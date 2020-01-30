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Все про:діти (1801) смерть (3796) Запорізька область (436) туберкульоз (25)

 Восьмирічна дівчинка померла від туберкульозу: батьки не лікували її і змушували ходити до школи, - ЗМІ

Неблагополучна сім'я живе в Кам'янці-Дніпровській Запорізької області. Після смерті школярки туберкульоз виявили ще в одного учня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

За словами сусідів, дівчинка погано почувалась як мінімум з вересня минулого року. Вчителі неодноразово відправляли її додому лікуватися, тому що дитині ставало погано на заняттях. Але вже через кілька днів батьки приводили дівчинку назад у клас.

До лікарів батьки звернулися тільки коли дівчинка була в тяжкому стані.

"Її принесли непритомною на руках. Туберкульозний менінгіт і туберкульоз легенів", - прокоментувала дитячий лікар-інфекціоніст Кам'янсько-Дніпровської лікарні Ірина Миронова.

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Дівчинка померла в реанімації через кілька днів.

Батькам інших школярів офіційну причину смерті не повідомили. Про туберкульоз ті дізналися з власних джерел. Після обстеження учнів, туберкульоз діагностували ще й у шестикласника.

Зараз у ситуації розбирається спеціальна комісія. Батьки інших школярів вимагають роз'яснень та повної дезінфекції школи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172857
 
 
 Топ коментарі
 
А в школе что? Никто ничего не видел...и не знал? Медсестры нет? Осмотров нет?
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Тєлєвізор послєдніє годи в основном про офшори мародьора баригі об'яснял.
Так шо наріту нє до тубєркульза било.
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А в школе что? Никто ничего не видел...и не знал? Медсестры нет? Осмотров нет?
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Вы сначала уточните зарплату той медсестры, а потом и требуйте согласно озвученным цифрам
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клятва гіпократа для медсестри, як прийняття присяги президентом! ні до чого не зобов'язує!
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тобто вона повинна отримувати зарплату тільки за те - що існує така посада. Не влаштовує - нехай звільняється, але свої обов'язки повинна виконувати.
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За 2-3 тысячи (обычно они там на полставки) я бы больше, чем подписи под зарплатной ведомостью не ставил
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а я би і не платив - за що? за підпис який не несе за собою відповідальності?
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Штат подразумевает должность, но ответственность (должна быть) пропорциональна зарплате, которая конкретно в случае школьных медсестер абсолютно ничтожна
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Медсестра или если ее нет зауч директор или кто там еще должны проверять наличие справок в начале учебного года.

Эта работа тянет на 2-3 тыс?

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вона не тільки отримує зарплату у 2-3 тисячі гривень, вона ще вимагатиме пенсії... і за що? за невиконання обов'язків? Те що малі зарплати - треба було думати коли голосували на виборах, коли половина країни поставила на перше місце халяву, пільги, і великі зарплати і не включили свої мізки - щоб мати те все, потрібно добре працювати, і в першу чергу - завершити війну ПЕРЕМОГОЮ.
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Типа если зарплата у нее недостаточная, то пусть все сдохнут, за такие деньги и работать не нужно, да?
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Зарплата низкая. Дальше, что? У диспетчера жд станции- тоже низкая, у водителя троллейбуса низкая. Пустил состав под откос- в суде адвокат заявит- а зарплата у него мол низкая, чего хотите?
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Тєлєвізор послєдніє годи в основном про офшори мародьора баригі об'яснял.
Так шо наріту нє до тубєркульза било.
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Она же наверно кашляла все это время.
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Жаль конечно ребёнка. Но как по мне - это жертва бесконечных медицинских реформ
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При чем реформа? Каким боком она здесь? Что за говно у вас в голове? Где причинно-следственные связи?
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Могу пояснить, но Вам не понравится.

Современная медицина к которой мы стремимся и ради которой проводим реформы не направлена на профилактику и оздоровление.

