 5 підприємств заборгували своїм співробітникам майже 700 млн гривень, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, найбільшими боржниками із зарплати є:

- АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" (Суми) - 251 млн грн,

- ПрАТ "Азовзагальмаш" (Маріуполь) - 221 млн грн,

- ДП "Південний машинобудівний завод" (Дніпро) - 134 млн грн,

- ДП "Науково-дослідний інститут "Квант" (Київ) - 53 млн грн,

- ДП "Вугільна шахта "Краснолиманська" (Донецька область) - 30 млн.





"Щодо ситуації з боржниками: це потрібно негайно міняти. У найближчі дні я збираю нараду з керівниками цих підприємств. Ми повністю вирішимо питання невиплат. Люди мають отримати свої законно зароблені гроші. Нараду транслюватимуть на своїй сторінці", - пообіцяв Милованов.

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Він зазначив, що в 30 найбільших підприємствах-боржниках діють профспілки. За словами міністра, вони мають не тільки давати дітям працівників квитки на новорічні ялинки, а й займатися реальним захистом співробітників від масових скорочень, травматизму, невиплат заробітних плат.

"Що я прошу зробити людину, якщо їй затримують зарплату? По-перше, перевірити, чи є на вашому підприємстві профспілка. Якщо так - зверніться зі скаргою до неї. Профспілки мають захищати право на оплату праці. По-друге, готуйте звернення до суду . Не треба цього боятися, це сучасний спосіб захистити себе", - написав Милованов.

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Також, за його словами, слід звернутися до Держслужби з питань праці.

"Звертайтеся в Держпраці зі скаргами, і це нам дозволить запустити формальний процес вирішення питання від держави", - підсумував він.