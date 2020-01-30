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Все про:авіація (475) Рівненщина (487) аеродром (23) ЗСУ (433)

 Повітряні сили ЗСУ відновлять цього року аеродром оперативного призначення в Дубні, - командування

Уже цього року авіаційна комендатура поблизу міста Дубно (Рівненська обл.) має знайти бойові можливості і приймати авіацію Повітряних сил Збройних сил України.

"Саме сюди перебазується авіакомендатура з міста Луцьк, де тепер розташована Севастопольська бригада тактичної авіації, і потреби в авіаційній комендатурі там немає.

Натомість у Дубно Повітряні Сили отримають ще один діючий аеродром оперативного призначення, куди зможуть сідати літаки та вертольоти військової авіації", - повідомляється на сторінці Командування ПС ЗСУ в соцмережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За словами фахівців логістики Командування Повітряних Сил ЗС України, необхідно провести чимало ремонтно-відновлювальних робіт. Йдеться про злітно-посадкову смугу, стоянку, будівлі забезпечення, комунікації", - зазначають у Командуванні.

"Раніше у Дубно базувався полк бомбардувальників Су-24, який було розформовано ще два десятиліття тому. І лише завдяки присутності військових на фондах колишньої авіаційної частини, вдалося зберегти інфраструктуру аеродрому. Але час та природа робить своє і без фінансових вливань, звісно, ніяк.

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Під час робочого візиту на Рівненщину командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Дроздов та його перший заступник генерал-лейтенант Аркадій Вашутін оглянули матеріальну базу майбутньої авіаційної комендатури та зустрілись із представниками місцевої влади, яка, до речі, обіцяє допомогти військовим авіаторам на новому місці.

"Міський голова Дубна Василь Антонюк запропонував командувачу Повітряних Сил деякі варіанти приміщень для військових в межах міста. Пан Антонюк запевнив, що громада лише сприятиме у створенні всіх умов для комфортного життя військовослужбовців. Йдеться про будівництво дитячого садочку, басейну, і навіть про виділення півтора гектара землі для будівництва житла військовим. Крім того, на рівні міської ради уже працює програма щодо шефської допомоги військовим частинам", - розповіли в Командуванні ПС ЗСУ.

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Повітряні сили ЗСУ відновлять цього року аеродром оперативного призначення в Дубні, - командування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172852
 
   
 Топ коментарі
 
СУКА НАЧНИТЕ УЖЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ Ф16, СКОЛЬКО МОЖНО ЛЕТАТЬ НА СОВКОВОМ ГОВНЕ КОТОРОЕ УЖЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ НЕТ СМЫСЛА!
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вкрай необходимо восстановить аэродром арциз.южная бессарабия в случае подрыва моста через днестровский лиман и воспрещения движения через паланку(молдова) практически оторвана от Украины.
это действительно стратегический аэродром,а не дубно.
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Пора новые свои самолёты строить, под маркой БиШ
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А новые самолёты будут, или как всегда на совдеповских дровах?
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для нових літаків потрібна хороша інфраструктура Воздушные силы ВСУ восстановят в этом году аэродром оперативного назначения в Дубно, - командование - Цензор.НЕТ 4245
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Су-24 принят на вооружение 4 февраля 1975 года.Так оставлю для сведения.
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ті су-24 та міг-21 в мене над головою літали з Дубна
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Аваков для мусоров закупил вертолеты скоро и самолеты закажет. Нужно же быстро перебрасывать своих отморозков-мусоров для подавления протестов.
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Какие ф16?...в Одессе школьный аэродром закрыли. А там были истребители ,перехватчики.,юг Украины готовим к новоросии да зебилы.
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.. что в Одессе уже нет аэропорта? Полосу разобрали? АРЗ уже нет? А вроде полосу новую строят, вроде пограничники там стоят.... Так какой Школьный закрыли?
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Черноморец,да не может быть.Петюня же восстановил армию.Что его "Армия,Мова с Кивой и автобусниками,Вира",были ложью?Тогда при чем здесь Зе?
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вкрай необходимо восстановить аэродром арциз.южная бессарабия в случае подрыва моста через днестровский лиман и воспрещения движения через паланку(молдова) практически оторвана от Украины.
это действительно стратегический аэродром,а не дубно.
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.. К огромной радости (пока) с того направления для нас угроза минимальна. Поэтому речь о Арцизе даже не звучит!! Да и враг у нас оттуда достаточно далековато. А вот восстановление Полтавы, Кривого Рога было бы логичным.... ((((
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казалось бы...а сколько от севастополя до измаила для флота?а для авиации?
бессарабия зажата между крымом,гагаузией и приднестровьем.угроза реальна.
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**** НАЧНИТЕ УЖЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ Ф16, СКОЛЬКО МОЖНО ЛЕТАТЬ НА СОВКОВОМ ГОВНЕ КОТОРОЕ УЖЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ НЕТ СМЫСЛА!
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Как ты бомбардировщик истребителем заменить собрался?
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Тактические бомбардировщики никто не строит, кроме кацапов. Да и та строила Су-34, чтобы не закрывать завод в Новосибирске. Весь мир метает бомбы многоцелевыми истребителями-бомбардировщиками (да и русня бомбит Сирию, используя Су-30).
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У Лугандона нет авиации, а ***** фиолетово есть у нас десяток F-16 или нет - как слону дробина.
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..что серёжик...из отпуска... или курсы по сокрытию природного идиотизма в рашке проходил?
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Просите бесплатно- их всё равно списывают. Только вам нужно за свой счёт подстелить соломку- тогда всосётся! Аэродром, ангары, казармы для лётчиков, питание, ремонт? Вы сами не справитесь- а это дорого! Обучение- тоже на халяву? Запчасти- со старых или битых самолётов. Горючее пригодное у вас есть?

