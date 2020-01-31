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Все про:борг (177) заробітна плата (641) Милованов Тимофій (149)

 5 підприємств заборгували своїм співробітникам майже 700 млн гривень, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства найближчим часом проведе нараду з керівниками найбільших боржників із зарплати. Постраждалим від заборгованості радять звертатися до профспілок і готувати позови до суду.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, найбільшими боржниками із зарплати є:

- АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" (Суми) - 251 млн грн,

- ПрАТ "Азовзагальмаш" (Маріуполь) - 221 млн грн,

- ДП "Південний машинобудівний завод" (Дніпро) - 134 млн грн,

- ДП "Науково-дослідний інститут "Квант" (Київ) - 53 млн грн,

- ДП "Вугільна шахта "Краснолиманська" (Донецька область) - 30 млн.


5 підприємств заборгували своїм співробітникам майже 700 млн гривень, - Милованов 01

"Щодо ситуації з боржниками: це потрібно негайно міняти. У найближчі дні я збираю нараду з керівниками цих підприємств. Ми повністю вирішимо питання невиплат. Люди мають отримати свої законно зароблені гроші. Нараду транслюватимуть на своїй сторінці", - пообіцяв Милованов.

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Він зазначив, що в 30 найбільших підприємствах-боржниках діють профспілки. За словами міністра, вони мають не тільки давати дітям працівників квитки на новорічні ялинки, а й займатися реальним захистом співробітників від масових скорочень, травматизму, невиплат заробітних плат.

"Що я прошу зробити людину, якщо їй затримують зарплату? По-перше, перевірити, чи є на вашому підприємстві профспілка. Якщо так - зверніться зі скаргою до неї. Профспілки мають захищати право на оплату праці. По-друге, готуйте звернення до суду . Не треба цього боятися, це сучасний спосіб захистити себе", - написав Милованов.

Також читайте: Заборгованість із зарплат в Україні за рік зросла на 14,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Також, за його словами, слід звернутися до Держслужби з питань праці.

"Звертайтеся в Держпраці зі скаргами, і це нам дозволить запустити формальний процес вирішення питання від держави", - підсумував він.

5 підприємств заборгували своїм співробітникам майже 700 млн гривень, - Милованов 025 підприємств заборгували своїм співробітникам майже 700 млн гривень, - Милованов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172870
 
 
 Топ коментарі
 
Выбору совсем "не було". Мозгов у люмпена не було

5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов - Цензор.НЕТ 218
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та не плакай.. голосували, бо вибору не було.. повторись ситуація ще раз - результат буде той сам 5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов - Цензор.НЕТ 6337
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Выбору совсем "не було". Мозгов у люмпена не було

5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов - Цензор.НЕТ 218
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З урахуванням ваги та об'єму, виходить, що 23 відсотки потрохобєцилів замість рогу наступило вантус))))
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Вот поэтому дибилам избирательноке право противопоказано.
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АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы) - 251 млн грн

Это что ж у них за зарплаты? Коболев нервно курит Витренко
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По гуглу там работает 1000человек.
Получается если это задолженность за год (что сомнительно) то это почти 21000грн в месяц, если за полгода (что вероятнее всего) то 42тыс грн у каждого...
а в результате у всех по 5-10тыс остальные пару лямов в месяц дырехтару!
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Не более 10000 грн. Задолженность за нескольких лет. Порошенко и его кореша системно уничтожал завод. На нем, кроме основной продукции, производили стволы 120 мм для украинских танков на экспорт, и корпуса для некоторых ракет.
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Адам Смит



На сегодня январский план бюджета по доходам выполнен на 60%. Правда, сегодня еще последний день месячных налогов, но обычно на последний день платежи никто не откладывает. Дефицит пока - 26 млрд.
Так что придется "бомбить" газпромовские деньги, или - позор и задержки платежей
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Уже "бомбят". Сегодня уже "бомбанули" 500 млн.баксов. Поэтому курс немного и припал.
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ЮМЗ..."южмаш" - 134 млн. долгов по зарплате...
а металл в рашке покупать деньга есть?!
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Міністр з зарплатою в 200 тис грн дорікнула українців що вони не хочуть збирати на старість
Нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість але ми чомусь цього не робимо Було б добре якби люди розуміли і думали про старість заздалегідь - заявила міністр соцполітики
5 предприятий задолжали своим сотрудникам почти 700 млн гривен, - Милованов - Цензор.НЕТ 6356
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Всьо прально тьотя каже, маладец газдиня. 100тис просрала а 100тис на книжку. Учіться, "«Эконо́мика должна́ бы́ть эконо́мной» (полный текст звучал так: «Экономика должна быть экономной - таково требование времени») - тезис (впоследствии ставший политическим лозунгом), прозвучавший на XXVI съезде КПСС в отчётном докладе Л. И. Брежнева.
Звірятко, віджерла сраку і морду на народні гроші, ще й знущається над людьми, середня по Україні за 2019р. = 10129грн.
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Розібратись у першу чергу потрібно з державними підприємствами. Це так як шахти на Львівщині, "Во Львовской области провели обыски на шахтах: стала известна причина Кроме того, задокументировано случаи длительного отсутствия 40 работников на рабочем месте, тогда как они получали при этом заработную плату, поскольку, согласно табелей учета рабочего времени, якобы работавших под землей. На самом деле при формировании смены под землю опускалось около 10% рабочих.https://www.unn.com.ua/ru/news/1841694-u-lvivskiy-oblasti-proveli-obshuki-na-shakhtakh-stala-vidoma-prichina"
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Лисичанскуголь-ноябрь-декабрь,Первомайскуголь аналогично..а это сотни миллионов ! А еще Львовуголь,Волыньуголь..всего почти 2 млрд
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Сумское НПО готовили к банкротству. Это должно было произойти в мае-июне этого года. (2019).
БАРИГА ПОРОШЕНКО ТАК "ПРАЦЮВАВ".((

Когда на завод пришло новое руководство во главе с Владимиром Лукьяненко, стало понятно, что ни работы, ни зарплаты, ни материальных ресурсов на предприятии нет, а есть только долги. «То, что мы сейчас работаем - это деятельность вопреки всем обстоятельствам», - отметил во время встречи с руководителями отделов и цехов генеральный директор АО «Сумское НПО» Владимир Лукьяненко.
Возрождать предприятие не просто, ведь речь идет не только об уплате долгов, выплату зарплат, запуске производства и его модернизации, но и о восстановлении реноме. Предыдущее руководство оказало заводу «медвежью услугу» и испортило репутацию, когда принимались заказы, получали аванс, но готовой продукции так и не отгружали. «Теперь мы кроме уплаты долгов, банковских кредитов должны еще и возвращать авансовые платежи за не выполненную работу, платить штрафы за просрочку. А это тоже значительные суммы. С частью заказчиков нам удается договориться и перенести сроки выполнения заказов на более позднее время, другим приходится возвращать средства », - рассказал Владимир Лукьяненко.
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