 Правопорушникам з ДБР і їхнім замовникам не потрібні свідчення Порошенка, - адвокат Головань

Про це адвокат Порошенка Ігор Головань написав у своєму блозі на УП, інформує Цензор.НЕТ.
Головань повідомив, що 29 січня був змушений письмово, під канцелярський штамп, нагадати співробітникам ДБР, що п'ятий президент України Петро Порошенко до 3 лютого включно перебуває у відрядженні за межами України, а тому з передбачених законом поважних причин не зможе з'явитися для допиту як свідок.
"У ДБР про це і так знають, адже про поїздку Порошенко повідомив начальника відділу Корецького ще 20 січня, коли приїздив особисто повістки отримувати. І тоді ж наполягав на проведенні допитів у всіх провадженнях 24 січня. Однак 24 січня чотири години слідчі ДБР витратили на порожні та абсурдні запитання у провадженні про Мінські угоди", - зазначив адвокат.
На його думку, "правопорушникам з ДБР і їх замовникам" не потрібні показання свідка Порошенка. Власноручні показання Порошенка з усіх відомих проваджень слідчим ДБР передані ще у вересні 2019 року.
"Вкорінене під дахом ДБР угруповання вже не криючись намагається створити перешкоди діяльності державного діяча Петра Порошенка, перетворюючи кожен виклик на допит на провокаційне шоу. І за це доведеться відповідати", - заявляє Головань.
Таку думку директор Євроазійської демократичної ініціативи Пітер Залмаєв висловив в ефірі "Прямого".
"Якщо евроінтегація залишається офіційним законом країни, офіційним курсом країни, то ось ці нитками білими шиті спроби переслідування колишнього президента, в тому числі з боку представників попередньої влади, влади Януковича, - скажімо так, нічим добрим не відгукнеться Україна", - впевнений він.
За його даними, європейські парламентарі вже готують відповідну резолюцію.
"І я б не виключив, що протягом кількох місяців ми побачимо дуже серйозний дипломатичний демарш проти України, якщо цього переслідування не буде покладено край", - наголосив Залмаєв.
https://prm.ua/********-ochikuye-diplomatichniy-demarsh-zalmayev-pro-peresliduvannya-poroshenka/
Між іншим, ви, зелібоби, вже всі обісралися. Ви, щоправда, хотіли обісрати порохоботів - але сталось, як сталось.
«Зеленский - это временная передышка.
Хотя то, что он делает, во многом противоречит национальным интересам Украины».