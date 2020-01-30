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 Економіка
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Все про:МВФ (612) НБУ (514) Смолій (61) Приватбанк (356)

 Головні ризики для економіки - відсутність співпраці з МВФ і суди щодо Приватбанку, - Смолій

Глава НБУ Яків Смолій озвучив ключові ризики для економіки України.

Він розповів про них під час брифінгу 30 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

За словами Смолія, відстрочка у співпраці з МВФ може негативно позначитися на курсі валют і державному боргу.

"Реалізація цих ризиків може погіршити курсові та інфляційні очікування і ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат", - сказав Смолій.

Він також назвав низку інших ризиків для економіки, серед яких - ескалація конфлікту на Донбасі, зменшення іноземних інвестицій в Україну, введення РФ нових торгових санкцій проти нашої країни, охолодження світової торгівлі і скорочення врожаю зернових через погану погоду.

Читайте також: За минулий рік Україна отримала $2,5 мільярда прямих іноземних інвестицій, - НБУ

Нацбанк очікує, що найближчі кілька місяців буде підписано угоду про нову програму співпраці з МВФ. Для цього Раді необхідно прийняти низку законів, які є попередньою умовою для співпраці Фонду з Україною. Серед них - закон, який не допускає повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Якщо ж ризики для економіки не реалізуються, то в Нацбанку чекають поліпшення економічної ситуації в Україні. Так, до кінця 2020 року інфляція в Україні не перевищить 5% у річному вимірі, а золотовалютні резерви зростуть до більш ніж $29 млрд. За таких умов Нацбанк планує знизити облікову ставку до 7% річних до кінця 2020 року. Зараз облікову ставку встановили на рівні 11% річних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172855
 
 
 Топ коментарі
 
А Голобородько с МВФ не сотрудничал!
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Главные риски - два профана в экономике: один на велике, другой на самокате, но оба - зелёные!
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Председателем Украинского культурного фонда является супруга действующего Президента Украины Марина Порошенко. И в 2019 году этот фонд получит 708 млн гривен (708 007,8 тыс. гривен), что почти в 3,5 раза превышает прошлогоднюю сумму в 207 млн гривен.

Согласно документу, в госбюджете предусмотрена отдельная статья расходов по линии Министерства образования и науки Украины. Название статьи расходов звучит так: "Фонд Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи".1 ярд.

Я не собираюсь обсуждать,как расходовались средства,тем более,что никто не отчитывается о расходах.Сам факт перечисления гос средств в какие-то фонды имеет запашок.




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Кто сейчас возглавляет именно этот фонд и сколько из бюджета на этот фонд запланировано в 2020 году ?

Не прикидывайся, что не можешь найти информацию.

Там, где тебе выгодно, ты её очень быстро находишь.
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Вам надо обелить эти фонды,вот и работайте.
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Зачем мне обелять фонд, в совет которого вошла Елена Зеленская ?
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Бюджетный рывок. Десять главных изменений в сфере образования

https://finance.liga.net/ekonomika/article/byudjetnyy-ryvok-desyat-glavnyh-izmeneniy-v-sfere-obrazovaniya

9. В конце 2018 года был основан Фонд президента Украины для поддержки образовательных и научных молодежных программ. Проект предусматривает помощь молодежи в обучении на магистратуре и PhD-программах как в Украине, так и рубежом, а также привлечение иностранных преподавателей для работы в украинских университетах. Статья расходов на фонд - 1 млрд грн. Остается загадкой распределение этой суммы. Головні ризики для економіки - відсутність співпраці з МВФ і суди щодо Приватбанку, - Смолій - Цензор.НЕТ 2987
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Итить-колотить !!!

Ты меня дебилом считаешь ?

Фонд организован пол-года до статьи, а уже загадки возникли )))

Фонд с какой периодичностью должен отчитываться ? Каждый день ?
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3%-вы оптимистка.50% от работающего населения нетрудоустроенны.
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а кто должен трудоустраивать ?

может им и жопу вітирать кто-то должен ?

