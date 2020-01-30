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 Кабмін схвалив законопроєкт про діяльність третейських судів, - Малюська

Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міністерством юстиції законопроєкт щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Ми плануємо створити ефективну систему третейських судів, що має значно розвантажити судову систему, оскільки буде відновлено довіру суспільства до третейського розгляду. Важливо, що у законопроект включено запобіжники, які не дозволять третейським судам сприяти чи бути залученими до рейдерських дій", – заявив Міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, проєкт Закону удосконалює порядок утворення та діяльності третейських судів через посилення вимог до організацій, при яких можуть діяти постійно діючі третейські суди, та розширює повноваження органів третейського самоврядування з метою ефективного здійснення третейського розгляду.

Міністр звернув увагу, що відповідно до представленого законопроєкту діяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу державної реєстрації у встановлений строк, буде припинена у судовому порядку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172856
 
 
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нашим судам верить - шо у вошей рыжыки покупать
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На рахунок розвантажити ви говорили про введення антикорупційного суду і в резульататі нічого не розвантажили і вироків нема.Бла-бла-бла.
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