Современная медицина направлена на тупое зарабатывание бабла.
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Да. Но только тут причины более глубокие, чем просто медицинская реформа. Тут эффективной медицины не может быть в принципе, какие реформы не проводи. Только лохотрон и коммерция на больных. Как и в любой другой сфере - образование, правоохранительная система, ЖКХ, дороги и тд и тп
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Современная медицина, к которой мы стремимся - страховая, направленная на активизацию сознания ответственности за своё здоровье, своевременную диспансеризацию и превентивное лечение болезней. То, что я вижу всю жизнь, меня не устраивает. 2 года назад я жил в Днепре, там реформа заработала, и мне в ней всё понравилось: и принцип работы семейного врача, и редкое направление к узким специалистам, и абсолютная БЕСПЛАТНОСТЬ лечения и медикаментов для моего ребенка. Переехав в Запорожье, где реформа не начала работать до сих пор, я увиджел конченый совок с толпой бабулек в коридорах, живыми очередями и участковыми врачами. Коррумпированность старух-врачевателей, кучу бесполезных платных анализов и назначение антибиотиков ребенку БЕЗ анализов можно опустить. Мне как раз нравится, как было в Днепре, там где реформа начала работать
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погоджуюсь, і в Києві, Сумах реформа Супрун запрацювала - і дуже зручно отримувати медичні послуги. я, моя родина дуже задоволені
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симптомы туберкулеза обязан знать каждый педагог. Медицину педиатрии изучают в пединститутах ДВА ГОДА. Обязаны знать симптомы всех детских болезней и всех основных программных - туберкулез, онкология, ВИЧ. Они экзамен на это сдают. ВСЕ.
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Ага. А до реформ- офигенная медицина была. Прям всем в ооопы дули. Заходишь бывало в поликлинику- а там все врачи откормленные, в регистратуре на тебя никто не плюет а все мило улыбаются. Очередей нет, квалификация дохтуров- на уровне лучших клиник Парижу и Лондону! А прошли реформы- и все как корова языком слизала!
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а в школі всі незрячі та глухі?! класний керівник сліпий і глухий, директор....?! прийшли часи похї"зма до доль оточуючих, як дорослих, так і дітей!
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чтобы пох...изм прошел обществу нужен очередной зашквар, как-то пожар либо смерть ребенка от недосмотра-голода-болезни, вот тогда начинается бурная деятельность по проверкам и предупреждениям в будущем
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Для этого существуют профосмотры! Но из за идиотских "мед реформ и беспрерывного обучения врачей" , врачам некогда заниматься пациентами!
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врачам теперь пох..й пациенты, главное - шоб была декларация, спрун пиклюеться за кожного громадянина
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та Супрун вже більше як пів-року ні про кого не пИклюється..... тепер є молода і зелена команда-реформаторів спеціалістів, підсилена професіоналами з партії ригів - ті вміло лікували пацієнтів таблетками з крейди.
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Да? такой умный
Ну попробуй приведи в школу ребенка без прививки!

Вообще-то перед учебным годом все ученики должны пройти медосмотр и принести справку в школу от педиатра/семейного врача.

