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Все про:хабар (2873) Київ (6893) Правоохоронні органи (706) СБУ (5085) чиновник, урядовець (529)

 У Києві чиновника комунального підприємства затримали під час одержання 24 тис. грн хабаря за узгодження розміщення реклами, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ викрили в систематичному отриманні хабарів головного енергетика комунального підприємства з обслуговування житлового фонду одного з районів Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві чиновника комунального підприємства затримали під час одержання 24 тис. грн хабаря за узгодження розміщення реклами, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив схему одержання хабарів від місцевих приватних підприємців за погодження дозвільної документації на розміщення зовнішньої реклами. Вартість корупційних послуг залежала від розмірів, кількості банерів і місця їхнього розташування.

Затримали зловмисника у службовому кабінеті під час одержання від місцевого бізнесмена заключної частини хабаря - 24 тис. гривень за розміщення рекламного носія на фасаді багатоповерхового будинку.

У Києві чиновника комунального підприємства затримали під час одержання 24 тис. грн хабаря за узгодження розміщення реклами, - СБУ 02

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У Києві чиновника комунального підприємства затримали під час одержання 24 тис. грн хабаря за узгодження розміщення реклами, - СБУ 03

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Також читайте: У Львові кіберполіція викрила забудовника в шахрайських схемах на 48 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172873
 
 
 Топ коментарі
 
В этой стране хоть один чиновник есть что не ворует?Или это сословие нужно уничтожить как класс что бы страна жила нормально ?
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сидят же такие гниды годами и ничего их не берет уродов....
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Еще бы занялись провайдерами, которые в ЖЕУ каким-то образом согласовывают работы без проектов на прокладку кабель-каналов слаботочки в жилых домах, уродуют парадные каждый своим кабель-каналом и щитками (Триолан, Ланнет, Киевстар), дырявят где-попало и ваварварским способом перекрытия и несущие стены, подключаясь незаконно к электросети дома.
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В этой стране хоть один чиновник есть что не ворует?Или это сословие нужно уничтожить как класс что бы страна жила нормально ?
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для Бужанских это поди даже на отрыжку не хватит...
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Систематически воровать можно только под прикрытием, в том числе и правоохранителей...
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к сожалению это как спид или сифилис - если кто заражен уже не вылечить.
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так и я о том же ,нам надо нанять боевого хомяка из С .Кореи в презы , что бы он навел порядок своими методами без советов венецианской комиссии , и уменьшил поголовье нашей ыыыылиты,что бы страна начала жить нормально
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Тролль внушает украинцам о необходимости репрессий.
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советует выполнять закон,за преступление неизбежность наказания,а не хлопки по попке ай я яй
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Будь де. Будь коли. Це форма існування чиновників.
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точно..................................................................................................................................................... пппппппь всегда,
пппппь везде,
до дней последних донца,
пппппь -
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой -
и солнца!
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сидят же такие гниды годами и ничего их не берет уродов....
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Молодцы
Чиновники сделали себе кормушку с этими вывесками - чтобы согласовать, надо заплатить
Это правда
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С рекламой это вообще отдельная тема. Там поле непаханое. Все изуродовано билбордами, мало того, часто эти конструкции падают при небольших порывах ветра на головы или на проходящий транспорт, и города от этих ' архитектурных форм ' ничего не получают.
Зато попробуй сам прилепить какую-то вывеску даже на свой собственный магазин, тут же прибегут и потребуют деньги- бесплатно можешь клеить только самоклейки на окна- и то не сильно много.
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...и будут брать, пока за подобное 20-тик Жовтых Вод не будет и пожизненного запрета на работу в гос. и коммунальных структурах..все просто... В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ - Цензор.НЕТ 5520 ...но кто же закон такой примет?.. ворюги в Раде или те кто их туда усадил?..шшша.з..... В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ - Цензор.НЕТ 5520..
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Та не буде такого. Бо не буде пристойної заробітної плати за таку роботу. Бо ніде немає. Й, вибачте, й не мусить бути.
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...за какую работу то?..разрешить табличку какую или банер с названием магазина повесить?или не повесить?..тоже металлурги -горняки ***..работники херовы...гнать под зад на работы настоящие, а не иммитацию таковых устраивать...металлург у печки в разы меньше зарабатывает , чем такое чмо кабинетное.. ..весь киев залепили х.з. чем.. В Киеве чиновник коммунального предприятия задержан при получении 24 тыс. грн взятки за согласование размещения рекламы, - СБУ - Цензор.НЕТ 4997..
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Еще бы занялись провайдерами, которые в ЖЕУ каким-то образом согласовывают работы без проектов на прокладку кабель-каналов слаботочки в жилых домах, уродуют парадные каждый своим кабель-каналом и щитками (Триолан, Ланнет, Киевстар), дырявят где-попало и ваварварским способом перекрытия и несущие стены, подключаясь незаконно к электросети дома.
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На фото главный энергетик Керуючей компании Деснянского района. Там все такие.
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Их не брать - их давно судить и расстреливать нужно. или пожизненно.
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Це мабуть тої реклами " Що московія наш партнер"? Хто її замовив і хто її вивісив? Забули, як вони нас мочили і перекрили весь товар, як стояли фури, навіть транзитні? То це такий портнер? Просто в них не вийшло нас задавити. Товар пішов в іншому напрамку - в Європу, і це наш надійний партнер. А за московію треба забути раз і назавжди. Амінь!
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Блин, они еще Новый Год справляют, посмотрите как ярко в комнате.
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