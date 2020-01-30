 Правоохоронці викрили на Сумщині "нафтовий" конвертцентр, збиток від якого становить 8,4 млн

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, загальна сума заподіяних збитків державному бюджету діями групи осіб становить не менше 8,4 млн грн.

У вівторок, 28 січня, проведено 9 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів провадження, в їхніх офісних приміщеннях і автомобілях. Під час згаданих слідчих дій вилучено 9 печаток підприємств, задіяних організаторами у схемі мінімізації податків, 640 тис. грн, понад 4 тис. євро і 6 тис. доларів США, прилад для рахунку готівки, 215 тис. л дизельного пального, 30 тис. л бензину а-92, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.

Наразі досудове слідство за фактом ухилення від сплати податків триває (ч. 3 ст. 212 КК України), до суду направлено клопотання про накладення арешту на речові докази - 113 банківських рахунків 11 підприємств, задіяних у схемі, відкриті в 17 банках, а також на 52 рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України, на яких є суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ.

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