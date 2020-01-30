 Уряд запустить гарячу телефонну лінію для консультації лікарів щодо коронавірусу

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин на пресконференції в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні була протестована урядова гаряча телефонна лінія і найближчим часом ми зможемо запустити її для проведення консультацій. Вона працюватиме на національному рівні насамперед для фахівців лікувальної мережі і для лікарів-епідеміологів, щоб ми могли координувати всі необхідні превентивні заходи і надавати необхідну допомогу на регіональному рівні. Надалі планується її розширення для громадян України", - сказав він.

Кузин також зазначив, що ЦОЗ отримав нові рекомендації Європейського центру контролю за інфекційними захворюваннями, згідно з якими перебування в Китаї і навіть переліт із хворим належить до низького ступеня ризику інфікування.

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За його словами, на засіданні оперативного штабу, яке відбудеться пізніше в четвер, планується розглянути потребу регіонів у засобах захисту та затвердити маршрут пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Кузин підкреслив, що бюро ВООЗ розширило до 11 кількість референс-лабораторій і середній період відповіді при підтвердженні становить два-три дні.

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