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 Політика України
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Все про:Конституція (307) децентралізація (294) Верещук (48)

 Зміни до Конституції щодо децентралізації має бути внесено цього року, - Верещук

Нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук наголосила на важливості децентралізації, як однієї з небагатьох реально працюючих реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це вона заявила під час круглого столу "Децентралізація 2020. Турборежим" в Інституті Горшеніна.

Верещук назвала "безперечним фактом" необхідність внесення змін до Конституції України у частині децентралізації вже цього року.

"Децентралізація - одна з небагатьох реформ, яка реально працює, і її потрібно просто доопрацювати. Зміни до Конституції повинні бути внесені у 2020 році, це теж здається мені безперечним фактом. Те, якими вони будуть, слід обговорити і сформулювати їх з урахуванням думки представників громад, мерів і Асоціації міст. Усі вони мають дуже багато напрацювань, отриманих на практиці, і точно розуміють, як зробити так, щоб реформа почала працювати і стала потрібною й ефективною на місцях", - сказала вона.

Читайте також: Децентралізацію буде завершено до кінця року, - заступниця голови фракції СН Кравчук

Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації зняли з розгляду для доопрацювання, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172859
 
 
 Топ коментарі
 
Слугиня ЗЄбіла Ясько Єлизавета привітала Толстого з призначенням в ПАРЄ! То ось які настанови були від ЗЄленої Шмарклі - здача інтересів України!

Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук - Цензор.НЕТ 531
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Коли кажуть: "Я люблю Україну, але проголосував за Зеленського"- це вседно, що я люблю дівчат, але сплю з хлопцями.
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вона була успішна при Петі
а зедрисня почала загребущі свої лапи запускати у місцеві бюджети
і вся успішність закінчилася
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Коли кажуть: "Я люблю Україну, але проголосував за Зеленського"- це вседно, що я люблю дівчат, але сплю з хлопцями.
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Слугиня ЗЄбіла Ясько Єлизавета привітала Толстого з призначенням в ПАРЄ! То ось які настанови були від ЗЄленої Шмарклі - здача інтересів України!

Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук - Цензор.НЕТ 531
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підтвердження в студію! фейкометчик хренів!
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ЗЄбанат, про це повідомляється в телеграм-каналі "Темный рыцарь", який пов'язують з нардепом Олександром Дубінським. "Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого", - йдеться в повідомленні.
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О! Для петиков уже Дубина - авторитет. Запишем.
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За это надо ее выгнать из делегации ПАСЕ
Разрушить построенную фсб схему беззащитной Украины
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Це сказало Дубінське - воно грає проти тих, хто проти Бєні, включаючи і СН, - це для справедливості.
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Про децентрализацию гройсман 5 лет говорил.
Вопрос- а зачем трогать КОНСТИТУЦИЮ ? ПЕРЕСТАНЬТЕ ЗАБИРАТЬ НАЛОГИ У МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
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Да всем понятно , что идёт подмена понятий.
Зебилы решили украинцев перехитрить
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Справа в тім що Конституцію не треба чипати. Її потрібно ВИКОНАТИ!
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Зебіли, а як всі ці ваші "перезапуски"? Чому ви в знаєте, що зпюарочатковпна Порошенком децентралізація - "одна з небагатьох реформ, яка реально працює"? І головне - чоми ви своїми "напрацювання и" хочете зніветюяати цю реформу?
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а не пішли б ви НХ, з своїми президентами ( від кравчука до зеленського) та їх дебільними і ганебними рехвормами!!!
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вона була успішна при Петі
а зедрисня почала загребущі свої лапи запускати у місцеві бюджети
і вся успішність закінчилася
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Ху*ло с лугандоном торопит. Понимает, что зебильё до конца года не усидит. Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук - Цензор.НЕТ 2995
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та не даёт клоуну покоя та Конституция, поэтому надо её менять, шоб в каждой области было свое шапито, я вот ***** очень люблю и мечтаю Харьков присоединить к белгородским ******.
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Помпео хочет заставить Зеленского выполнить «Минск» и помочь Трампу - политолог Январь 30, 2020Без рубрикиКомментарии

Чтобы Зеленский мог рассказывать украинцам байки: мол, вот и наши западные партнёры требуют, чтобы Украина выполняла «Минск»…

Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук - Цензор.НЕТ 3613

Коротко про предстоящий визит главы Госдепа Помпео в Киев.
Свои прогнозы на сей счет огласил полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему - Помпео звонил Зеленскому в Оман с целью узнать, что он там делает - Елисеев
Поскольку в рамках «Большой сделки» Трампа-Путина США не лезут в политические вопросы в Украине (западные банкиры и Сорос, распродающие руками Зеленского Украину, - это не линия Трампа), то Помпео выполняет две задачи.
Первая - скоординировать с Зеленским линию поведения Украины во время защиты Трампа от процедуры импичмента. А также добиться четкой позиции Украины в компромате на Байдена.
Вторая - публично поддержать необходимость выполнения Украиной Минских соглашений (в рамках БС Трампа-Путина). Чтобы Зеленский мог рассказывать украинцам байки: мол, вот и наши западные партнёры требуют, чтобы Украина выполняла «Минск».
***
В ходе своего двухдневного визита в Украину, который начинается в четверг, 30 января, государственный секретарь США Майк Помпео намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
Также сообщается, что Помпео намерен выразить поддержку США суверенитету Украины.
«30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.
Как отметил Помпео, во время беседы с Зеленским он, в частности, намерен поднять вопрос европейской безопасности.
В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.
Ранее визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Украину планировался на 3 января этого года, однако он был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке после ликвидации иранского влиятельного генерала вооружёнными силами США.
Фотожаба от Дмитрия Корнейчука
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Че та все взялись конституции переписывать. Не к добру это.
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Какая к черту децентрализация? Скорее ето уплотнение, коллективизация, рейдерство и окупация. В населенных пунктах закрываются больницы и школы и присоеденяют другим населенным пунктам, там где уже все разворовано вплоть до земли. Вокруг Киева где земля дорогая творится полный беспредел. Вопреки мнению жителей большие села присоеденяют к гораздо меньшим селам, чтобы отобрать и раздеребанить землю еще и в ихних селах. Такого беспредела никогда не было.
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Чтоб вы с*ки сдохли со своей децентрализацией, которая на самом деле ето колективизация и *оптимизация*. Как может ета программа называться децентрализацией если все 3 села принудительно присоеденяют в одно с одним гауляйтером назначенным из Киева, который собирает налоги, с одной больницей вместо трех и одной школой.
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Самое интересное и маразматическое в етой *децентрализации*, ето принудительно захватывать и обьеденять села даже не граничащие друг с другом. Главное чтобы олигофрену понравилась земля или предприятие находящееся в другом селе или городке.
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...эта барышня соображает в экономике, равно как и министр-дебил...причем децентрализация, когда одни регионы набиты под завязку полезными ископаемыми и гонят их за кордон без добавленной стоимости во всю олигархи местные , а другие лапу сосать должны и будут при таком подходе, это ж федерализация прикрытая другим словом..одним рапсом и соей не проживешь, даже средне, а это бунты и восстания....не лезли бы неучи в такие вопросы, в которых ни бум-бум...воруете по тихому..продолжайте, пока терпение у народа не кончится.... Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук - Цензор.НЕТ 5738
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Когда вы видели конец терпения у стада овец?
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Що значить "должни"? Кому, з якого приводу?
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потому и должны, что нет ничего больше ни в чернигове том ни тернополе с хмельницким....карпаты дорубят- и тот регион весь сосать будет..янтарь уже на исходе и волынь взвоет...вот и все. Украина выжить и развиваться может только как унитарная и централизованная. Все остальное от лукавого. Московит только и ждет децентрализаций этих и прэ федерализаций и войн не нужно, сами себя ухандокают придурки. Ничему история не учит.
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Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук


будет ***** запихивать в укркаституцыю попутно
мнооого дерьма и незаметно
статус бамбаса впихнет.

тут только арматурапоголове поможет
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...в декабре 13-го...у самого терпение закончилось тогда, после побоища известного.....
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОНСТИТУЦИИ, зеленые придурки !!!
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Зелена децентралізація є фактично централізацією, тобто повним спотворенням того, що робили за Порошенка. І найстрашніше, в ній передбачається можливість особливих статусів. Зелені руйнують Україну, а їх і досі підтримують їх виборці. Для мене це загадка.
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