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 Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я

Для тих, хто не відвідував провінцію Ухань, а був в іншій частині Китаю, спілкувався з китайцями чи отримував посилки з цієї країни, шанси підхопити захворювання мінімальні.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це новий коронавірус, який не був відомий науці раніше. Він належить до так званих емерджентних інфекційних захворювань, тобто, тих інфекційних захворювань, які виникають. Щодо нього мало інформації, тому прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я, як і інших медичних установ, які займаються питаннями вірусології, оновлюються постійно", - розповів Кузін.

За його словами, шанси заразитися у тих, хто не був у китайській провінції Ухань, з якої почав поширюватися вірус, мінімальні.

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"Якщо людина просто відвідувала Китай, була туристом, спілкувалася з китайцями чи отримувала будь-які товари, то у неї мінімальний ризик підхопити захворювання. А от якщо він подорожував до міста Ухань і має важкий гострий респіраторний синдром, то ми рекомендуємо використовувати стосовно хворого швидкі тести, які в 99% дають результат через 3-5 хвилин", - пояснив Кузін.

Ці тести дають змогу визначити, до якої групи належить вірус - А чи В. Тести на визначення саме цього типу коронавірусу зараз розробляє Всесвітня організація охорони здоров'я. В Україні, як і в інші країни, їх можуть доставити через 2-3 тижні.

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"Всі випадки завезеного коронавірусу були підтверджені тільки в референс-лабораторіях ВООЗ, однак ці лабораторії можуть дати відповідь мінімум через три доби. А ці нові тест-системи дозволять нам на національному рівні проводити дослідження на новий коронавірус", - додав Кузін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172886
 
 
 Топ коментарі
 
То бишь тестов до сих пор нет...но зеленое министерство здравоохранения рапортует что все зашибись...и никто не заболел...
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Хуже короновируса только зеленовирус! Распространяется через СМИ и интернет, поражает головной мозг.
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К тому времени, кто останется в живых, позавидуют мертвым!
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То бишь тестов до сих пор нет...но зеленое министерство здравоохранения рапортует что все зашибись...и никто не заболел...
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Дуже добра новина!
Ще два-три тижні в Україні точно НЕ буде віруса!.. Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 769
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Ну тем , кто сегодня из Китая высадился в Борисполе, температуру померяли? Померяли
Чем не тест? Все здоровы Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 953
Пассажиры были в шоке!!! Вот ведь наивные... Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 8376
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К тому времени, кто останется в живых, позавидуют мертвым!
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Что интересно, если попу предложить повязку или Пиплию, то книжонку он швырнет прочь и схватит повязку) Но умничанья и поучений от попов куча, надо бы почитать где-то что эти товарищи думают об эпидемии
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через 2-3 недели?
когда уже закончится инкубационный период?
а где ж так долго они будут... шарохаться?
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Хуже короновируса только зеленовирус! Распространяется через СМИ и интернет, поражает головной мозг.
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Висока вірогідність, що він вже тут.
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28.01.20 08:29
Тест-системы для ускорения диагностики коронавируса будут в Украине в конце недели, - Минздрав

30.01.20 19:22
Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения
Кому верить?))
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Вірити "где та пасрєдіне",як сказав велічайший лідєр мірового масштаба.
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Врядли они понадобятся к тому времени.
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"Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели",

а до тех пор случаев заболевания в стране не будет ...
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Я побачила одразу, що його не стало, але не питала чому...
Подумала, що це дещо болюча для вас тема.
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"Носители нового коронавируса плюются в других людей в общественных местах, преднамеренно передавая возбудители пневмонии, зараженные новым коронавирусом, ставят под угрозу общественную безопасность"

О це по-китайськи. Хоча, більше схоже на по-парашинськи...

https://bykvu.com/ru/bukvy/v-kitae-vveli-ugolovnuju-otvetstvennost-za-otkaz-ot-karantina-ili-gospitalizacii/
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Теж була в шоці від тої новони.Плюються на лікарів,що їх лікують,ризикуючи своїм життям.Може той короновірус якось і на мозок впливає?Бо при здоровому розумі таке не творять
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а где крики про Супрун - доктор Смерть....?
Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 2718

мы все умрем - оставьте надежды....
помните?

