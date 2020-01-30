 З 4 лютого планується на місяць призупинити прямі авіаперельоти в Китай, - заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали повідомлення від авіакомпаній, що припинено прямі рейси в Китай. Ми очікуємо ще три рейси авіакомпаній "МАУ" і SkyUp, які відбудуться 31 січня, 2 і 4 лютого. Після цього прямих рейсів у Китай упродовж місяця не планується", - сказав він.

Струк додав, що всі співробітники аеропорту повністю забезпечені засобами індивідуального захисту.

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"З 23 січня аеропорт працює в посиленому режимі. Всі співробітники отримали засоби індивідуального захисту. Проводиться дезінфекція місць перебування пасажирів із Китаю, також встановлено спеціальне місце для здачі засобів захисту", - сказав він.

Нагадаємо, за останніми даними, від китайського коронавірусу померло 170 осіб, понад 7 тисяч інфіковано.

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Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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