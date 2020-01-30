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 Політика України
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Все про:апеляція (289) зрада (123) Крим (7134) вирок (574) Ганиш (3)

 Апеляційний суд залишив у силі вирок ексдепутату Верховної Ради Криму Ганишу за держзраду

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок колишньому депутату Верховної Ради АР Крим Василю Ганишу у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила прессекретарка прокуратури АРК Катерина Діденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури АР Крим і залишив у силі вирок Дніпровського районного суду м. Києва, яким депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду", - написала вона.

Як повідомлялося, Дніпровський райсуд Києва 19 листопада 2018 року засудив ексдепутата з Криму Ганиша до 12 років позбавлення волі, визнавши його винним у державній зраді. Суд вирішив, що ексдепутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за російську "Конституцію Криму". Суд розцінив як протизаконну його участь у виборах в міськраду Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року за російським законодавством.

Ганиша затримали у квітні 2015 року при виїзді з Криму співробітники СБУ. До січня 2016 року він перебував у СІЗО, після цього до виголошення вироку – під домашнім арештом.

Василь Ганиш з 2010-го по 2014 роки був депутатом Верховної Ради АРК від фракції Партії регіонів. Поєднував депутатську роботу з посадою віцемера Феодосії, яку він обіймав з 2008 року. Був депутатом міськради Феодосії і Верховної Ради АРК двох скликань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172843
 
 
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В китае его б уже пустили на органы и забыли. Это у нас с ними панькаются, а в средневековой Турции посадят в чан с дерьмом и вжик...
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Где зебилы которые рассказывают сказки что при Порошенко никого не посадили?
Хотя это не прерогатива президента!
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парашенко посадив, на посаду генпрокурора югіка генпридурка, продовжити.?
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надоело в говно вступать в такое как ты!
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