співтовариство медиків звернулося до Світового банку, Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, банкам регіонального розвитку та Глобального альянсу з вакцин та імунізації з проханням надавати фінансову підтримку країнам із низьким рівнем ресурсів, використовуючи засоби для надання допомоги під час надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172893
 
 
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ага...усі так і кинулися підтримувати бідних!
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Дааа, достается же парню - в сша вообще ржали на стнд-апах: вы знаете, украинцы выбрали презом типа шо.... сыграл такового в своем сериале(га-га-га, гы-гы-гы)
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Зачем вакцины? все же такие веруны - дружно поп.росить чтобы божок(Аллах, Яхве, Афина, или кто там) сразился с вирусом.
Или кто-то лицемерит, вопя о "все в руках Боба", в то же время мчась в аптеку и трясясь шо нету вакцины)
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Оооо хороша новина! Грошики нам не завадять!
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у нас немає елементарного-тест систем..
де ви бачили в лікарнях системи переливання крові з насиченням киснем..

гроші зараз вже не головне..
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Ага щас,богатые прослезились и дали бабки, фармацептичная мафия с вас последние трусы снимет за пилюлю..
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до чудо пілюлі ще пів року..(
чи виживе до того часу половина форуму цензора -так.\
дві третини? -ось це вже сумнівно..(
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не выживем это точно , мы лікарню майбутнього уже 15 строим...
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оперативно!
вітаю перекладачів Цензора!)
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О. вже і у ВОЗ знають про неготовність України до коронавірусу, про що делікатно натякунули фразою "Що не ВСІ країни готові до можливої зустрічі з коронавірусом"... Розробляти вакцину, обмінюватися інформацією і підтримувати бідних, - ВООЗ звернулася до світу у зв'язку зі спалахом коронавірусу - Цензор.НЕТ 4878
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Медики также призывают страны обеспечить бесперебойный обмен информацией, касающейся инфекции, ускорить совместную работу над созданием вакцины, увеличить финансовую поддержку бедных стран, это в точку, это к нам, инвест няни уже заждались.
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