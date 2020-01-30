EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  622  16
Матеріали за темою:
Все про:вірус (120) Кабмін (3272) консультації (14) Мінздоров'я (1067) лікарі (299)

 Уряд запустить гарячу телефонну лінію для консультації лікарів щодо коронавірусу

В Україні запустять урядову гарячу телефонну лінію для консультації лікарів щодо перебігу та профілактики нового коронавірусу.

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин на пресконференції в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні була протестована урядова гаряча телефонна лінія і найближчим часом ми зможемо запустити її для проведення консультацій. Вона працюватиме на національному рівні насамперед для фахівців лікувальної мережі і для лікарів-епідеміологів, щоб ми могли координувати всі необхідні превентивні заходи і надавати необхідну допомогу на регіональному рівні. Надалі планується її розширення для громадян України", - сказав він.

Кузин також зазначив, що ЦОЗ отримав нові рекомендації Європейського центру контролю за інфекційними захворюваннями, згідно з якими перебування в Китаї і навіть переліт із хворим належить до низького ступеня ризику інфікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коронавірус зафіксовано у 18 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ

За його словами, на засіданні оперативного штабу, яке відбудеться пізніше в четвер, планується розглянути потребу регіонів у засобах захисту та затвердити маршрут пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Кузин підкреслив, що бюро ВООЗ розширило до 11 кількість референс-лабораторій і середній період відповіді при підтвердженні становить два-три дні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172845
 
 
 Топ коментарі
 
Прикольно а кто будет консультировать Богдан или Гончарук ? Правительство запустит горячую телефонную линию для консультации врачей относительно коронавируса - Цензор.НЕТ 556
 показати весь коментар
 
По телебрехунцю дешевле...
 показати весь коментар
 
а интернет ...не везде есть? (ну телемедицина..не?) только в трубку?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Консультация...Как надо правильно мазать зеленкой...
 показати весь коментар
 
 
Прикольно а кто будет консультировать Богдан или Гончарук ?
 показати весь коментар
 
 
Очередная сказка как раздуть из мухи слона и запугать людей чтобы отвлечь их от бандитизма, капитуляции, и нашествии рузькогомира. Опять овцы побегут скупать все подряд в аптеках вплоть до вазелина и марли
 показати весь коментар
 
 
100%
1-Кризова ситуація....
2-"Наша" можливість її побороти......
3-Відрахування бюджетних грошенят на Наш рахунок.........
ГРИП НЕ ПРОЙДЕ))))
Ми- ПОБОРЕМО будь-яку заразу..........
 показати весь коментар
 
 
а интернет ...не везде есть? (ну телемедицина..не?) только в трубку?
 показати весь коментар
 
 
- Лікарю, а чому у вас якийсь дивний голос?
- Не звертайте уваги... це довбана маска з дзьобом...
 показати весь коментар
 
 
***
- доктор, голова раскалывается, ужасно... может у меня мигрень?
- даа? а вы - учёный, художник, писатель, а может... из балерунов?
- та тю на вас... я обычный сварщик...
- тогда откуда у Вас мигрень?... у Вас банальное похмелье
 показати весь коментар
 
"Правительство запустит горячую телефонную линию для консультации врачей относительно коронавируса" - консультировать будет доктор права по медицинской тематике Скалецкая, или доктор Комаровский?
 показати весь коментар
 
 
Сотни сокращений медработников в маленьком городишке! Да кому нужен ваш вирус? Людям жрать нечего будет!
 показати весь коментар
 
Ну китайцы тупые, могли б просто открыть линию.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору