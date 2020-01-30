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Все про:обстріл (5931) Донбас (13154) операція Об'єднаних сил (2005)

 Від початку доби 30 січня ворог 4 рази порушив перемир'я, поранено одного нашого воїна, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Березове, застосувавши гранатомети різних систем.

По захисниках Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог тричі стріляв з артилерійських систем калібру 122 мм - 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 12 мін і 82 мм - 13 мін.

Читайте також: Одного українського воїна поранено на Донбасі, від початку доби найманці РФ двічі обстрілювали позиції ЗСУ, - Міноборони. ВIДЕО

Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли.

Сьогодні, 30 січня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172875
 
 
 Топ коментарі
 
В ПАСЕ смотрят на "величайшего" лидера мира и думают "А оно нам что, больше нужно, чем ему?". Бубочка хоть раз там появился, не говоря уже о том, что бился за Украину и ее интересы, аки лев?! Он вел себя скорее, как осел без роду без племени. И все просрал.
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Мощная речь ГОНЧАРЕНКО. Россияне продолжают убивать, но в ПАСЕ готовы за гроши продать души людей

https://www.youtube.com/watch?v=AhAxi9Vy5i4
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В ПАСЕ смотрят на "величайшего" лидера мира и думают "А оно нам что, больше нужно, чем ему?". Бубочка хоть раз там появился, не говоря уже о том, что бился за Украину и ее интересы, аки лев?! Он вел себя скорее, как осел без роду без племени. И все просрал.
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Украинскому Воину полного выздоровления! Украинский народ.
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за 28 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол. это говраздо больше ВСЕГО бюджета армии Москвы, причём бюджет в РУБЛЯХ. а не валюте. а это огромная разница.
украинцы дали 1 трлн дол валюты москве
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на чхати на гребану маскву, нехай у пеклі палає!!!!
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не може до тями прийти від "головокружительных успехов" )))
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звик на сцені брехати, то і бреше. Іноді таке враження, що він і досі поводиться так само, як поводився у своїх тупуватих шоу.
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Bihus.info @bihusinfo

Зеленський в інтерв'ю сказав, що «кількість обстрілів значно скорочується».
Насправді це не так. Ми фактчек'нули звіти ОБСЄ, і виявили, що кількість обстрілів загалом збільшилася. Збільшення обстрілів підтвердив і міністр МЗС Вадим Пристайко.
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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