А сами-то железки легко отдать- списали и всё.
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Да F-16 такие же дрова, как старые Су, самолет 1974 года. МиГ-29 с 1978 выпускают.

Это всё уже старьё для отсталых стран.
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Пора новые свои самолёты строить, под маркой БиШ
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Он же в пэйсах запутается пропэллером когда взлетать будет
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Какие? Самолёты имеет смысл строить- чтобы они были лучше росийских. Иначе кто захочет на них лететь?
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Не прошло и 6 лет. Вернее прошло. Уже наверное и самолетов не осталось, будут воздушных змеев запускать и боевые дережабли
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Призначений для оперативного вильоту в зону Шенген?
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А шо там с восстановлением одесского военного аэродрома? Труханов скинулся на ремонт?
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за 2019 г починили 3 самолета, 2 разбидось экипаж погиб
КАК это называют СМИ? "возрождение армии"
ВМФ просто отсутствует... НОЛЬ боевых кораблей способных воевать на море
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а что Вы скажете, что за 2018 год только Конотопский АРЗ провёл полную модернизацию и отправил в ВСУ 17 вертолётов Ми-24 и Ми-8.? За 2019 пока нет полной инфы. Далее конечно темп значительно снизится. Учитывая то, что зелёные ублюдки с конца сентября не поставляют топливо в ВВС, мотивируя это тем, что авиация там не применяется (уровень мышления !!!), то и внимание подготовке ВВС отсутствует априори. А если сейчас простое продовольственное обеспечение ухудшено в разы вместе с медобеспечением на передке, то что можно говорить о авиации. Зелёная падаль развалит и то что осталось.(((((
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Навигатор,с мозгами все в порядке?Свинарчуки же отдали тендер на топливо фирмам,которые благополучно,получив деньги,обанкротились.Или ты не слыхал?Тогда не фейкуй,провокатор.Идет следствие и вопросы с топливом уже решаются.
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..а в чём моя провокация? В том, что при Порохе и тендерах топливо поступало без задержек. А с конца сентября прекратили!!! От Порох и свинарчуки.... так нагадили новой власти? А продовольствие на передовую тоже свинарчуки украли. А закупка тушонки второго сорта по 10.80 на первый квартал 2010 года тоже Порох и его команда сделали? Они по 78.30 покупали. Следствие говоришь идёт? Учить летать и воевать без керосина ты будешь..чувырло? Или ты... одноклеточное, будешь рассказывать на передовой , почему изъяли из медпрепаратов противовирусные средства? Или ты ..одноклеточное, будешь ждать результаты следствия , а в ЦКГ ВСУ нет аппарата для откачки гноя, и его купили волонтеры на собранные деньги!! Вопросы с топливом решаются!!!??? Много твои зелёные решатели нарешали?!! откуда вы выдазите... одноклеточные зелёные дебилы? Где вас разводят?
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Навигатор,нельзя развалить разворованное.Развали 5 взорванных склада с боеприпасами.Нечего разваливать,успокойся,а то захлебнешься желчью.
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Як боляче читати цю новину, спочатку знищити , довести до ручки, а потім відновлювати. А кошти то народні, правда залишились ще ті горе найвищі керівники які довели це до ручки. Живуть вони не погано, а правоохоронні органи "запросили б" їх допомогти фінанасово у відновлені цього важливого аеродрому і це було б справедливо.
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Було б непогано й в Дніпрі відновити, але там один бородатий інвестор дуже вперся... та й Запоріжжя теж непогано було б...
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