Я за 15 тысяч слесаря не могу найти.
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Это не безработные,это вполне работающие исключительно на свой карман.
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так ты определись, трудоустроены эти работающие безработные или нетрудоустроены
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Понятие слесарь расплывчато,слесаря разные бывают.
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глубокая мысль.

Ты, кстати, тоже каждое мгновение разный
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Если вы хотите, что бы пресс форму вам резал за 15 000,то не найдёте. Головні ризики для економіки - відсутність співпраці з МВФ і суди щодо Приватбанку, - Смолій - Цензор.НЕТ 6116
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зачем мне пресс и форма ?

Мне надо, чтобы болгаркой швы зачищал, ровно по размеру трубу отрезал и гайки крутил

Хрен найдешь такого за 15 штук.

Оно придёт, спалит за 10 минут метабовскую немецкую болгарку, растеряет ключи и гайки, напьётся и дальнейшие наши с ним отношения - мои ответы на его тупое "Вы же говорили 15 тысяч, я робыв"
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Такая проблема не только у вас,квалифицированные кадры уезжают,остаются дедушки,те кто уже сидит на хорошей зарплате и те у кого руки из ж....... .Придётся перебивать зарплатой.
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при задержке проплат из казначейства на 3 месяца (соответственно, задержке зарплат) это стало невозможным.

Вы сделали меня вместе !
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Як повідомлялось раніше, сумнозвісний очільник Національного банку України Яків Смолій набрехав у деклараціях на 18 мільйонів гривень та дерибанив держбюджет під дахом НБУ, про що свідчать висновки Рахункової палати з огляду на витрати держустанови за 2018 рік. Нагадаємо, протестувальники вимагають, щоби керівників Нацбанку в особі Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової притягли до відповідальності за корупційні схеми.
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Схоже, в НБУ з гідністю назріває чергова кадрова рехворма...
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Дык вот оно чё! Нужно побольше взять у МВФ и проиграть Бене суды. Вот тут и рвонет на подъем экономика!
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ускоряющееся падение промышленности со второго полугодия прошлого года и дефицит бюджета в 80 миллиардов- это уже все ваши, ЗебилЫ, заслуги.

Iнвестори, лохи, ласкаво просимо!
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[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
[ Фото ]
@writetodarkkbot
Добрый день! Порохоботики прибывают!
Заместителем главы налоговой службы Украины на прошлой неделе назначили правую руку Кубива - мелкого афериста Мишу Титарчука.
Он кстати вместе с задниприводным Нефедовым был одним из заместителей Кубива.
Мы точно поменяли Порошенко на выборах????? Вы там что совсем с дуба рухнули???? На фотографиях вместе с дружбаном Березенко, Парубием, Петей и т.д.
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Нащо так багато тексту? Коли відповідь в одному слові! Головний ризик для економіки України в 2020 це Коломойський.
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Туди входить і Пріват, і МВФ, і все інше...
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" Главные риски для экономики - отсутствие сотрудничества с МВФ и суды по Приватбанку,"

Дайте это прочитать Зеленскому!
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Очень бы хотелось,что бы суд проходил гденить в Лондоне.
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МВФ не дает бене забрать приватбанк
МВФ за рыночные реформы, за рыночную экономику и против монополизации всех отраслей экономики нашими олигархами. Для этого МВФ дает шаровые кредиты под 2% годовых -фактически беспроцентный кредит, но в обмен на рыночные реформы.
Но нашим олигархам неприемлемы рыночные реформы. Они рушат всю их постсоветскую монопольную систему владения целыми отраслями экономики. Поэтому олигархи и скинулись на сериал "слуга народа" для продвижение во власть Голобородька.
Поэтому сейчас выпускают ОВГЗ под 18%, потому что МВФ не кредитует под 2%, что неминуемо приведет страну к дефолту, и что тоже выгодно олигархам, так как у них сосредоточены миллиардные средства и они докупят оставшиеся в стране активы за копейки.
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А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...(Je n'ai pas mangé depuis six jours)
)))
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