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 Події, Суспільство
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Все про:Бориспіль (306) Китай (283) авіасполучення (222)

 З 4 лютого планується на місяць призупинити прямі авіаперельоти в Китай, - заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль"

Заступник генерального директора з інженерно-технічного забезпечення міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олег Струк на пресконференції повідомив, що з 4 лютого прямих рейсів у Китай упродовж місяця не планується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали повідомлення від авіакомпаній, що припинено прямі рейси в Китай. Ми очікуємо ще три рейси авіакомпаній "МАУ" і SkyUp, які відбудуться 31 січня, 2 і 4 лютого. Після цього прямих рейсів у Китай упродовж місяця не планується", - сказав він.

Струк додав, що всі співробітники аеропорту повністю забезпечені засобами індивідуального захисту.

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"З 23 січня аеропорт працює в посиленому режимі. Всі співробітники отримали засоби індивідуального захисту. Проводиться дезінфекція місць перебування пасажирів із Китаю, також встановлено спеціальне місце для здачі засобів захисту", - сказав він.

Нагадаємо, за останніми даними, від китайського коронавірусу померло 170 осіб, понад 7 тисяч інфіковано.

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Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172844
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошее у нас правительство. Шустрое такое. Как вода в унитазе. Нет, скорее, как козёл на самокате. Китай УЖЕ изолировал территорию с 60 миллионами жителей, а у нас аж с 4-го полеты приостановляет.
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Говноеды трускавецкие. Они хоть понимают, чем они рискуют?
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Говноеды трускавецкие. Они хоть понимают, чем они рискуют?
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А где второй? С чубчиком? А третий где? С роялем?
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Нашла только что... но без рояля). Остальных Гугл не выдает)
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Хорошее у нас правительство. Шустрое такое. Как вода в унитазе. Нет, скорее, как козёл на самокате. Китай УЖЕ изолировал территорию с 60 миллионами жителей, а у нас аж с 4-го полеты приостановляет.
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на карантин потом на две недели вместе с бортом
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Пару дней назад объявили о прекращении рейсов из Китая с 3-го числа. Но видимо денег хочется больше чем жить. Иранский рейс ничему не научил. П-асы...
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Даже лишнехромосомные закрыли свои границы, а мы ещё думаем- а стоит ли? Вы чё, тупые? Смертоносный вирус каждый день загребает на 50% больше людей. С 4 февраля планируется на месяц приостановить прямые авиаперелеты в Китай, - замгендиректора аэропорта "Борисполь" - Цензор.НЕТ 8452
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успакуйся, геном короновируса китайцы уже передали россии, а знацит эго будут опробоват на донбасе
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Рейси з Саньї відбудуться за стандартним розкладом - 31 січня і 4 лютого. Авіаперевізник і туроператор узгодили припинення рейсів

нах их туда отправляли, могли 10 дней назад ещё вернуть
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Province/StateHainanCountry/RegionMainland ChinaLast Update UTC1/29/2020, 11:00 PM Confirmed 43 Deaths1

официально 43 зараженных на этом острове
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через борисполь летает 17 млн. нах там таможенники, на военную базу и в ангары поселите на 2 недели, почему 4 февраля. забирайте сразу тогда всех.
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В четверг итальянские власти запретили высаживаться на берег шести тысячам пассажиров круизного лайнера, который прибыл в один из портов неподалеку от Рима. Запрет будет действовать, пока не станут известны результаты медицинских анализов двух китайских пассажиров, у которых подозревается коронавирус.
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