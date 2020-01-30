 Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.
"Це новий коронавірус, який не був відомий науці раніше. Він належить до так званих емерджентних інфекційних захворювань, тобто, тих інфекційних захворювань, які виникають. Щодо нього мало інформації, тому прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я, як і інших медичних установ, які займаються питаннями вірусології, оновлюються постійно", - розповів Кузін.
За його словами, шанси заразитися у тих, хто не був у китайській провінції Ухань, з якої почав поширюватися вірус, мінімальні.
"Якщо людина просто відвідувала Китай, була туристом, спілкувалася з китайцями чи отримувала будь-які товари, то у неї мінімальний ризик підхопити захворювання. А от якщо він подорожував до міста Ухань і має важкий гострий респіраторний синдром, то ми рекомендуємо використовувати стосовно хворого швидкі тести, які в 99% дають результат через 3-5 хвилин", - пояснив Кузін.
Ці тести дають змогу визначити, до якої групи належить вірус - А чи В. Тести на визначення саме цього типу коронавірусу зараз розробляє Всесвітня організація охорони здоров'я. В Україні, як і в інші країни, їх можуть доставити через 2-3 тижні.
"Всі випадки завезеного коронавірусу були підтверджені тільки в референс-лабораторіях ВООЗ, однак ці лабораторії можуть дати відповідь мінімум через три доби. А ці нові тест-системи дозволять нам на національному рівні проводити дослідження на новий коронавірус", - додав Кузін.
Ще два-три тижні в Україні точно НЕ буде віруса!..
Чем не тест? Все здоровы
Пассажиры были в шоке!!! Вот ведь наивные...
когда уже закончится инкубационный период?
а где ж так долго они будут... шарохаться?
Тест-системы для ускорения диагностики коронавируса будут в Украине в конце недели, - Минздрав
30.01.20 19:22
Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения
Кому верить?))
а до тех пор случаев заболевания в стране не будет ...
Подумала, що це дещо болюча для вас тема.
О це по-китайськи. Хоча, більше схоже на по-парашинськи...
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-kitae-vveli-ugolovnuju-otvetstvennost-za-otkaz-ot-karantina-ili-gospitalizacii/
мы все умрем - оставьте надежды....
помните?
«Слугу народу» Павла Павліша спіймали на переписці про «нахабний поділ бюджету» із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом
«Тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить».
січас нікто нє может в Моз такую суму пропустіть мімо "роспісі бюджета'..
ето ж нє прємії министра и ейо замєстітєлєй!
что бы так дела открывали на воровство и взяточничество ,,, СКОТЫ !!!!!!!!
севере еще один случай есть, о нем пока никакой информации.
часов работы.
всі незрозумілі випадки-писати як "смерть від ОРВі' з обов'язковим повідомленням Пенсійного Фонду..
обіцяли за тиждень-два..
але інші країни пояснили-'довбо..би,нам самим потрібно..хто вам винен,що знищили власну епідеміологію і виробництво вакцин'
-------------------------------------------
Для тих, хто не відвідував провінцію Ухань, а був в іншій частині Китаю, спілкувався з китайцями чи отримував посилки з цієї країни, шанси підхопити захворювання мінімальні.
з паралельної теми:
В італійському порту заблокували круїзний лайнер через підозри на коронавірус у двох пасажирів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, пише ANSA.
Подружню пару з Гонконгу ...
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3172788