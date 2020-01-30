 Справа про розкрадання земель НААН: НАБУ вручило підозри директору і чотирьом високопосадовцям академії. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАБУ, підозри за підписом генерального прокурора України детективи НАБУ вручили протягом 24-29 січня 2020 року.
"Серед підозрюваних: президент НААН (на час вчинення злочину — віцепрезидент); директор Інституту садівництва НААН (на час вчинення злочину — перший віцепрезидент НААН); перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (на час вчинення злочину — віцепрезидент НААН); віцепрезидент – головний вчений секретар НААН (на час вчинення злочину — академік-секретар відділення НААН); директор ННЦ Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова НААН", - йдеться в повідомленні.
При цьому прізвища підозрюваних у повідомленні не вказуються.
За даними НАБУ, дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
"Таким чином загальна кількість осіб, притягнутих до відповідальності за розкрадання особливо цінних земель НААН сягнула 14: стосовно дев’яти з них розслідування закінчено, справа скерована до ВАКС", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ нагадали, що, за даними слідства, впродовж 2013-2014 років посадовці НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою.
"Роль п’яти осіб, яким повідомлено про підозру, у корупційній схемі полягала у тому, що вони як члени президії НААН проголосували за виділення земельних ділянок з числа особливо цінних земель, а згодом оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов’язаних осіб. Зазначені факти є одним із епізодів кримінального провадження щодо розкрадання земель НААН", - повідомили в НАБУ.
Як повідомлялося, раніше прокурори САП погодили повідомлення про підозру семи чиновників у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями НААН в 2013-2014 роках. Йдеться про експрезидента і віцепрезидента НААН, директора, ексзавідувача відділу і завідувача відділу впровадження Науково-навчального центру Інституту землеробства НААН. Також про підозру повідомлені співробітник СБУ і ексначальник управління державного земельного кадастру Головного управління Держземагентства у Київській області.
Пізніше про підозру повідомили ще двох осіб: ексголовного вченого секретаря НААН і ексзаступника начальника Головного управління Держземагентства у Київській області.
За даними САП, ділянки були сформовані в результаті виключення 15,12 га особливо цінних земель ДП "Дослідне господарство "Чабани", ринкова вартість яких на момент переходу в приватну власність становила близько 42,5 млн грн. За клопотанням сторони звинувачення слідчий суддя наклав арешт на всі 144 земельні ділянки.
За что платим налоги?
За что требуют взятки?
Гос служащие не выполняют обязанности?
Государство создает условия?
...
Не може бути, що б вони були "не в курсі".
И отпустите потом как штепу, грымзу.... Они потом еще и бабла с нас поимеют!