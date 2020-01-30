EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  1050  7
Все про:транспорт (410) Шахов_Сергій (44)

 Депутати перевірять на ефективність керівників транспортних держпідприємств.

Депутати перевірять на ефективність всіх керівників транспортних держпідприємств.

Про це заявив народний депутат України Сергій Шахов, коментуючи звільнення керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, Наглядова рада прийняла рішення звільнити Кравцова після засідання Міжфракційного депутатського об'єднання під керівництвом Сергія Шахова, який виступив за техногенну та екологічну безпеку.

В рамках МДО депутати неодноразово заслуховували звіти залізничників про стан рухомого складу, а також встановлювали факти доведення "Укрзалізниці" до злиднів і збитків.

Як відомо, локомотивний парк "Укрзалізниці" у критичному стані: зношеність становить 98%, 3500 одиниць техніки працює ще з радянських часів, 479 одиниць потребують ремонту. Середній вік локомотивів – 39 років, коли середній термін служби становить 30 років. Чому в "Укрзалізниці" приділяють так мало уваги оновленню старих потягів - ще одне відкрите питання.

Читайте також: Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту, яка регулюватиме ціни на перевезення

"Це дешевше і перспективніше (модернізація - ред.), - переконаний Сергій Шахов - з урахуванням того, що через 20-30 років на ринку з'являться ще більш продуктивні локомотиви, ніж ті, які зараз купує УЗ. Deutsche Bahn зараз орієнтується на модернізацію свого локомотивного парку, хоче скорочувати споживання електроенергії і продовжити термін експлуатації поїздів на 15 років. Чому у нас сьогодні немає інструкцій для модернізації підприємств УЗ і галузі в цілому?", - запитує нардеп.

"Ми відправили депутатські запити до президента України, прем'єр-міністру та профільним правоохоронним органам - і нас почули, профільні міністерства і особисто президент веде роботу щодо вирішення порушених нами питань. Результат є - керівника УЗ звільнено. Модернізація і збереження робочих місць має стати основою економічної безпеки країни", - резюмував Сергій Шахов.

Крім того, в рамках Міжфракційного депутатського об'єднання під керівництвом Шахова, 

Які будуть зроблені висновки після робочої зустрічі, стане відомо через місяць - депутати планують ще раз заслухати представників "Укрзалізниці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172860
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Причём тут левые депутаты? Это вопрос правительства, которое от моно-коалиции
 показати весь коментар
 
а кто проверит на эффективность депутатов? С Зеленским пришли, с ним же и уйдут.
 показати весь коментар
 
 
Тёмный Рыцарь, [30.01.20 20:02]
Разумков отказался признавать результаты заседания аграрного комитета, на котором месяц назад, рейдерски снесли все 5 тысяч правок оппозиции.
И нашим пришлось сегодня снова гнать их через комитет.
В связи с этим и возникла истерика в адрес Спикера, и фантазии о замене его на очередного ручного кролика.
Или Колика.
 показати весь коментар
 
изношенность составляет 98%
Депутаты проверят на эффективность руководителей транспортных госпредприятий - Цензор.НЕТ 6823
Потому и зарплата директора ...
 показати весь коментар
 
раньше работник райкома с дипломом физкультурника ( заочно ) был спец по любым вопросам, теперь депутан? ....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору