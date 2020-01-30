 Головні ризики для економіки - відсутність співпраці з МВФ і суди щодо Приватбанку, - Смолій

Він розповів про них під час брифінгу 30 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
За словами Смолія, відстрочка у співпраці з МВФ може негативно позначитися на курсі валют і державному боргу.
"Реалізація цих ризиків може погіршити курсові та інфляційні очікування і ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат", - сказав Смолій.
Він також назвав низку інших ризиків для економіки, серед яких - ескалація конфлікту на Донбасі, зменшення іноземних інвестицій в Україну, введення РФ нових торгових санкцій проти нашої країни, охолодження світової торгівлі і скорочення врожаю зернових через погану погоду.
Нацбанк очікує, що найближчі кілька місяців буде підписано угоду про нову програму співпраці з МВФ. Для цього Раді необхідно прийняти низку законів, які є попередньою умовою для співпраці Фонду з Україною. Серед них - закон, який не допускає повернення ПриватБанку колишнім власникам.
Якщо ж ризики для економіки не реалізуються, то в Нацбанку чекають поліпшення економічної ситуації в Україні. Так, до кінця 2020 року інфляція в Україні не перевищить 5% у річному вимірі, а золотовалютні резерви зростуть до більш ніж $29 млрд. За таких умов Нацбанк планує знизити облікову ставку до 7% річних до кінця 2020 року. Зараз облікову ставку встановили на рівні 11% річних.
Согласно документу, в госбюджете предусмотрена отдельная статья расходов по линии Министерства образования и науки Украины. Название статьи расходов звучит так: "Фонд Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи".1 ярд.
Я не собираюсь обсуждать,как расходовались средства,тем более,что никто не отчитывается о расходах.Сам факт перечисления гос средств в какие-то фонды имеет запашок.
Не прикидывайся, что не можешь найти информацию.
Там, где тебе выгодно, ты её очень быстро находишь.
https://finance.liga.net/ekonomika/article/byudjetnyy-ryvok-desyat-glavnyh-izmeneniy-v-sfere-obrazovaniya
9. В конце 2018 года был основан Фонд президента Украины для поддержки образовательных и научных молодежных программ. Проект предусматривает помощь молодежи в обучении на магистратуре и PhD-программах как в Украине, так и рубежом, а также привлечение иностранных преподавателей для работы в украинских университетах. Статья расходов на фонд - 1 млрд грн. Остается загадкой распределение этой суммы.
Ты меня дебилом считаешь ?
Фонд организован пол-года до статьи, а уже загадки возникли )))
Фонд с какой периодичностью должен отчитываться ? Каждый день ?
может им и жопу вітирать кто-то должен ?
Я за 15 тысяч слесаря не могу найти.
Ты, кстати, тоже каждое мгновение разный
Мне надо, чтобы болгаркой швы зачищал, ровно по размеру трубу отрезал и гайки крутил
Хрен найдешь такого за 15 штук.
Оно придёт, спалит за 10 минут метабовскую немецкую болгарку, растеряет ключи и гайки, напьётся и дальнейшие наши с ним отношения - мои ответы на его тупое "Вы же говорили 15 тысяч, я робыв"
Вы сделали меня вместе !
Iнвестори, лохи, ласкаво просимо!
[ Фото ]
@writetodarkkbot
Добрый день! Порохоботики прибывают!
Заместителем главы налоговой службы Украины на прошлой неделе назначили правую руку Кубива - мелкого афериста Мишу Титарчука.
Он кстати вместе с задниприводным Нефедовым был одним из заместителей Кубива.
Мы точно поменяли Порошенко на выборах????? Вы там что совсем с дуба рухнули???? На фотографиях вместе с дружбаном Березенко, Парубием, Петей и т.д.
Дайте это прочитать Зеленскому!
МВФ за рыночные реформы, за рыночную экономику и против монополизации всех отраслей экономики нашими олигархами. Для этого МВФ дает шаровые кредиты под 2% годовых -фактически беспроцентный кредит, но в обмен на рыночные реформы.
Но нашим олигархам неприемлемы рыночные реформы. Они рушат всю их постсоветскую монопольную систему владения целыми отраслями экономики. Поэтому олигархи и скинулись на сериал "слуга народа" для продвижение во власть Голобородька.
Поэтому сейчас выпускают ОВГЗ под 18%, потому что МВФ не кредитует под 2%, что неминуемо приведет страну к дефолту, и что тоже выгодно олигархам, так как у них сосредоточены миллиардные средства и они докупят оставшиеся в стране активы за копейки.
)))