То, что родители дебилы - понятно, но в вколе такого не должны были пропустить.
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супрун казала шо флюорография це совковий міф
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Вона казала, що своєчасне діагностування туберкульозу за допомогою флюорографиї - це совковий міф.
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Ну, там якщо підозріла флюорографія, у мокротинні кров або легенева тканина то напрявляють на рентгенографію...
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Коли каверна стає такого розміру, що її видно на флюорографії, там вже пора людині інвалідність давати, навіть у випадку, якщо вдасться її врятувати.
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IDIOTO флюху роблять з 14 років! А до цього спец проба - реакція манту. Тобі не робили таке?
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Я робив флюорографію, а манту мені не робили...
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Родители, наверное, лечили ребенка народными средствами. А что, химию пихать какую-то?
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Ніхрена вони не лікували - сказано, що неблагополучна родина. А народними засобами китайці туберкульоз давно лікують. Їх настільки багато, що лікарів-фтізіатрів на всіх не вистачить.
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Они собак жрут. Считается, что собачий жир помогает при туберкулезе.
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Бедное дитя....И тотальное безразличие взрослых
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Кошмар... Двадцать первый век...
Страшно еще и то, что дитя могло заразить других учеников в школе. Вот так, от безразличия, родители теряют своих детей. И вот так начинаются эпидемии страшных корей, туберкулезов и еще разных вирусов-бактерий.... Всем на всё наплевать.
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да туберкулезом так не заражаются, нужно очень длительное общение в закрытом помещении, скажем в течении многих месяцев в одной тюремной камере. хотя конечно напарник по парте, если девочка с ним сидела вместе в районе года - в группе риска. а так-то туберкулезных палочек уйма в легких у любого человека, но они при нормальном иммунитете не развиваются, а вот в организме, ослабленном антибиотиками, сигаретами, алкоголем, излишествами всякими нехорошими..
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А как же она получила справку для допуска на физкультуру?
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шо еще за справка для допуска на физкультуру? я как отец двоих школьников интересуюсь..
у нас есть обязательный медосмотр раз в год для посещения школы в целом, но не для физкультуры
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є справка - звільнення від фізкультури, а не допуску.
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У нас вимагають довідку Рув'є. Дитина присідає 50 разів і сімейний рахує пульс до і після.
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РОДИТЕЛИ ДЕВОЧИ НАВЕРНО ЗА ЗЕЛЕНСКОГО ГОЛОСОВАЛИ!
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Неблагополучная семья - значит бедная, т.е. справку про прохождение не покупали, прививки все делали, на учете , как ребенок с неблагополучной семьи стояли, там еще и медсестра в школе осмотр делала... да, медиков тут учавствовало душ 6 , на разном уровне, зарплаты за выполнение своей работы получали, ребенок кашлял сто процентов постоянно и жаловался на боль в груди. Но... кто виноват - наверное антипрививочники.
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та ладно, медосмотр врачи проводили,
это политика государства в работе
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неблагополучная семья - необязательно прям нищая. алкашня это ж тоже неблагополучная семья. тем более медсестре в райцентре за справку про прививки заплатить вопрос 50-100 гривен. а справки про прохождение медосмотров вроде не продаются, там много врачей, чисто технически это сложно, но скажем среди этих врачей окулист или стоматолог причем? та даже и отоларинголог. к семейному главные вопросы, она должна слушать, на кашель обращать внимание. но при тубике может быть не кашель, а покашливание
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А в школе нет медпункта? Просто этого несчастного ребёнка все хотели сбагрить. Школа на родителей, родители на школу. И все делали вид, что не замечают , что ей плохо. Мало того,знать и распознавать симптомы опасных заболеваний входит в обязанность мёд работников школы,иначе какого они там делают?
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В маленьких школах медпрацівників немає по штату!
А класний керівник, директор....Повинні були щось робити!
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Этого не может быть. Должен быть хоть один человек. Мало ли что может случиться, в школе обычно есть медпункт, без этого школу не откроют.В 21веке ребёнок умирает не в лесу, а окружённый бездушными тварями в школе и такими же тварями дома.
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Представте себе! Может! Школу курирует медработник из ближайшего мед учреждения. Только в школах, где более 1000 учеников есть свой штатный медработник!
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хватит оправдывать преступников. ВСЕ педагоги в пединституте учат симптомы основных болезней, в т.ч. детских, туберкулеза, ВИЧ и рака. ДВА ГОДА. экзамены на это сдают.
КАЖДЫЙ учитель в этой школе - преступник. Каждый.
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Случай из жизни.
препад собрал, на зачете, рефераты студентов и сказал - кто правильно назвет тему своего реферата ставлю зает. содержаниеспрашивать не буду!
Только чуть меньше половины получили зачтено!
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В мене молодша ходить в маленьку школу, всього 300 учнів, так склалось через логістику. Є і лікар і медсестра.
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За навчання скільки плтиш? Школа платна, елітна? Якщо на 300 учні не тільки медсеста, а ще й лікар! Не в Конче Заспа случаем?
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Чернівці, єврейська школа, але євреїв майже не лишилось, на клас по 5-6 дітей виходить, то беруть всіх. Тільки іспит перед першим класом. Плачу так само як і в інших школах, онучка ходить у велику школу, син навіть побільше платить. Єдине що напрягає це іврит, не можу нічого перевірити. А так звичайно підтримка з Ізраілю, кожен учень за час навчання бесплатно побуває в Ізраїлі.
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"єврейська школа" ото з цього і треба було почінати! А то 300 спартанців з усіма зручностями...
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100%
Неблагополучная семья... на ребенка всем было насрать, включая родителей...
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Поки дитина відвідує школу - все норм. От якби вона не відвідувала школу...
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Здесь это нормально, тут нарид такой, принцип "сидеть в ожидании пенсии" - распространенная форма работы. Профессионализм отсутствует у всех работников любой сферы любой формы собственности, начиная от продавцов и заканчивая директорами школ. А еще привычка "замять", "порешать". Принцип "сидеть и не рыпаться" - всё это местные традиции. Если жить жизнь в центральных или северных областях, потом переехать в Запорожскую, Николаевскую или Херсонскую - шаблоны рвутся на мелкие куски, здесь все по-другому, как-то по-совковому, что ли. И еще здесь жесткий аномальный матриархат, только не в классическом его понимании, может так и лучше было бы, а такой, когда мужик молчит, а баба кричит, не на мужика, а на всех вокруг, всегда недовольна и все ей должны. Слепая вера в авторитет возраста иногда поражает. Здесь старый ******* может иметь больше уважения, чем молодой специалист. Не знаю как это описать, нечего здесь ловить
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Про 'авторитет возраста' согласна. Возраст часто единственное, на чем может держаться этот авторитет, ни мозгов,ни денег, ни счастливой личной жизни, ни других атрибутов хоть какой-то мудрости просто нет.
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"Восьмилетняя девочка умерла от туберкулеза: родители не лечили ее и заставляли ходить в школу" - Туберкулез: болезнь бедных захватила Украину
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Тем временем в Запорожье был вопрос закрыть районные поликлиники, или закрыть туб диспансеры,в итоге решили закрыть туб.диспансеры. В то время как Запорожье и область на 1м месте в Украине по туберкулезу. Кроме того врачи в туб.диспансерах здесь абсолютно тупые.В прошлом году умерла девочка которую лечили от туберкулеза несколько лет. Как выяснилось у девочки был рак, и прохлопали его на самой первой стадии.
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Надеюсь ребенок успел заразить родителей и они издохнут смертьб мучительней чем она.
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Это Супруниха говорила о лечении туберкулеза в домашних условиях?
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28 березня 2018. Уляна Супрун: Флюорографія - неефективний спосіб виявлення туберкульозу, зараз найбільш поширений спосіб, щоб визначити, які пацієнти перебувають у групі високого ризику, - це анкетування.





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люди умирают не от туберкулеза, а от того что медикаменты, лечение не доступно
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