 Від початку доби 30 січня ворог 4 рази порушив перемир'я, поранено одного нашого воїна, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресцентру штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Березове, застосувавши гранатомети різних систем.
По захисниках Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог тричі стріляв з артилерійських систем калібру 122 мм - 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 12 мін і 82 мм - 13 мін.
Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли.
Сьогодні, 30 січня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення".
https://www.youtube.com/watch?v=AhAxi9Vy5i4
украинцы дали 1 трлн дол валюты москве
Bihus.info @bihusinfo
Зеленський в інтерв'ю сказав, що «кількість обстрілів значно скорочується».
Насправді це не так. Ми фактчек'нули звіти ОБСЄ, і виявили, що кількість обстрілів загалом збільшилася. Збільшення обстрілів підтвердив і міністр МЗС Вадим Пристайко.