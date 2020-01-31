 5 підприємств заборгували своїм співробітникам майже 700 млн гривень, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, найбільшими боржниками із зарплати є:
- АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" (Суми) - 251 млн грн,
- ПрАТ "Азовзагальмаш" (Маріуполь) - 221 млн грн,
- ДП "Південний машинобудівний завод" (Дніпро) - 134 млн грн,
- ДП "Науково-дослідний інститут "Квант" (Київ) - 53 млн грн,
- ДП "Вугільна шахта "Краснолиманська" (Донецька область) - 30 млн.
"Щодо ситуації з боржниками: це потрібно негайно міняти. У найближчі дні я збираю нараду з керівниками цих підприємств. Ми повністю вирішимо питання невиплат. Люди мають отримати свої законно зароблені гроші. Нараду транслюватимуть на своїй сторінці", - пообіцяв Милованов.
Він зазначив, що в 30 найбільших підприємствах-боржниках діють профспілки. За словами міністра, вони мають не тільки давати дітям працівників квитки на новорічні ялинки, а й займатися реальним захистом співробітників від масових скорочень, травматизму, невиплат заробітних плат.
"Що я прошу зробити людину, якщо їй затримують зарплату? По-перше, перевірити, чи є на вашому підприємстві профспілка. Якщо так - зверніться зі скаргою до неї. Профспілки мають захищати право на оплату праці. По-друге, готуйте звернення до суду . Не треба цього боятися, це сучасний спосіб захистити себе", - написав Милованов.
Також, за його словами, слід звернутися до Держслужби з питань праці.
"Звертайтеся в Держпраці зі скаргами, і це нам дозволить запустити формальний процес вирішення питання від держави", - підсумував він.
Это что ж у них за зарплаты? Коболев нервно курит Витренко
Получается если это задолженность за год (что сомнительно) то это почти 21000грн в месяц, если за полгода (что вероятнее всего) то 42тыс грн у каждого...
а в результате у всех по 5-10тыс остальные пару лямов в месяц дырехтару!
Адам Смит
На сегодня январский план бюджета по доходам выполнен на 60%. Правда, сегодня еще последний день месячных налогов, но обычно на последний день платежи никто не откладывает. Дефицит пока - 26 млрд.
Так что придется "бомбить" газпромовские деньги, или - позор и задержки платежей
а металл в рашке покупать деньга есть?!
Нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість але ми чомусь цього не робимо Було б добре якби люди розуміли і думали про старість заздалегідь - заявила міністр соцполітики
Звірятко, віджерла сраку і морду на народні гроші, ще й знущається над людьми, середня по Україні за 2019р. = 10129грн.
БАРИГА ПОРОШЕНКО ТАК "ПРАЦЮВАВ".((
Когда на завод пришло новое руководство во главе с Владимиром Лукьяненко, стало понятно, что ни работы, ни зарплаты, ни материальных ресурсов на предприятии нет, а есть только долги. «То, что мы сейчас работаем - это деятельность вопреки всем обстоятельствам», - отметил во время встречи с руководителями отделов и цехов генеральный директор АО «Сумское НПО» Владимир Лукьяненко.
Возрождать предприятие не просто, ведь речь идет не только об уплате долгов, выплату зарплат, запуске производства и его модернизации, но и о восстановлении реноме. Предыдущее руководство оказало заводу «медвежью услугу» и испортило репутацию, когда принимались заказы, получали аванс, но готовой продукции так и не отгружали. «Теперь мы кроме уплаты долгов, банковских кредитов должны еще и возвращать авансовые платежи за не выполненную работу, платить штрафы за просрочку. А это тоже значительные суммы. С частью заказчиков нам удается договориться и перенести сроки выполнения заказов на более позднее время, другим приходится возвращать средства », - рассказал Владимир Лукьяненко.