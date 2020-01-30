 Стрілянина і вибух гранати біля обласного будинку дитини в Харкові кваліфіковані як хуліганство, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

"Поліцейські попередньо з'ясували, що між невстановленими особами стався конфлікт із застосуванням гранати і зброї травматичної типу ... Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі", - повідомляє поліція.

Зараз експерти проводять збір речових доказів, співробітники слідчо-оперативних груп опитують свідків події та мешканців прилеглих будинків, вилучають і обробляють записи з камер відеоспостереження.

На цей момент оперативної інформації про осіб, які могли постраждати, у поліції немає.

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