 Депутати перевірять на ефективність керівників транспортних держпідприємств.

Про це заявив народний депутат України Сергій Шахов, коментуючи звільнення керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, Наглядова рада прийняла рішення звільнити Кравцова після засідання Міжфракційного депутатського об'єднання під керівництвом Сергія Шахова, який виступив за техногенну та екологічну безпеку.

В рамках МДО депутати неодноразово заслуховували звіти залізничників про стан рухомого складу, а також встановлювали факти доведення "Укрзалізниці" до злиднів і збитків.

Як відомо, локомотивний парк "Укрзалізниці" у критичному стані: зношеність становить 98%, 3500 одиниць техніки працює ще з радянських часів, 479 одиниць потребують ремонту. Середній вік локомотивів – 39 років, коли середній термін служби становить 30 років. Чому в "Укрзалізниці" приділяють так мало уваги оновленню старих потягів - ще одне відкрите питання.

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"Це дешевше і перспективніше (модернізація - ред.), - переконаний Сергій Шахов - з урахуванням того, що через 20-30 років на ринку з'являться ще більш продуктивні локомотиви, ніж ті, які зараз купує УЗ. Deutsche Bahn зараз орієнтується на модернізацію свого локомотивного парку, хоче скорочувати споживання електроенергії і продовжити термін експлуатації поїздів на 15 років. Чому у нас сьогодні немає інструкцій для модернізації підприємств УЗ і галузі в цілому?", - запитує нардеп.

"Ми відправили депутатські запити до президента України, прем'єр-міністру та профільним правоохоронним органам - і нас почули, профільні міністерства і особисто президент веде роботу щодо вирішення порушених нами питань. Результат є - керівника УЗ звільнено. Модернізація і збереження робочих місць має стати основою економічної безпеки країни", - резюмував Сергій Шахов.

Крім того, в рамках Міжфракційного депутатського об'єднання під керівництвом Шахова,

Які будуть зроблені висновки після робочої зустрічі, стане відомо через місяць - депутати планують ще раз заслухати представників "Укрзалізниці".