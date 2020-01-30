 Японія виділила 340 тис. дол. на реалізацію в Україні шести проєктів у галузі охорони здоров'я

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Уряд Японії розпочав в Україні програму "Кусаноне" у 2003 році, і відтоді профінансовано реалізацію 144 проєктів на загальну суму 10 млн доларів у сферах охорони здоров’я, соціального захисту тощо. Нинішні шість проєктів стосуються модернізації медичного обладнання.

Так, в межах проєкту буде закуплено реанімаційний монітор та дві інфузійні станції для відділення серцево-судинної хірургії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Також буде оновлено обладнання у приймально-діагностичному відділенні лікарні міста Бердянськ Запорізької області. В межах проєкту буде закуплено відеогастроскоп, електрохірургічний апарат, аспіратор, щипці для біопсії. Для Центральної міської лікарні міста Нова Каховка Херсонської області в межах проєкту буде закуплено ультразвукову діагностичну систему експертного класу.

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Для Шосткинської центральної районної лікарні Сумської області в межах проєкту буде закуплено реанімаційну систему для новонароджених, аспіратор, лампу для фототерапії, двошприцевий інфузійний насос. В Красилівській центральній районній лікарні Хмельницької області в межах проєкту буде закуплено відеогастроскоп, відеоколоноскоп, бронхоскоп.

Ще один проєкт стосується покращення санітарних умов в дитячому соціально-реабілітаційному центрі "Надія" міста Лубни Полтавської області, в межах проєкту буде здійснено утеплення стін, монтаж водостічної системи, ремонт цоколя та відмостки.

Також посол Такаші повідомив, що до кінця березня цього року уряд Японії планує підписати грантові угоди про реалізацію ще шести проєктів.

Від початку встановлення дипломатичних відносин Японія надала Україні допомогу на загальну суму 3,1 млрд. дол. Зокрема, з березня 2014 року Японія надала Україні фінансову підтримку для стабілізації та стимулювання реформ в Україні на загальну суму 1,87 млрд. дол.