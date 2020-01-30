 Зміни до Конституції щодо децентралізації має бути внесено цього року, - Верещук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це вона заявила під час круглого столу "Децентралізація 2020. Турборежим" в Інституті Горшеніна.
Верещук назвала "безперечним фактом" необхідність внесення змін до Конституції України у частині децентралізації вже цього року.
"Децентралізація - одна з небагатьох реформ, яка реально працює, і її потрібно просто доопрацювати. Зміни до Конституції повинні бути внесені у 2020 році, це теж здається мені безперечним фактом. Те, якими вони будуть, слід обговорити і сформулювати їх з урахуванням думки представників громад, мерів і Асоціації міст. Усі вони мають дуже багато напрацювань, отриманих на практиці, і точно розуміють, як зробити так, щоб реформа почала працювати і стала потрібною й ефективною на місцях", - сказала вона.
Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.
Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.
Разрушить построенную фсб схему беззащитной Украины
Вопрос- а зачем трогать КОНСТИТУЦИЮ ? ПЕРЕСТАНЬТЕ ЗАБИРАТЬ НАЛОГИ У МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Зебилы решили украинцев перехитрить
а зедрисня почала загребущі свої лапи запускати у місцеві бюджети
і вся успішність закінчилася
Чтобы Зеленский мог рассказывать украинцам байки: мол, вот и наши западные партнёры требуют, чтобы Украина выполняла «Минск»…
Коротко про предстоящий визит главы Госдепа Помпео в Киев.
Свои прогнозы на сей счет огласил полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
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Поскольку в рамках «Большой сделки» Трампа-Путина США не лезут в политические вопросы в Украине (западные банкиры и Сорос, распродающие руками Зеленского Украину, - это не линия Трампа), то Помпео выполняет две задачи.
Первая - скоординировать с Зеленским линию поведения Украины во время защиты Трампа от процедуры импичмента. А также добиться четкой позиции Украины в компромате на Байдена.
Вторая - публично поддержать необходимость выполнения Украиной Минских соглашений (в рамках БС Трампа-Путина). Чтобы Зеленский мог рассказывать украинцам байки: мол, вот и наши западные партнёры требуют, чтобы Украина выполняла «Минск».
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В ходе своего двухдневного визита в Украину, который начинается в четверг, 30 января, государственный секретарь США Майк Помпео намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
Также сообщается, что Помпео намерен выразить поддержку США суверенитету Украины.
«30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.
Как отметил Помпео, во время беседы с Зеленским он, в частности, намерен поднять вопрос европейской безопасности.
В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.
Ранее визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Украину планировался на 3 января этого года, однако он был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке после ликвидации иранского влиятельного генерала вооружёнными силами США.
Фотожаба от Дмитрия Корнейчука
будет ***** запихивать в укркаституцыю попутно
мнооого дерьма и незаметно
статус бамбаса впихнет.
тут только арматурапоголове поможет