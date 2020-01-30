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Все про:вибух (1847) Нацполіція (8903) стрілянина (1113) Харків (1607)

 Стрілянина і вибух гранати біля обласного будинку дитини в Харкові кваліфіковані як хуліганство, - поліція

Співробітники Національної поліції відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини і вибуху гранати, які сталися біля обласного будинку дитини в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

"Поліцейські попередньо з'ясували, що між невстановленими особами стався конфлікт із застосуванням гранати і зброї травматичної типу ... Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі", - повідомляє поліція.

Зараз експерти проводять збір речових доказів, співробітники слідчо-оперативних груп опитують свідків події та мешканців прилеглих будинків, вилучають і обробляють записи з камер відеоспостереження.

На цей момент оперативної інформації про осіб, які могли постраждати, у поліції немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 30 січня вдень у Харкові неподалік від обласного будинку дитини №2 пролунали постріли і вибух. У місті та області введена поліцейська операція "Сирена".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172849
 
 
 Топ коментарі
 
А художника Пояркова судят за оскорбление жопы президента, квалифицируя это как угроза первому лицу государства.
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При этой власти скоро будут писать не "российско-террористические войска", а "российско-хулиганские". Там тоже стрельба и взрывы.
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это слишком сильно - хулиганство. срочно переквалифицировать это все это на " детские шалости".
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Насрал в музее - хулиганство.
Взорвал гранату и расстрелял людей - хулиганство.
Украинские законы прекрасны.
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Не полностью согласен(((
Насрите в Русском Историческом Музее.........
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А чого не розпалювання міжнаціональної ворожнечи?Стрельба и взрыв гранаты возле областного дома ребенка в Харькове квалифицированы как хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 5988
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это слишком сильно - хулиганство. срочно переквалифицировать это все это на " детские шалости".
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А художника Пояркова судят за оскорбление жопы президента, квалифицируя это как угроза первому лицу государства.
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в данном конкретном случае сантиметров на 40-50 ниже
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тухис это дело тонкое, эт не ментов отстреливать с даунбасовской пропиской Стрельба и взрыв гранаты возле областного дома ребенка в Харькове квалифицированы как хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 5918
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При этой власти скоро будут писать не "российско-террористические войска", а "российско-хулиганские". Там тоже стрельба и взрывы.
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патриотов на нары, а сепары просто хулиганы Стрельба и взрыв гранаты возле областного дома ребенка в Харькове квалифицированы как хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 3783
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Большинство-мелкие(((
Только на админку тянут(((
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да шо уж там - мусора, квалифицируйте стрельбу как детскую шалость с наказанием в виде "ай-яй-яй" Стрельба и взрыв гранаты возле областного дома ребенка в Харькове квалифицированы как хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 7622
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И вообще- нефиг ходить там, где "пацаны" развлекаются (стреляют)......
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СКОРО В ДБР СКАЖУТ ЧТО РАССТРЕЛ МАЙДАНА ***********, А ЗАХВАТ КРЫМА И ОРДЛО ТО ТИПА ЗАБАСТОВКА ТРАКТАРИСТОВ И ШАХТЕРОВ ДАМБАСА КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ КОРМИТЬ УКРАИНУ!
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по нынешним временам я бы квалифицировал даже как мелкое хулиганство.. гранатомётом то не пальнули
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тож ці довбні самі пропонують вихід . треба діяти ,а не розповідати як Маруся чи Сергій!
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Розповідати можливо Людям- які взмозі Вас слухати((((((((((
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Аваковская полиция - украл у соседа петуха получи уголовное дело и 5 лет колонии, взорвал гранату получи хулиганку ) Только мне кажется что страна в разнос идет?
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