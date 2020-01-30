 Чиновники Держгеокадастру та Обухівської РДА перевели на підставних осіб 42 га заповідника в Конча-Заспі, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівництво районного відділення Держгеокадастру і райдержадміністрації Обухівського району Київської області незаконно перевели з державної у приватну власність 23 земельні ділянки загальною площею 42 га. Землі, які перебувають у ландшафтному заказнику місцевого значення "оз. Конча" і належать до природно-заповідного фонду України, були переоформлені на фізичних осіб, пов'язаних із замовником протиправного відчуження.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Печерський районний суд Києва наклав арешти на 23 земельні ділянки орієнтовною оціночною вартістю 930 млн гривень, що не дало зловмисникам здійснити їхній перепродаж.

Наразі вживаються процесуальні заходи з повернення незаконно відчужених земельних ділянок у державну власність. Триває досудове слідство.

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