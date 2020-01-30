 Восьмирічна дівчинка померла від туберкульозу: батьки не лікували її і змушували ходити до школи, - ЗМІ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
За словами сусідів, дівчинка погано почувалась як мінімум з вересня минулого року. Вчителі неодноразово відправляли її додому лікуватися, тому що дитині ставало погано на заняттях. Але вже через кілька днів батьки приводили дівчинку назад у клас.
До лікарів батьки звернулися тільки коли дівчинка була в тяжкому стані.
"Її принесли непритомною на руках. Туберкульозний менінгіт і туберкульоз легенів", - прокоментувала дитячий лікар-інфекціоніст Кам'янсько-Дніпровської лікарні Ірина Миронова.
Дівчинка померла в реанімації через кілька днів.
Батькам інших школярів офіційну причину смерті не повідомили. Про туберкульоз ті дізналися з власних джерел. Після обстеження учнів, туберкульоз діагностували ще й у шестикласника.
Зараз у ситуації розбирається спеціальна комісія. Батьки інших школярів вимагають роз'яснень та повної дезінфекції школи.
Эта работа тянет на 2-3 тыс?
Так шо наріту нє до тубєркульза било.
Современная медицина к которой мы стремимся и ради которой проводим реформы не направлена на профилактику и оздоровление.
Современная медицина направлена на тупое зарабатывание бабла.
Ну попробуй приведи в школу ребенка без прививки!
Вообще-то перед учебным годом все ученики должны пройти медосмотр и принести справку в школу от педиатра/семейного врача.
То, что родители дебилы - понятно, но в вколе такого не должны были пропустить.
СУПРУН СПРОСТУВАЛА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФЛЮОРОГРАФІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
Страшно еще и то, что дитя могло заразить других учеников в школе. Вот так, от безразличия, родители теряют своих детей. И вот так начинаются эпидемии страшных корей, туберкулезов и еще разных вирусов-бактерий.... Всем на всё наплевать.
у нас есть обязательный медосмотр раз в год для посещения школы в целом, но не для физкультуры
это политика государства в работе
А класний керівник, директор....Повинні були щось робити!
КАЖДЫЙ учитель в этой школе - преступник. Каждый.
препад собрал, на зачете, рефераты студентов и сказал - кто правильно назвет тему своего реферата ставлю зает. содержаниеспрашивать не буду!
Только чуть меньше половины получили зачтено!
Неблагополучная семья... на ребенка всем было насрать, включая родителей...