EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  3327  111
Все про:Порошенко (8195) ДБР (827) Головань Ігор (31)

 Правопорушникам з ДБР і їхнім замовникам не потрібні свідчення Порошенка, - адвокат Головань

У ДБР не цікавляться свідченнями п'ятого президента України Петра Порошенка, там зацікавлені тільки у створенні перешкод діяльності політика.

Про це адвокат Порошенка Ігор Головань написав у своєму блозі на УП, інформує Цензор.НЕТ.

Головань повідомив, що 29 січня був змушений письмово, під канцелярський штамп, нагадати співробітникам ДБР, що п'ятий президент України Петро Порошенко до 3 лютого включно перебуває у відрядженні за межами України, а тому з передбачених законом поважних причин не зможе з'явитися для допиту як свідок.

"У ДБР про це і так знають, адже про поїздку Порошенко повідомив начальника відділу Корецького ще 20 січня, коли приїздив особисто повістки отримувати. І тоді ж наполягав на проведенні допитів у всіх провадженнях 24 січня. Однак 24 січня чотири години слідчі ДБР витратили на порожні та абсурдні запитання у провадженні про Мінські угоди", - зазначив адвокат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ

На його думку, "правопорушникам з ДБР і їх замовникам" не потрібні показання свідка Порошенка. Власноручні показання Порошенка з усіх відомих проваджень слідчим ДБР передані ще у вересні 2019 року.

"Вкорінене під дахом ДБР угруповання вже не криючись намагається створити перешкоди діяльності державного діяча Петра Порошенка, перетворюючи кожен виклик на допит на провокаційне шоу. І за це доведеться відповідати", - заявляє Головань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішній допит в ДБР був одним із найабсурдніших за всю мою кар'єру, - адвокат Порошенка Новіков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172879
 
   
 Топ коментарі
 
Вернеться настоящий Президент и эта шаражка будет расформирована а все эти экземпляры если не сбегут как обычно, будут осуждены!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Спроби переслідування п'ятого президента Петра Порошенка, в тому числі з боку представників режиму експрезидента Віктора Януковича, нічим добрим не відгукнуться Україні.
Таку думку директор Євроазійської демократичної ініціативи Пітер Залмаєв висловив в ефірі "Прямого".
"Якщо евроінтегація залишається офіційним законом країни, офіційним курсом країни, то ось ці нитками білими шиті спроби переслідування колишнього президента, в тому числі з боку представників попередньої влади, влади Януковича, - скажімо так, нічим добрим не відгукнеться Україна", - впевнений він.
За його даними, європейські парламентарі вже готують відповідну резолюцію.
"І я б не виключив, що протягом кількох місяців ми побачимо дуже серйозний дипломатичний демарш проти України, якщо цього переслідування не буде покладено край", - наголосив Залмаєв.
https://prm.ua/********-ochikuye-diplomatichniy-demarsh-zalmayev-pro-peresliduvannya-poroshenka/
 показати весь коментар
 
 
ну, і шо з того?
Між іншим, ви, зелібоби, вже всі обісралися. Ви, щоправда, хотіли обісрати порохоботів - але сталось, як сталось.
 показати весь коментар
 
Не скромничай, обсираться - это у вас традиция! Правопорушникам з ДБР і їхнім замовникам не потрібні свідчення Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3074
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Єсли бы Петр Прошенко остался на второй президентский срок, украинцев ждало бы «кровавое побоище, война была бы уже везде».

«Зеленский - это временная передышка.

Хотя то, что он делает, во многом противоречит национальным интересам Украины».
 показати весь коментар
 
 
Количество погибших в январе 2018 - 6 человек. В январе 2020 - уже 14 человек. "Передышка", твою дивизию.
 показати весь коментар
 
 
А ты про 15, 16, 17 год не хочешь вспомнить?
 показати весь коментар
 
Я как раз хорошо помню эти года, особенно состояние армии в 14-16 годах. И сколько территории Донбасса было занято рашей при приходе Пороха во власть и сколько осталось оккупированный при его уходе. Вот только сколько территории Донбасса бубочка освободил ценой таких жертв? Или лучше спросить сколько бездумно отдал территории Украины?
 показати весь коментар
 
Хочет, но в отличие от тебя не сравнивает начало и стабилизацию. ПНХ.
 показати весь коментар
 
Ты из какой палаты, 3 года называть "началом"? Правопорушникам з ДБР і їхнім замовникам не потрібні свідчення Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6116
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору