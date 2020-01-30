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 Політика України
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Все про:МЗС (2012) Пристайко (345) Помпео (198)

 Обороноздатність, реформи, інвестиції, - стало відомо, про що говоритимуть Помпео і Пристайко

Міністерство закордонних справ анонсує завтрашні переговори глави міністерства Вадима Пристайка і держсекретаря США Майка Помпео.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч дипломатів запланована на 9.30.

"Під час зустрічі буде обговорено питання подальшої політичної взаємодії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, зміцненню обороноздатності, просуванню внутрішніх реформ у нашій державі, розвитку економічного та інвестиційного співробітництва", - сказано в повідомленні.

Після завершення переговорів Вадим Пристайко і Майк Помпео покладуть квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну", зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося, Помпео відвідає Україну з візитом 30-31 січня.

Також у п'ятницю, 31 січня, відбудеться його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми з великим оптимізмом чекаємо цієї зустрічі: вона стане просуванням у розвитку відносин України і США, - Єрмак про візит Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172883
 
 
 Топ коментарі
 
Обороноспособность вообще смешно, армия давно в окружении, на передке враги кацапы, а в тылу предатели, ватники и такие же враги малороссы которые только и ждут отмашки шоб побежать на рихвирендум о жрубе с Рациюшкой...Нет никакой боеспособности, хватит врать самим себе.
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Немели чушь -- мозги у тебя в окружении Обороноспособность, реформы, инвестиции, - стало известно, о чем будут говорить Помпео и Пристайко - Цензор.НЕТ 5649
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зебуины, а помните? а мы вас предупреждали еще весной....

Обороноспособность, реформы, инвестиции, - стало известно, о чем будут говорить Помпео и Пристайко - Цензор.НЕТ 3084
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Хто ж там підслуховував , чи..піднюхівав??
🤗
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Обороноспособность вообще смешно, армия давно в окружении, на передке враги кацапы, а в тылу предатели, ватники и такие же враги малороссы которые только и ждут отмашки шоб побежать на рихвирендум о жрубе с Рациюшкой...Нет никакой боеспособности, хватит врать самим себе.
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Трамп, трамп, трамп - а сказки пусть этот чувак с лицом доверчивого дятла зелебобам рассказывает, которые все "покращення" ждут не дождуться и светлеют ихние лица день ото дня)))
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Помпео скажет, что в США землю продают не больше 50 га, людям имеющим не менее 5 лет стажа работы в сельском хозяйстве.
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А который с короной. Еще вирусом именуется. Как бы и не интересует шан. господ-панов?
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Помпео будет разговаривать с пустым местом? Пристайка это же никто...ноль без палочки....одно только название министр иностранных дел...а на деле ноль...
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ЗЕ готов принимать в любой позе, и по самые помидоры

Зеленский в Юрмале: "Украина как порноактриса, которая готова принимать с любой стороны"
Зеленский в Давосе: "Украина хорошая страна, но недолюбленная, нам надо инвестиции, дайте кто-нибудь".
Обороноспособность, реформы, инвестиции, - стало известно, о чем будут говорить Помпео и Пристайко - Цензор.НЕТ 9485
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зебуины, а помните? а мы вас предупреждали еще весной....

Обороноспособность, реформы, инвестиции, - стало известно, о чем будут говорить Помпео и Пристайко - Цензор.НЕТ 3084
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Когда уже Барыгу посадят! Вместе с его ботами и фигурантами!
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