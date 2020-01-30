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Все про:медицина (836) допомога (982) Японія (184)

 Японія виділила 340 тис. дол. на реалізацію в Україні шести проєктів у галузі охорони здоров'я

У Києві в резиденції посла Японії в Україні Кураї Такаші в четвер, 30 січня, відбулося підписання грантових угод із благодійними та громадськими організаціями, які реалізовуватимуть 6 проєктів у сфері охорони здоров’я та соціального захисту. Загальна сума для реалізації цих проєктів становить 340 тисяч доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Уряд Японії розпочав в Україні програму "Кусаноне" у 2003 році, і відтоді профінансовано реалізацію 144 проєктів на загальну суму 10 млн доларів у сферах охорони здоров’я, соціального захисту тощо. Нинішні шість проєктів стосуються модернізації медичного обладнання.

Так, в межах проєкту буде закуплено реанімаційний монітор та дві інфузійні станції для відділення серцево-судинної хірургії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Також буде оновлено обладнання у приймально-діагностичному відділенні лікарні міста Бердянськ Запорізької області. В межах проєкту буде закуплено відеогастроскоп, електрохірургічний апарат, аспіратор, щипці для біопсії. Для Центральної міської лікарні міста Нова Каховка Херсонської області в межах проєкту буде закуплено ультразвукову діагностичну систему експертного класу.

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Для Шосткинської центральної районної лікарні Сумської області в межах проєкту буде закуплено реанімаційну систему для новонароджених, аспіратор, лампу для фототерапії, двошприцевий інфузійний насос. В Красилівській центральній районній лікарні Хмельницької області в межах проєкту буде закуплено відеогастроскоп, відеоколоноскоп, бронхоскоп.

Ще один проєкт стосується покращення санітарних умов в дитячому соціально-реабілітаційному центрі "Надія" міста Лубни Полтавської області, в межах проєкту буде здійснено утеплення стін, монтаж водостічної системи, ремонт цоколя та відмостки.

Також посол Такаші повідомив, що до кінця березня цього року уряд Японії планує підписати грантові угоди про реалізацію ще шести проєктів.

Від початку встановлення дипломатичних відносин Японія надала Україні допомогу на загальну суму 3,1 млрд. дол. Зокрема, з березня 2014 року Японія надала Україні фінансову підтримку для стабілізації та стимулювання реформ в Україні на загальну суму 1,87 млрд. дол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172885
 
 
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ага, для феофании что то новенькое закупят)
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Японія викинула гроші на вітер , ні на машини та палаци наших безграмотних та безвідповідальних посадовців від медицини
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Японец улыбается, он наивен,думает что тут Япония и средства действительно пойдут на здравоохранение
Большая часть этих средств пойдет на обогащение чиновников из минздрава

Только вчера писали про дерибан 22 миллионов грантов на здравоохранение от США
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Можна вважати , що всі ці гроші до останнього центра вже в кишенях "слуг урода"
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японци. умнейшие люди планеты. верят в Украинскую реформу бред какойто. наша реформа это министерства комиссии комитеты подкомитеты рады и тд. по отмыванию этих денег и не более того
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О,для нищей богатыревой денег япошки подкинули.
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Заберите назад,не время еще годика через 4 мона
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