«Слугу народу» Павла Павліша спіймали на переписці про «нахабний поділ бюджету» із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом

«Тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить».
Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 3374

Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 1913
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Репост с укрправды, какой-то чувак поясняет в комментах:"для диагностики не нужны специальные «анализаторы». Не надо представлять их себе как какие-то фантастические приборы, которые надобно выписывать из Британии и т.д. Первичная диагностика проводится с помощью полимеразной цепной реакции с реверс-транскрипцией (рабочий протокол опубликован 5 дней назад https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31992387). Для этого протокола потребуется несколько наборов специальных реактивов, которые стоят все вместе пару тысяч евро (их хватит на 100-200 реакций анализа, они доступны для свободной покупки во многих украинских компаниях, специализирующихся на продаже реактивов для биотех индустрии) и амплификатор (прибор, который по умолчанию должен стоять в каждой епидемстанции - в свое время (2009) Юлька неплохо хайпанула на закупке десятков таких приборов для нужд народной медицины). На анализы образцов крови этих 150 человек ушел бы день работы; потом их бы следовало подержать дней пять на карантине и повторить анализ еще раз (на случай если концентрация частиц вируса в образцах на момент первого анализа была слишком низкой)."
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Для этого протокола потребуется несколько наборов специальных реактивов, которые стоят все вместе пару тысяч евро



січас нікто нє может в Моз такую суму пропустіть мімо "роспісі бюджета'..
ето ж нє прємії министра и ейо замєстітєлєй!
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До чого МОЗ вчора було на всі 100 % готові? Схема по дерибану із фарм компаніями?
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"ОПЕРАТИВНО "((((((((((((

что бы так дела открывали на воровство и взяточничество ,,, СКОТЫ !!!!!!!!
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Через 2-3 неділі тести вже можливо і не потрібні будуть
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Cегодня днём в Civitavecchia был остановлен круиз - пароход. У подозрительных китайцев с температурой были взяты анализы для тестов. Передали, что во второй половине дня результаты будут готовы. И никаких 2 -3 недель.
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Вроде бы пишут, что первичные анализы негативные. Так-то на
севере еще один случай есть, о нем пока никакой информации.
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Только что передали "Мedici di laboratorio escludono Coronavirus". Врачи лаборатории исключают Коронавирус.
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Итальянцы делают, как я описал постом выше. Это несколько
часов работы.
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там не знищували біолабораторії як неприбуткові останні роки...
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блалабла...виявлено...18 країн...в Україні не зафіксовано... блалабла... давайте зміряєм температуру.... тести будуть за 2-3 тижні... не смішно.
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Мене, особисто, більш непокоїть 'зелебеня-вірус'! Є якась вакцина проти *уйло-квартальної пошесті?!
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Заметьте, Центро ОБЩЕСТВЕННОГО здравохранения. А министерство во главе со Скалецкой отрапортовало, что у них все готово
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Для них вже все готово. А для народа так він богатий. Це слуги бідні!
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Через 2-3 неділі коли вони вже на йух не потрібні будуть...
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Украинцы стали такими скептиками - никому ни во что не верят! Довели правители страну до каления.
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Два-три тижні доки тести прибудуть в Україну. Ще два - три тижні доки їх розвезуть по лікувальних закладах і лабораторіях. Ще вісім-дванадцять тижнів на підготовку і акредитацію діагностичних лабораторій . Ще п'ять тижнів на усунення недоліків. Разом виходить десь 6 місяців. Тепер ще 6 місяців на підготовку, перепрофілізацію і забезпечення роботи медичного персоналу з коронавірусної інфекцією. Разом виходить 12 місяців, або рік. А через рік завезені тести вже непридатні до використання. Отже, все потрібно починати спочатку. А тим часом або спалах закінчиться, або вже не буде кого і кому лікувати.... Зашибісь аднака виходить 😕
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вам же ніби пояснили..
всі незрозумілі випадки-писати як "смерть від ОРВі' з обов'язковим повідомленням Пенсійного Фонду.. Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2272
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Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я


обіцяли за тиждень-два..
але інші країни пояснили-'довбо..би,нам самим потрібно..хто вам винен,що знищили власну епідеміологію і виробництво вакцин'
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Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 8979Для тих, хто не відвідував провінцію Ухань, а був в іншій частині Китаю, спілкувався з китайцями чи отримував посилки з цієї країни, шанси підхопити захворювання мінімальні. Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2677
з паралельної теми:

В італійському порту заблокували круїзний лайнер через підозри на коронавірус у двох пасажирів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, пише ANSA.
Подружню пару з Гонконгу ...
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3172788
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