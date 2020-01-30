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Все про:карантин (81) Ужгород (130) школа (776)

 Усі школи Ужгорода закривають на два тижні на карантин, - міськрада

Від завтра в Ужгороді - карантин у школах. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні протиепідемічної комісії Ужгородської міської ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ужгородської міськради.

Призупинено також заняття в усіх позашкільних закладах: музичних та спортивних школах, гуртках, секціях тощо, не будуть проводитися розважальні та інші масові заходи.

Дитячі садки працюватимуть, там проводитимуть посилені протиепідемічні та медико-санітарні заходи. Вологе прибирання із засобами дезінфекції повинно проводитися в міському громадському транспорті, комплекс заходів передбачено для закладів громадського харчування.

Як зазначив мер Богдан Андрєєв, ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип в Ужгороді погіршилася, епідемічний поріг перевищений. Зазначається, що серед усіх хворих - 804 дітей до 17 років (69,6%), серед дорослих захворюваність зросла несуттєво: 351 випадок порівняно з 305 за тиждень, зазначається і поступове зростання показника госпіталізації.

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Захворюваність дітей шкільного віку зросла в 1,8 рази: з 287 випадків за попередній тиждень до 541 випадку на цьому тижні. Як повідомила начальник управління освіти Ужгородської міської ради Наталія Мухомедьянова, за даними моніторингу на 30 січня в шкільних закладах відсутні 3537 дітей (20,7%).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172854
 
 
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Зачем в Ужгороде школы. Все равно все в Польшу на клубнику уехали. Кстати нужно ввести новые предметы типа клубниковедение и посудомойка
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